Avengers: Secret Wars, Noah Jupe sarà il nuovo Wolverine? La teoria dei fan infiamma i social

Pubblicazione: 04 settembre alle 10:00

Il Marvel Cinematic Universe potrebbe aver trovato il suo prossimo Wolverine, almeno secondo le teorie che stanno infiammando i social media. Al centro delle speculazioni c'è Noah Jupe, il giovane attore britannico recentemente aggiunto al cast di Avengers: Secret Wars, il colossale crossover previsto per dicembre 2027 che chiuderà la Saga del Multiverso. La notizia del casting di Jupe ha scatenato una reazione immediata tra gli appassionati Marvel.

Il dettaglio che alimenta le congetture è proprio l'assenza di informazioni:. Ed è proprio questo vuoto di conoscenza che ha spinto i fan a elaborare la teoria più audace:. Su X, le reazioni si sono moltiplicate nel giro di poche ore.: "Non mi sorprenderebbe se Noah Jupe interpretasse Bobby o Wolverine insieme alla sua co-star Sadie Sink".

Un riferimento non casuale, visto che Jupe e Sink hanno già lavorato insieme e la loro chimica potrebbe essere sfruttata dai Marvel Studios. Altri sono stati più diretti: "Immagino che interpreterà la versione MCU di Wolverine", ha commentato rprez2012. La speculazione più entusiasta è arrivata da buboniccbabe: "Il regno del terrore di Hugh Jackman è finito, bentornato Wolverine". Una frase che sintetizza perfettamente il sentimento contrastante dei fan: da un lato l'affetto incondizionato per la leggendaria interpretazione di Jackman, dall'altro il desiderio di vedere una nuova incarnazione del personaggio, più giovane e integrata nell'universo cinematografico Marvel.

I heard Noah Jupe is playing Wolverine in both 'AVENGERS: SECRET WARS' and 'X-MEN' 2028 film. I'm lowkey bewildered rn. He could be playing either Iceman or Franklin. I highly doubt about him playing Franklin as he's not a mutant — Blue Minutes (@bluemintues) September 1, 2026

Ma chi è davvero Noah Jupe? L'attore, classe 2005, ha costruito una carriera solida nonostante la giovane età. Ha recitato in produzioni di alto profilo come A Quiet Place al fianco di Emily Blunt e John Krasinski, Honey Boy con Shia LaBeouf, e Ford v Ferrari accanto a Christian Bale e Matt Damon. Il suo talento drammatico è riconosciuto, così come la sua capacità di portare profondità emotiva a personaggi complessi. Tutte qualità che potrebbero renderlo adatto a interpretare Logan, un personaggio tormentato, violento ma profondamente umano.





Noah Jupe was just cast in a secret role for Secret Wars ….



Is he going to be a mutant ?



He’s 21 years old & was in A Quiet Place 2 & Hamlet https://t.co/SIv9aMJlZ6 pic.twitter.com/o2mKcAI4nA — Tina (@TinaLocklair) September 1, 2026

Comunque è doveroso sottolinearlo:. Larimane tale, una speculazione alimentata dall'entusiasmo della comunità online e dall'assenza di dettagli ufficiali. Jupe potrebbe benissimo interpretare un altro membro degli X-Men, magari proprio Bobby Drake (Iceman), come ipotizzato da alcuni, oppure un personaggio completamente diverso, magari uno degli eroi giovani che potrebbero formare i futuri Young Avengers.Del resto,si preannuncia come un evento cinematografico di proporzioni epiche. Il cast annunciato fino ad ora è già impressionante:, ma non nei panni di. Anthony Mackie riprenderà il ruolo di Captain America, mentre, in una dinamica ancora tutta da decifrare.





