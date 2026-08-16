Il nuovo trailer di Avengers: Doomsday svela dettagli sul triste passato di Dottor Destino: la teoria da sapere

Pubblicazione: 16 agosto alle 08:45

Il D23 Ultimate Fan Event di Disney ha regalato ai fan del Marvel Cinematic Universe un assaggio succulento di quello che li attende con Avengers: Doomsday, il prossimo colossale crossover in arrivo alla fine del 2026. Il nuovo trailer, diffuso online dopo la presentazione esclusiva, non si limita a mostrare esplosioni e combattimenti spettacolari: scava in profondità nell'anima di Victor von Doom, interpretato da Robert Downey Jr., rivelando una complessità emotiva che promette di rendere questo villain uno dei più stratificati mai visti nell'MCU. Scopriamo in questo articolo tutti i dettagli nascosti nel video dalla Casa delle Idee!

La clip si apre con un'immagine potente e inquietante:(Dottor Destino) siede, circondato da vetrate di un verde spettrale che tingono l'ambiente di una luce sinistra. Quella che sembra essere la, in, diventa subito molto più di un semplice sfondo. Il pavimento davanti al sovrano brilla di energia mistica verde, seguendo linee incise che formano un enorme glifo o runa antica. Non si tratta solo di scenografia: è la prova tangibile che ilpadroneggia, esattamente come il suo corrispettivo fumettistico.

Le rune non compaiono solo sul pavimento. Il costume stesso di Doom è ornato da simboli mistici simili, suggerendo che questo linguaggio arcano rappresenterà una fonte primaria del suo potere. Una scelta narrativa intelligente, che permette ai creatori del film di differenziare la magia di Doom da quella già vista con Scarlet Witch, Loki, Doctor Strange e gli stregoni di Kamar-Taj. L'energia verde, visivamente distintiva, diventa la firma del tiranno latviano, un marchio che unisce il suo genio tecnologico alla sua maestria nell'occulto.

Ma la vera bomba del trailer non riguarda i poteri di Doom: riguarda il suo cuore. O meglio, quello che gli è stato strappato via. Vanessa Kirby, nei panni di Sue Storm, condivide con gli altri eroi assemblati una rivelazione che cambia tutto: Victor von Doom era "il ragazzo più intelligente in ogni stanza", ma soprattutto era diverso. Era buono. Era gentile. Qualcosa, però, è andato tragicamente storto quando "tutto quello che amava gli è stato portato via".

Il trailer mostra Doom che osserva, un'immagine che parla più di mille parole. L'implicazione è chiara e straziante:. Questa perdita devastante sembra essere il motore della sua conquista multiversale, la ferita aperta che lo ha trasformato da genio promettente a tiranno spietato.lo esprime con parole che pesano come macigni: "Sapevo che era perduto, ma non mi ero resa conto che fosse distrutto".

Questo legame tra Doom e i Fantastici Quattro non è casuale. Pedro Pascal, nel ruolo di Reed Richards, appare in una scena carica di tensione mentre affronta aggressivamente Doom, chiamandolo per nome. Victor. Non "Doom", non "il tiranno", ma Victor. Un nome che porta con sé il peso di una storia condivisa, forse di un'amicizia tradita, sicuramente di una rivalità che affonda le radici in un passato comune. I dettagli suggeriscono che Doom provenga dalla stessa realtà dei Fantastici Quattro, identificata come Terra-828.

Avengers: Doomsday, fonte: Marvel

Se questa teoria si rivelerà corretta, il rapimento di Franklin Richards, il figlio di Reed e Sue, mostrato nella scena post-credits de I Fantastici 4: Gli Inizi, assume una dimensione ancora più oscura. Non si tratterebbe semplicemente dell'azione di un villain generico, ma di un atto deliberato compiuto da qualcuno che conosce intimamente il dolore di perdere un figlio. Un parallelismo tragico che aggiunge strati di complessità morale alla figura di Doom. Il trailer non si limita a concentrarsi sul villain. Gli appassionati dell'MCU possono gioire di nuove inquadrature di eroi attesi da anni o di ritorni sorprendenti.

