Sora, Paperino e Pippo arrivano su Disney+: annunciata la serie animata di Kingdom Hearts

Pubblicazione: 16 agosto alle 09:45

Dopo oltre due decenni di attesa, il franchise che ha mescolato la magia Disney con l'estetica giapponese di Square Enix sta finalmente per fare il salto dalla console allo schermo. Kingdom Hearts, la serie di videogiochi action-RPG che dal 2002 ha conquistato milioni di giocatori in tutto il mondo, avrà una sua serie animata ufficiale. L'annuncio è arrivato durante il Disney Entertainment Showcase al D23, l'evento biennale che celebra tutto l'universo della Casa di Topolino, dove è stato presentato anche il primo poster della produzione.



La serie sarà distribuita sia su Disney Plus che sul canale tradizionale Disney Channel, garantendo una doppia finestra di visibilità per quella che si preannuncia come una delle operazioni più ambiziose nel portare un videogioco sul piccolo schermo. Per chi ha seguito le avventure di Sora, Paperino e Pippo attraverso mondi fantastici e battaglie epiche contro l'oscurità, questa notizia rappresenta un momento storico: è la prima volta in 24 anni che Kingdom Hearts riceve un adattamento ufficiale destinato alla distribuzione.

Square Enix ha recentemente avviato lo sviluppo di Kingdom Hearts 4, il prossimo capitolo principale della saga, mentre circolano insistenti rumor su un nuovo titolo in uscita entro la fine dell'anno e su un possibile remake del gioco originale del 2002. Lanciare una serie animata in concomitanza con nuove uscite videoludiche rappresenta un'opportunità di cross-marketing che Disney e Square Enix non potevano lasciarsi sfuggire: da un lato si riaccende l'interesse dei fan storici, dall'altro si introduce il franchise a una generazione completamente nuova di spettatori.



Kingdom Hearts non è una proprietà intellettuale semplice da adattare. La sua narrativa è notoriamente complessa: tecnicamente esistono tre capitoli principali, ma grazie a prequel, midquel e spin-off vari, il franchise conta ben 14 giochi pubblicati. Ogni titolo aggiunge strati di lore, personaggi alternativi, linee temporali parallele e concetti filosofici che hanno reso la saga tanto amata quanto, a volte, ostica per chi tenta di ricostruirne la trama completa.



Riuscirà Disney, con la sua esperienza pluridecennale nell'animazione e nella gestione di franchise complessi, a fare ciò che Square Enix non è mai riuscita a realizzare da sola? La sfida è ambiziosa: rendere giustizia a un universo narrativo stratificato, soddisfare i fan che da oltre vent'anni custodiscono gelosamente questa saga, e al contempo creare qualcosa di accessibile per chi si avvicina per la prima volta a quel particolare mix di sentimentalismo giapponese e nostalgia Disney che ha reso Kingdom Hearts un fenomeno culturale globale.