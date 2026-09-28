Avengers: Endgame contro il concerto di Ultimo al box office: il risultato è sorprendente

Pubblicazione: 28 settembre alle 17:00

Il ritorno nelle sale del film Marvel ha conquistato immediatamente la vetta della classifica. Alle sue spalle continua però la corsa di Ultimo – Tutto. Live a Tor Vergata, protagonista di un risultato storico per il cinema musicale italiano.

Il weekend dal 24 al 27 settembre ha così messo uno di fronte all’altro due eventi cinematografici costruiti sulla forza di un pubblico già profondamente coinvolto. E i numeri mostrano quanto entrambi siano riusciti a trasformare il ritorno in sala in un appuntamento speciale.

Il nuovo successo diè particolarmente significativo perché non si tratta di una nuova produzione, ma della riproposizione del film del 2019 in versione Extra. Il titolo dei fratelli Anthony e Joe Russo è tornato sul grande schermo dal 24 settembre,. L'operazione si inserisce inoltre nel percorso che conduce al nuovo capitolo della saga, Avengers: Doomsday, atteso il 16 dicembre. Il risultato dimostra come un film già conosciuto possa essere nuovamente trasformato in un evento quando il pubblico ha un motivo per tornare in sala.

Dall'altra parte c'è Ultimo – Tutto. Live a Tor Vergata, diretto da Giorgio Testi, che aveva iniziato la sua corsa ancora prima del ritorno di Endgame. Il 22 settembre il film aveva infatti debuttato con 857.531 euro in un solo giorno, stabilendo il miglior esordio di sempre per un concerto al cinema. Il progetto porta sul grande schermo il live del 4 luglio a Tor Vergata, quando circa 250.000 persone parteciparono a uno degli eventi musicali più imponenti organizzati da Ultimo. Il concerto aveva inoltre ottenuto il riconoscimento Guinness World Records per il maggior numero di biglietti venduti a un concerto pop da un artista solista uomo, 250.332 biglietti.

Il sorpasso di Endgame nel weekend non cancella quindi il risultato di Ultimo, considerando l'intera programmazione, il film-concerto aveva già raggiunto 2.640.994 euro e 167.970 spettatori, mentre il dato del solo weekend era di 1.397.018 euro. Il confronto è interessante proprio perché mette insieme due forme diverse di evento, da una parte il ritorno di un blockbuster Marvel diventato parte della cultura pop, dall'altra la trasformazione di un concerto dal vivo in un'esperienza cinematografica pensata soprattutto per i fan.

. Tra il 24 e il 27 settembre, con un aumento del 37% rispetto al fine settimana precedente. Dietro ai primi due titoli si è piazzato Heart of the Beast – Nel profondo selvaggio con Brad Pitt, mentre L'isola dei ricordi ha debuttato al quinto posto. Odissea di Christopher Nolan, ancora in classifica dopo undici settimane, ha raggiunto invece 58.278.296 euro complessivi.

Il dato più interessante non riguarda soltanto chi occupa la prima posizione, il weekend dimostra la capacità del cinema-evento di riportare il pubblico nelle sale attraverso fenomeni già fortemente riconoscibili. Avengers: Endgame Extra sfrutta il legame con una delle saghe cinematografiche più note degli ultimi anni e prepara il terreno al prossimo capitolo, mentre Ultimo trasforma un concerto da record in un'esperienza collettiva da vivere nuovamente al cinema. Due percorsi completamente diversi, ma accomunati dalla stessa idea, rendere la visione sul grande schermo un appuntamento che il pubblico sente di non voler perdere.