James Marsden riprende il ruolo di Ciclope, Sir Ian McKellen torna come Magneto, mentre sullo schermo sfilano anche Gambit, Shang-Chi, Ant-Man e la Torcia Umana. Le immagini di Ciclope e Magneto, in particolare, hanno generato ondate di entusiasmo tra i fan. Vedere McKellen nuovamente nei panni del Maestro del Magnetismo evoca nostalgia per la trilogia originale degli X-Men, mentre Marsden rappresenta un ponte tra le vecchie incarnazioni mutanti e il nuovo capitolo dell'MCU.

Non si tratta solo di fanservice: è la dimostrazione che Avengers: Doomsday intende essere un vero e proprio evento crossover, capace di intrecciare fili narrativi che provengono da realtà cinematografiche diverse. Il trailer promette anche il ritorno di Thor, Loki e Steve Rogers, personaggi che hanno definito le precedenti fasi del Marvel Cinematic Universe. La loro presenza accanto ai nuovi arrivati dal multiverso crea un ensemble senza precedenti, una collisione di mondi che riflette perfettamente il tema centrale del film. Non è solo una battaglia contro un villain: è lo scontro di realtà diverse, ognuna con le proprie regole, i propri eroi e le proprie versioni della verità.

Avengers: Doomsday, fonte: Marvel

La forza visiva del trailer risiede anche nelle sue scelte cromatiche. Il verde acido che permea le scene di Doom crea un contrasto stridente con i colori più caldi e familiari associati agli eroi. Questo linguaggio visivo non è casuale: sottolinea la distanza che separa Victor dal resto dell'umanità, la sua alienazione emotiva cristallizzata in una palette fredda e innaturale. Quello che emerge da questo primo sguardo approfondito ad Avengers: Doomsday è un film che sembra voler superare la formula del cinecomic tradizionale.

Sì, ci saranno battaglie spettacolari e effetti speciali mozzafiato, ma al centro c'è una storia di perdita, vendetta e redenzione impossibile. Doctor Doom non è presentato come un cattivo monodimensionale che vuole conquistare il mondo perché sì: è un uomo distrutto che cerca di riempire un vuoto incolmabile, anche se questo significa bruciare il multiverso intero. La scelta di affidare il ruolo a Robert Downey Jr., volto iconico di Tony Stark e pietra angolare dell'MCU, aggiunge un ulteriore livello di meta-narrativa. Vedere l'attore che ha incarnato l'eroe definitivo della saga trasformarsi nel suo villain più formidabile crea una dissonanza cognitiva deliberata, un gioco di specchi che promette di essere allo stesso tempo sia disturbante che affascinante.

Avengers: Doomsday, fonte: Marvel

Con un cast che include Avengers, Nuovi Avengers, Wakandani, X-Men e Fantastici Quattro, Doomsday si presenta come uno degli eventi cinematografici più ambiziosi mai tentati da Marvel. Dopo il trailer del D23, le domande si moltiplicano. Cosa è successo esattamente alla famiglia di Doom? Come si intreccerà la sua storia con quella dei Fantastici Quattro? Quale ruolo giocherà Franklin Richards in questa saga multiversale? E soprattutto: c'è ancora un briciolo di umanità in Victor von Doom, o la perdita lo ha trasformato in qualcosa di irrimediabilmente oscuro?

Il nuovo filmato lascia ancora parecchie domande senza risposta, ma una cosa sembra già evidente: Doctor Doom non sarà soltanto il prossimo grande nemico degli Avengers. Marvel sembra voler costruire attorno a Victor una storia molto più personale, nella quale il dolore per ciò che ha perduto potrebbe essere importante quanto i suoi poteri e le sue ambizioni. Ed è probabilmente proprio qui che si giocherà una parte importante di Avengers: Doomsday: capire cosa abbia trasformato quell'uomo descritto come brillante e gentile nel tiranno pronto a mettere in pericolo il Multiverso. E le sorprese sul futuro dell'MCU non finiscono qui: proprio in occasione del D23, Marvel ha infatti svelato anche il cast dei nuovi X-Men, aggiungendo un altro tassello importante a quello che ci aspetta nei prossimi anni.