Avengers: Doomsday, tutto porta qui: spiegata la timeline del Multiverso Marvel

Pubblicazione: 27 settembre alle 12:40

Il Multiverso è diventato il filo conduttore della seconda grande era del Marvel Cinematic Universe. Dopo gli eventi di Avengers: Endgame, il concetto di realtà alternative ha progressivamente trasformato la continuity Marvel, introducendo nuove regole, varianti e linee temporali. Ora tutto sembra convergere verso Avengers: Doomsday, dove personaggi provenienti da realtà differenti saranno coinvolti nello stesso conflitto. Per capire perché il nuovo film sia così importante, però, bisogna tornare alle origini di questa complessa trama.

Il primo passaggio fondamentale è Avengers: Endgame.. Le loro azioni dimostrano però che. È proprio questa possibilità a diventare una delle basi narrative della Saga del Multiverso. Anche la scelta di Steve Rogers di tornare nel passato e vivere la propria vita con Peggy Carter lascia aperta una questione sulle conseguenze dei viaggi temporali, particolarmente interessante considerando il ritorno di Steve Rogers in Doomsday. Il materiale aggiuntivo di Avengers: Endgame Encore è stato inoltre concepito come collegamento tra gli eventi di Endgame e il nuovo film.

A spiegare cosa accade quando queste ramificazioni sfuggono al controllo è soprattutto Loki. La serie introduce la TVA e la Sacra Linea Temporale, mantenute sotto controllo da Colui che Rimane per impedire la nascita di varianti di Kang potenzialmente responsabili di una nuova guerra tra universi. La morte di Colui che Rimane cambia completamente questo equilibrio: le ramificazioni iniziano a moltiplicarsi e il Multiverso torna a esistere pienamente. Nel finale della seconda stagione, Loki sceglie di sacrificare la propria libertà per mantenere in vita le diverse linee temporali, diventando il punto centrale attorno al quale esse possono continuare a esistere. È uno dei motivi per cui il personaggio potrebbe avere un ruolo importante nella storia di Doomsday.

Nel frattempo, il MCU ha mostrato cosa può succedere quando realtà differenti entrano in contatto. Spider-Man: No Way Home porta sulla Terra-616 versioni di Spider-Man provenienti da altri universi, trasformando il Multiverso in una parte concreta della storia e non più soltanto in una possibilità teorica. Doctor Strange nel Multiverso della Follia fa un ulteriore passo avanti introducendo le incursioni, quando due universi interferiscono tra loro in modo troppo profondo, possono arrivare a collidere e distruggersi. Lo stesso film presenta inoltre America Chavez, capace di attraversare le realtà, e mostra una Terra alternativa in cui gli Illuminati cercano di proteggere il proprio universo. Sono concetti fondamentali perché trasformano il Multiverso da semplice espediente narrativo in una minaccia potenzialmente esistenziale.

Le produzioni successive hanno aggiunto altri tasselli. Shang-Chi e la leggenda dei Dieci Anelli lascia aperto il mistero del segnale inviato attraverso il Multiverso dai Dieci Anelli, mentre The Marvels conclude la storia di Monica Rambeau con il suo arrivo in una realtà collegata agli X-Men. Deadpool & Wolverine amplia ulteriormente il quadro attraverso la TVA e introduce gli Anchor Being, individui la cui esistenza è talmente importante per una determinata realtà che la loro morte può provocarne il progressivo deterioramento. La vicenda di Wolverine dimostra quindi che una linea temporale può essere minacciata non soltanto da un'incursione, ma anche dalla perdita di un elemento fondamentale per la sua stabilità.

A questo punto il percorso arriva direttamente alla Fase 6. Thunderbolts collega i Nuovi Avengers agli eventi multiversali e la sua scena post-crediti prepara l'arrivo dei Fantastici Quattro. Questi ultimi provengono dalla Terra-828, una realtà alternativa introdotta in I Fantastici Quattro - Gli inizi, e la conclusione del film porta il Dottor Destino al centro della storia, con particolare attenzione alla famiglia Richards.

È proprio qui che le diverse linee narrative iniziano a sovrapporsi: Avengers, Nuovi Avengers, Fantastici Quattro e X-Men appartengono a realtà e percorsi differenti, ma Avengers: Doomsday è destinato a riunirli nello stesso conflitto. Il film diventa il punto in cui anni di viaggi nel tempo, varianti, realtà alternative e incursioni possono finalmente convergere, preparando il terreno per Avengers: Secret Wars e per la conclusione della Saga del Multiverso.