Avengers: Endgame Extra arriva su Disney+: nuove scene e un finale modificato fanno discutere prima di Doomsday

Pubblicazione: 11 novembre alle 18:52

Il Marvel Cinematic Universe si prepara a un nuovo capitolo della sua storia e, in attesa di Avengers: Doomsday, riporta gli spettatori al film che ha segnato la conclusione della Saga dell’Infinito. Avengers: Endgame Extra debutterà su Disney+ il 13 novembre 2026, dopo il ritorno nelle sale cinematografiche dello scorso settembre. Questa nuova edizione introduce alcune modifiche rispetto al montaggio originale del 2019, tra scene aggiuntive e interventi sulla color correction. Un’occasione per rivivere uno dei momenti più importanti del franchise, ma anche un’operazione che ha già sollevato alcune perplessità tra i fan.

Il debutto sulla piattaforma arriva in un momento significativo per il franchise. Con la conclusione di VisionQuest, questa nuova edizione rappresenta uno degli ultimi appuntamenti con il Marvel Cinematic Universe prima dell'arrivo di Avengers: Doomsday.. Riproporre Endgame in una versione aggiornata permette di riaccendere l'interesse per le vicende che hanno segnato la fine della Saga dell'Infinito e di accompagnare gli spettatori verso la prossima grande produzione Marvel.

La distribuzione cinematografica di Avengers: Endgame Extra era iniziata il 25 settembre, con una permanenza limitata nelle sale. Il successivo passaggio su Disney+ consentirà a un pubblico ancora più ampio di vedere le modifiche introdotte rispetto alla versione originale. Tra le novità annunciate figurano sequenze aggiuntive e una nuova color correction, ovvero un intervento sulla resa cromatica delle immagini.

Non si tratta soltanto di una riproposizione del film del 2019, il materiale aggiunto e le scelte visive rendono questa edizione un'esperienza differente, destinata a riaprire il confronto su alcune decisioni narrative. Le maggiori discussioni riguardano il modo in cui la nuova versione interviene sulle conclusioni dei protagonisti, con particolare attenzione alla storia di Steve Rogers. Il finale originale aveva rappresentato un momento decisivo per il personaggio e per l'intero percorso degli Avengers.

. Il problema, per una parte della critica, non riguarda soltanto la presenza di nuove sequenze, ma il rischio di ridimensionare il valore di un epilogo che aveva dato un senso al percorso narrativo dei personaggi.

La critica ha osservato che gli interventi finiscono per indebolire proprio quelle conclusioni che avevano reso così significativo il film originale. Il suo giudizio si concentra soprattutto su Steve Rogers, già nella versione del 2019, il personaggio sosteneva che non fosse possibile tornare indietro per cambiare il passato, salvo poi compiere una scelta che andava in quella direzione.

La nuova operazione, nella sua lettura, rischia di sacrificare parte di quell'equilibrio per rendere più comprensibile il ritorno di alcuni personaggi in Doomsday e convincere anche gli spettatori più perplessi a tornare al cinema. L'arrivo su Disney+ del 13 novembre offrirà al pubblico la possibilità di valutare direttamente le novità e capire se queste modifiche rappresentino un collegamento efficace con il futuro del Marvel Cinematic Universe oppure un intervento eccessivo su un finale che aveva già lasciato il segno.