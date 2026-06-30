Backrooms torna al cinema con 15 minuti di scene inedite: annunciata l'edizione "Everything Must Go"

Pubblicazione: 30 giugno alle 09:30

Kane Parsons non si ferma e dopo aver conquistato il pubblico mondiale con un fenomeno nato su YouTube, il giovane regista si prepara a riportare Backrooms nelle sale cinematografiche con una versione estesa che promette di ampliare ulteriormente l'universo claustrofobico e inquietante del suo film. A24, la casa di produzione indipendente che ha trasformato il progetto in un successo clamoroso, ha annunciato ufficialmente il ritorno della pellicola con un'edizione speciale sottotitolata "Everything Must Go".

La nuova versione includerà, presentato come "footage bonus post-credits". Si tratta di scene chema che ora verranno mostrate esclusivamente nelle sale cinematografiche. Al momento,non hanno rivelato la natura di questo contenuto aggiuntivo, ragion per cui non è chiaro se si tratta di ulteriori avventure nei meandri delle Backrooms. Oppure si tratta di approfondimenti sulla? O forse questi 15 minuti includeranno elementi che ampliano la mitologia di questo universo parallelo fatto di stanze infinite e corridoi deserti?

Non ci è dato saperlo, al momento della stesura di questo articolo, ma quello che è certo è la data: il 3 luglio 2026, proprio in tempo per intercettare il lungo weekend del Independence Day negli Stati Uniti, un periodo tradizionalmente favorevole per i rilanci cinematografici. Comunque la decisione di A24 di realizzare questa versione estesa non sorprende più di tanto, visto Backrooms ha rappresentato uno dei fenomeni più sorprendenti del cinema horror degli ultimi anni.

‘BACKROOMS’ will officially have an extended version with 15 minutes of bonus footage.



In theaters on July 3.



(Source: https://t.co/lyFIcKFBCy) pic.twitter.com/am1XQnqVkV — DiscussingFilm (@DiscussingFilm) June 29, 2026

Adattato dalla serie creepypasta che Parsons stesso aveva creato per YouTube, il film racconta la storia di Clark, un venditore di mobili in difficoltà economiche che scopre nel seminterrato del suo negozio una porta verso un regno labirintico e inquietante: le Backrooms, appunto. Spinto dalla disperazione o forse dalla curiosità ossessiva, Clark inizia a mappare questo spazio impossibile, mentre la sua terapeuta, la dottoressa Mary Kline, osserva con crescente preoccupazione il deterioramento della sua salute mentale.

Connei ruoli principali, il film ha raccolto consensi entusiastici dalla critica e ha rapidamente conquistato il pubblico. I numeri parlano chiaro: oltre, un risultato che ha permesso adi diventare il film con il maggior incasso di sempre, superando ogni precedente traguardo della casa di produzione.

Il successo non è stato isolato, visto che il 2026 si è rivelato un anno particolarmente fertile per l'horror, con Backrooms che ha diviso il podio con Obsession di Curry Barker, un altro thriller psicologico che ha franto i record di Focus Features superando i 370 milioni di dollari. Entrambi i film hanno dimostrato che il genere horror, quando realizzato con intelligenza e visione autoriale, può competere con i blockbuster mainstream sia in termini di critica che di incassi.

Il successo di Backrooms ha contribuito a rilanciare l'interesse di Hollywood per le creepypasta e i cosiddetti "spazi liminali". Lo dimostra anche The Pools, adattamento dedicato ai celebri Poolrooms attualmente in post-produzione e previsto nelle sale per il prossimo Natale. Nel frattempo, Backrooms continua a ottenere ottimi risultati al box office americano e l'edizione estesa con 15 minuti di scene inedite potrebbe permettere ad A24 di ritoccare ulteriormente il proprio record d'incassi.

Resta da capire se questi contenuti aggiuntivi resteranno un'esclusiva delle sale o arriveranno in futuro anche in home video e sulle piattaforme di streaming. Per il momento, l'unico modo per vederli sarà tornare al cinema dal 3 luglio. Nel frattempo, Kane Parsons continua a svelare nuovi retroscena sul progetto: di recente il regista ha infatti raccontato che, durante lo sviluppo del film, una delle sue principali fonti d'ispirazione è stata una celebre serie TV, presa come modello per il modo in cui costruisce mistero, tensione e senso di scoperta.