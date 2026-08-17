Hayden Panettiere è morta: l'attrice di Heroes e voce di Kairi in Kingdom Hearts aveva 36 anni

Pubblicazione: 17 agosto alle 10:05

Il mondo dello spettacolo è in lutto. Hayden Panettiere, l'attrice che ha conquistato milioni di fan con i suoi ruoli in Heroes e Nashville e per aver dato la voce a Kairi nei videogiochi di Kingdom Hearts, è morta a soli 36 anni. La notizia è stata confermata domenica dal padre, Skip Panettiere, attraverso un comunicato che ha lasciato l'intero settore sotto shock.

"È con profonda tristezza che condividiamo la tragica scomparsa della nostra amata Hayden. Era una luce incredibile e una forza della natura che ha portato amore e gioia incommensurabili a tutti coloro che la conoscevano e ai milioni che la guardavano sullo schermo. Chiediamo privacy mentre la nostra famiglia si prende del tempo per elaborare questa perdita inimmaginabile". - Skip Panettiere

. Il rappresentante dell'attrice ha confermato che, ma al momento non sono stati resi noti dettagli sulle cause del decesso. Questa mancanza di informazioni ha alimentato domande e speculazioni, lasciando fan e colleghi in cerca di risposte., Hayden Panettiere era figlia di Lesley R. Vogel, attrice e produttrice che gestiva la carriera della figlia, e di Alan Lee "Skip" Panettiere, ex capitano dei vigili del fuoco di New York City.: unoche segnò l'inizio di una carriera straordinaria.

Il grande pubblico la conobbe nel 2000, quando interpretò Sheryl Yoast in Quando eravamo re, film che lei stessa ricordava con particolare affetto. "Quel film è stata la mia esperienza preferita", aveva raccontato in un'intervista del 2023. "Ero circondata da ragazzi carinissimi, Kate Bosworth era come una sorella maggiore. Se potessi tornare indietro a un momento della mia vita, sarebbe proprio sul set di quel film".



Ma fu nel 2006 che Hayden Panettiere esplose definitivamente. Il ruolo di Claire Bennet, la cheerleader indistruttibile della serie NBC Heroes, la trasformò in un'icona pop globale. Per quattro stagioni, milioni di spettatori seguirono le avventure della teenager con poteri rigenerativi, capace di sopravvivere a qualsiasi ferita. L'ironia tragica di questa immortalità fittizia contrasta drammaticamente con la sua scomparsa prematura.



Dal 2012 al 2018, Panettiere consolidò la sua fama interpretando Juliette Barnes in Nashville, il drama musicale di ABC. Il personaggio, una giovane stella country alle prese con dipendenze e depressione post-partum, rispecchiava molte delle lotte personali che l'attrice stava affrontando nella vita reale. Una sovrapposizione che rese la sua performance ancora più intensa e autentica.

Dal 2002 fino al 2020, per 18 anni consecutivi, è stata la voce della tenera e dolce Kairi, la ragazza della serie videoludica di Kingdom Hearts, che di recente è stata anche prodotta per una serie tv dove avrebbe dovuto partecipare. Il suo contributo nel settore del doppiaggio del gaming non si ferma qui, ma è attraverso questo ruolo che è diventata famosa e rispettata per la comunità di videogiocatori. Negli ultimi anni, Hayden era tornata sul grande schermo con il franchise di Scream, riprendendo il ruolo di Kirby Reed in Scream 4 (2011) e Scream VI (2023), conquistando una nuova generazione di fan dell'horror.



Nel corso della sua carriera, Panettiere aveva collezionato numerose nomination ai Golden Globe, Critics Choice Television Awards, Teen Choice Awards e People's Choice Awards per Nashville. La sua interpretazione in Heroes le era valsa diverse candidature ai Teen Choice e un Young Artist Award. Aveva vinto un altro Young Artist Award proprio per Quando eravamo re.



La scomparsa di Hayden Panettiere lascia un vuoto incolmabile nel panorama televisivo e cinematografico. A soli 36 anni, aveva ancora moltissimo da dare. I suoi fan, cresciuti con Heroes e Nashville, piangono non solo un'attrice di talento, ma una presenza che ha accompagnato momenti importanti delle loro vite. Colleghi e ammiratori stanno riempiendo i social media di messaggi di cordoglio, ricordando la sua energia contagiosa, il suo talento cristallino e la vulnerabilità con cui aveva scelto di condividere le sue fragilità.