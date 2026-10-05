Aveva solo 8 anni, deceduta Hirata Runa dopo un concerto: le cause della morte sono agghiaccianti

Pubblicazione: 05 ottobre alle 14:59

Il 20 settembre 2025, Hirata Runa pubblicava sui social l'ultima fotografia che la ritraeva sorridente per strada, dopo essersi esibita in concerto. "Grazie anche per oggi, ve ne sono grata. È stato davvero divertente", scriveva la bambina, ignara che quell'immagine sarebbe diventata il suo ultimo saluto al mondo. Cinque giorni dopo, il 25 settembre, la giovane popstar giapponese si è spenta all'età di soli 8 anni.





inizialmente dalla famiglia, che ha comunicato come la piccola si sia "spenta serenamente" intorno alle 4 del mattino. Tre giorni più tardi, il DIANNA Project, l'agenzia che rappresentava Hirata Runa e il gruppo idol femminile di cui faceva parte, ha. Questo tessuto, chiamato miocardio, è responsabile della capacità del cuore di pompare il sangue in tutto l'organismo., provocando sintomi come dolore al petto, difficoltà respiratorie e battito cardiaco rapido o irregolare. Nel caso di Hirata Runa,, dimostrando come anche un virus comune possa degenerare in situazioni tragiche, soprattutto nei soggetti più vulnerabili.

Hirata Runa era membro del DIANNA Project, un collettivo musicale giapponese che forma giovani talenti nel mondo delle idol pop, fenomeno culturale particolarmente radicato in Giappone. Questi gruppi, composti spesso da ragazze giovanissime, rappresentano un'industria miliardaria nel paese del Sol Levante, con performance che mescolano canto, ballo e un'immagine curata nei minimi dettagli. La piccola aveva mostrato fin da subito una passione e un talento naturale per il palcoscenico, conquistando fan e sostenitori con la sua energia contagiosa.





, l'agenzia ha volutodella bambina: "Esprimiamo la nostra più profonda gratitudine a tutti i fan che hanno sostenuto Hirata Runa e a tutte le persone coinvolte che le hanno fornito assistenza. Per rispetto dei sentimenti della famiglia della persona scomparsa, chiediamo gentilmente di astenervi da richieste individuali, interviste o domande sui social network riguardo a questa vicenda"., che ha accompagnato la richiesta di rispettare la privacy della famiglia in un momento così delicato.

La famiglia ha voluto ricordare Hirata Runa come una idol eterna, un'anima luminosa che ha portato gioia a chiunque l'abbia conosciuta o vista esibirsi. Quel sorriso nell'ultima foto pubblicata sui social è diventato simbolo di una vita spezzata troppo presto, ma anche testimonianza di una bambina che ha vissuto la sua passione fino all'ultimo istante, con la gioia stampata sul volto.



La morte di Hirata Runa ha scosso profondamente la comunità degli appassionati di musica pop giapponese e ha riacceso il dibattito sulla salute e la sicurezza dei giovani performer, come avvenuto quando è venuta a mancare Hayden Panettiere. L'industria delle idol, pur offrendo opportunità di successo precoce, solleva interrogativi etici sulla pressione fisica e psicologica a cui vengono sottoposti bambini e adolescenti. Ritmi di lavoro serrati, performance continue ed esposizione mediatica costante possono rappresentare un carico gravoso per organismi ancora in fase di sviluppo.