Pubblicazione: 26 novembre alle 16:29

Il tendone più dolce della televisione italiana non si spegnerà dopo la finale dell'11 dicembre. A dieci anni dall'ultima edizione, Bake Off Italia Celebrity Edition torna su Real Time con una formula rinnovata e un cast composto da volti televisivi, personalità del web e professionisti dello spettacolo. L'appuntamento è fissato per venerdì 18 dicembre, con una seconda e ultima puntata in programma il giorno di Natale, 25 dicembre. Due serate speciali all'insegna della pasticceria e della beneficenza.

. A giudicare le loro creazioni ci sarà una giuria d'eccezione composta da Ernst Knam, Damiano Carrara, Tommaso Foglia e Iginio Massari. Quattro professionisti noti per la severità delle loro valutazioni, che metteranno alla prova le capacità dei partecipanti. Le precedenti edizioni avevano visto trionfare coppie come Antonino Spadaccino ed Emma Marrone, oltre a Tosca D'Aquino e Francesca Piccolo, insieme a Jake La Furia e Laura De Luca.

Tra i concorrenti figurano Corrado Sassu e Blasco Pulieri, i due agenti immobiliari di Casa A Prima Vista, e Giulia Salemi, che gareggerà insieme alla madre Fariba Tehrani dopo aver condiviso con lei l'esperienza di Pechino Express. Enzo Miccio farà coppia con Paolo Eleuteri, mentre Valeria Graci e Barbara Foria porteranno in gara la loro complicità. Ci saranno anche l'attore Federico Basso con Sonia Cepollina e il comico Francesco Paolantoni, che questa volta sarà affiancato da Arduino Speranza anziché dal suo storico partner Biagio Izzo.

Completano il cast la creator Elisa Maino, in coppia con la deejay Paoletta, e Raimondo Todaro, reduce dalla partecipazione al Grande Fratello Vip, che gareggerà insieme a Giovanni Tesse. Il bilancio è di otto coppie e sedici concorrenti, pronti a misurarsi con ricette e preparazioni che richiederanno precisione, creatività e capacità di gestire la pressione.

come Knam e Massari. La pasticceria richiede tecnica e attenzione ai dettagli, anche un piccolo errore può compromettere il risultato finale. Non mancheranno momenti divertenti, difficoltà inaspettate e possibili sorprese da parte dei concorrenti meno quotati.

Le due puntate saranno accompagnate dall'atmosfera natalizia e manterranno lo spirito benefico che caratterizza il format. Tra sfide a tempo, preparazioni elaborate e giudizi senza sconti, Bake Off Italia Celebrity Edition si prepara a riportare il pubblico nel suo celebre tendone. Resta da scoprire quale coppia riuscirà a conquistare la giuria e a dimostrare di avere davvero talento in pasticceria.