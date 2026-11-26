Bake Off Italia Celebrity Edition, il ritorno dopo 10 anni: quando ci sarà e le coppie vip che vedremo
Bake Off Italia Celebrity Edition torna su Real Time dopo 10 anni: otto coppie vip, Brenda Lodigiani alla conduzione e una giuria d'eccezione per due puntate speciali.
Il tendone più dolce della televisione italiana non si spegnerà dopo la finale dell'11 dicembre. A dieci anni dall'ultima edizione, Bake Off Italia Celebrity Edition torna su Real Time con una formula rinnovata e un cast composto da volti televisivi, personalità del web e professionisti dello spettacolo. L'appuntamento è fissato per venerdì 18 dicembre, con una seconda e ultima puntata in programma il giorno di Natale, 25 dicembre. Due serate speciali all'insegna della pasticceria e della beneficenza.
Tra i concorrenti figurano Corrado Sassu e Blasco Pulieri, i due agenti immobiliari di Casa A Prima Vista, e Giulia Salemi, che gareggerà insieme alla madre Fariba Tehrani dopo aver condiviso con lei l'esperienza di Pechino Express. Enzo Miccio farà coppia con Paolo Eleuteri, mentre Valeria Graci e Barbara Foria porteranno in gara la loro complicità. Ci saranno anche l'attore Federico Basso con Sonia Cepollina e il comico Francesco Paolantoni, che questa volta sarà affiancato da Arduino Speranza anziché dal suo storico partner Biagio Izzo.
Completano il cast la creator Elisa Maino, in coppia con la deejay Paoletta, e Raimondo Todaro, reduce dalla partecipazione al Grande Fratello Vip, che gareggerà insieme a Giovanni Tesse. Il bilancio è di otto coppie e sedici concorrenti, pronti a misurarsi con ricette e preparazioni che richiederanno precisione, creatività e capacità di gestire la pressione.
Le due puntate saranno accompagnate dall'atmosfera natalizia e manterranno lo spirito benefico che caratterizza il format. Tra sfide a tempo, preparazioni elaborate e giudizi senza sconti, Bake Off Italia Celebrity Edition si prepara a riportare il pubblico nel suo celebre tendone. Resta da scoprire quale coppia riuscirà a conquistare la giuria e a dimostrare di avere davvero talento in pasticceria.