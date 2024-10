Avetrana - qui non è Hollywood: il comune di Avetrana vuole impedire la messa in onda della serie

Pubblicazione: 21 ottobre alle 13:07

Mentre Avetrana - Qui non è Hollywood si prepara a uscire su Disney+ dopo la presentazione in anteprima alla Festa del Cinema di Roma, il sindaco del comune salentino, Antonio Iazzi, ha riferito di aver presentato un ricorso cautelare d'urgenza per chiedere che venga cambiato il titolo della serie e la sua "sospensione immediata".

La serie parla dell'omicidio della quindicenne Sarah Scazzi avvenuto nel 2010, e secondo il sindaco la storia raccontata potrebbe avere una "portata diffamatoria" nei confronti di tutta la cittadina. "Risulta indispensabile visionarla in anteprima – si legge in una nota – al fine di appurare se l'associazione del nome della cittadina all'adattamento cinematografico susciti una portata diffamatoria rappresentandola quale comunità ignorante, retrograda, omertosa, eventualmente dedita alla commissione di crimini efferati di tale portata, contrariamente alla realtà". Continua la nota: "La messa in onda del prodotto cinematografico rischia invece di determinare – prescindendo anche dal contenuto che al momento si ignora – un ulteriore attentato ai diritti della personalità dell'ente comunale, accentuando il pregiudizio che il titolo già lascia presagire nel catapultare l'attenzione dell'utente sul territorio più che sul caso di cronaca".

La serie è diretta da Pippo Mezzapesa, e sarà disponibile su Disney+ dal 25 ottobre con tutti gli episodi. Mezzapesa ne ha scritto anche la sceneggiatura insieme ad Antonella W. Gaeta, Davide Serino, Carmine Gazzanni e Flavia Piccinni, basandosi sul libro Sarah la ragazza di Avetrana, scritto da Carmine Gazzanni e Flavia Piccinni. La serie è prodotta da Matteo Rovere, una produzione Groenlandia. Nel cast Vanessa Scalera, nel ruolo di Cosima Misseri, Paolo De Vita in quello di Michele Misseri, Giulia Perulli nei panni di Sabrina Misseri, Imma Villa in quelli di Concetta Serrano, Federica Pala nel ruolo di Sarah Scazzi; Anna Ferzetti è invece la giornalista Daniela, Giancarlo Commare è Ivano e Antonio Gerardi interpreta il Maresciallo Persichella.