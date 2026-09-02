Avengers: Secret Wars, una star di A Quiet Place entra nel cast: Marvel gli ha affidato un ruolo chiave

Pubblicazione: 02 settembre alle 08:30

Marvel Studios continua a costruire nel massimo riserbo Avengers: Secret Wars, ma un nuovo tassello del gigantesco evento che chiuderà la Saga del Multiverso è appena finito al suo posto. E questa volta si tratta di uno dei giovani attori più interessanti degli ultimi anni. Secondo quanto rivelato in esclusiva da Deadline e successivamente confermato anche da TheWrap, Noah Jupe è entrato nel cast del prossimo film degli Avengers diretto da Anthony e Joe Russo.

, come prevedibile, non ha voluto commentare la notizia e soprattutto non ha rivelato l'identità del personaggio affidato all'attore. C'è però un dettaglio che rende il casting decisamente più intrigante: quello di Jupe viene descritto. Non sembra quindi trattarsi semplicemente di un cameo nascosto tra le decine di personaggi che. E considerando quanto Marvel stia proteggendo qualsiasi informazione sul film, il mistero ha già dato il via alle prime teorie.

Jupe, oggi 21enne, è diventato noto soprattutto grazie ai primi due A Quiet Place, dove interpretava Marcus Abbott al fianco di Emily Blunt e John Krasinski. Nel frattempo la sua carriera è cresciuta rapidamente: lo abbiamo visto in Ford v Ferrari, Honey Boy e più recentemente in Hamnet di Chloé Zhao, mentre tra i suoi prossimi progetti figura anche A Quiet Place: Part III, le cui riprese sono state completate. C'è inoltre una curiosa coincidenza che lega il suo ingresso nell'MCU a un'altra giovane protagonista del futuro Marvel.

Avengers: Doomsday, fonte: Marvel

Jupe ha infatti condiviso il palcoscenico con Sadie Sink nel recente Romeo & Juliet del West End. Sink è ormai entrata a sua volta nell'universo cinematografico Marvel e il suo futuro è destinato a incrociare quello degli X-Men. Al momento, tuttavia, non esiste alcuna indicazione secondo cui i due personaggi saranno collegati anche sul grande schermo. La domanda, inevitabilmente, diventa quindi un'altra: chi potrebbe interpretare Noah Jupe? Marvel non ha lasciato indizi ufficiali, ma una delle teorie che sta circolando con maggiore insistenza riguarda Franklin Richards, il figlio di Reed Richards e Sue Storm.

Nei fumettiè uno degli esseri più potenti dell'universo Marvel, dotato di capacità capaci di intervenire sulla realtà stessa, e proprio per questo potrebbe assumere un'importanza enorme in una storia costruita attorno al collasso del Multiverso.sembrerebbe inizialmente rendere improbabile questa possibilità, considerando che nell'è stato introdotto come bambino. Maè probabilmente uno dei pochissimi film in cui questo ostacolo potrebbe essere aggirato senza troppe difficoltà: varianti, realtà alternative e possibili salti temporali potrebbero permettere ai Russo di introdurre una versione adulta del personaggio.

Ed è proprio Franklin ad avere un legame particolarmente interessante con la storia originale di Secret Wars del 2015, scritta da Jonathan Hickman e disegnata da Esad Ribić. Senza entrare troppo nei potenziali spoiler, i suoi poteri hanno un ruolo significativo nella ricostruzione dell'universo dopo gli eventi di Battleworld. Questo non significa naturalmente che Jupe interpreterà davvero il personaggio: per il momento resta soltanto una teoria. Le alternative, del resto, non mancano. TheWrap cita tra le possibilità anche Molecule Man, personaggio fondamentale nella Secret Wars di Hickman, oppure uno dei Beyonders.

EXCLUSIVE: While Marvel Studios still has a couple months before it unveils its highly-anticipated ‘Avengers: Doomsday,’ the next chapter is already looking to add to its stacked cast.



Sources tell Deadline, Noah Jupe has been tapped for a secret role in ‘Avengers: Secret Wars’… pic.twitter.com/YjklhXeTor — Deadline (@DEADLINE) September 1, 2026

Entrambe sarebbero parti perfettamente compatibili con la descrizione di un ruolo chiave, soprattutto se il film prenderà davvero ispirazione dalla versione moderna dell'evento fumettistico. Un'altra strada porta invece direttamente al futuro degli X-Men. Marvel sta preparando la nuova generazione dei mutanti che prenderà progressivamente il posto delle incarnazioni provenienti dai vecchi film Fox. Jupe avrebbe l'età giusta per inserirsi in questo gruppo e tra le ipotesi circolate online compaiono personaggi come Iceman. Ma anche in questo caso non esiste al momento alcuna conferma e sarebbe prematuro trasformare il semplice casting in un indizio sul futuro degli X-Men.

Il motivo di tutta questa segretezza potrebbe essere molto più semplice.arriveràe svelarne oggi il cast completo rischierebbe inevitabilmente di anticipare— o persino quale universo continuerà a esistere — dal primo dei due giganteschi crossover.dovrebbe entrare in produzione nei prossimi mesi ed è attualmente previsto nelle sale statunitensi per il, esattamente un anno dopo Avengers: Doomsday,

Anthony e Joe Russo torneranno alla regia di entrambi i film, mentre Kevin Feige continuerà naturalmente a supervisionare il progetto per Marvel Studios. Ed è probabilmente proprio per questo che il casting di Noah Jupe risulta più interessante di quanto possa sembrare a prima vista. Marvel non sta semplicemente aggiungendo un altro volto a un film già destinato ad avere un cast enorme: le prime indiscrezioni parlano espressamente di un personaggio importante. Che dietro il mistero si nasconda Franklin Richards, un nuovo X-Men o qualcuno che ancora nessuno ha preso in considerazione, potremmo dover aspettare parecchio prima di scoprirlo.