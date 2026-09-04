Avengers: Secret Wars, Noah Jupe sarà il nuovo Wolverine? La teoria dei fan infiamma i social
[Noah Jupe potrebbe essere il nuovo Wolverine nell'MCU secondo le teorie dei fan dopo il casting in Avengers: Secret Wars. Analisi e speculazioni sul futuro.]
Il Marvel Cinematic Universe potrebbe aver trovato il suo prossimo Wolverine, almeno secondo le teorie che stanno infiammando i social media. Al centro delle speculazioni c'è Noah Jupe, il giovane attore britannico recentemente aggiunto al cast di Avengers: Secret Wars, il colossale crossover previsto per dicembre 2027 che chiuderà la Saga del Multiverso. La notizia del casting di Jupe ha scatenato una reazione immediata tra gli appassionati Marvel.
Un riferimento non casuale, visto che Jupe e Sink hanno già lavorato insieme e la loro chimica potrebbe essere sfruttata dai Marvel Studios. Altri sono stati più diretti: "Immagino che interpreterà la versione MCU di Wolverine", ha commentato rprez2012. La speculazione più entusiasta è arrivata da buboniccbabe: "Il regno del terrore di Hugh Jackman è finito, bentornato Wolverine". Una frase che sintetizza perfettamente il sentimento contrastante dei fan: da un lato l'affetto incondizionato per la leggendaria interpretazione di Jackman, dall'altro il desiderio di vedere una nuova incarnazione del personaggio, più giovane e integrata nell'universo cinematografico Marvel.
Ma chi è davvero Noah Jupe? L'attore, classe 2005, ha costruito una carriera solida nonostante la giovane età. Ha recitato in produzioni di alto profilo come A Quiet Place al fianco di Emily Blunt e John Krasinski, Honey Boy con Shia LaBeouf, e Ford v Ferrari accanto a Christian Bale e Matt Damon. Il suo talento drammatico è riconosciuto, così come la sua capacità di portare profondità emotiva a personaggi complessi. Tutte qualità che potrebbero renderlo adatto a interpretare Logan, un personaggio tormentato, violento ma profondamente umano.
Del resto, Secret Wars si preannuncia come un evento cinematografico di proporzioni epiche. Il cast annunciato fino ad ora è già impressionante: Robert Downey Jr. tornerà nell'MCU, ma non nei panni di Tony Stark bensì in quelli del villain Doctor Doom. Anthony Mackie riprenderà il ruolo di Captain America, mentre Chris Evans farà ritorno come Steve Rogers, in una dinamica ancora tutta da decifrare.
Joe e Anthony Russo, i fratelli registi che hanno guidato l'MCU verso i trionfi di Infinity War e Endgame, sono nuovamente al timone. La sceneggiatura è affidata a Stephen McFeely, che ha già dimostrato di saper gestire ensemble corali di questa portata. La storia esatta rimane top secret, ma è lecito aspettarsi un finale epico per la Saga del Multiverso, con il film precedente, Avengers: Doomsday, programmato per il 18 dicembre 2026, che fungerà da gustosissimo antipasto.