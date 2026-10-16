Ballando 2026, Totti entra nel programma e accompagna Noemi Bocchi (ma non balla): il ruolo segreto

Pubblicazione: 16 ottobre alle 11:47

Francesco Totti non è uno dei concorrenti di Ballando con le Stelle, ma la sua presenza nell’avventura televisiva di Noemi Bocchi sembra essere tutt’altro che marginale. La compagna dell’ex capitano della Roma è tra i protagonisti della nuova edizione dello show di Milly Carlucci, un’esperienza che la sta portando per la prima volta nel mondo dello spettacolo.

Dietro le esibizioni del sabato sera ci sarebbe anche il sostegno costante di Totti, che seguirebbe da vicino il percorso della compagna. Secondo alcune indiscrezioni, il suo coinvolgimento andrebbe oltre il semplice incoraggiamento personale.

Stando alle indiscrezioni, Totti seguirebbe con particolare attenzione gli impegni televisivi di Noemi, interessandosi all'organizzazione e a ciò che accade intorno a lei. Non una figura professionale ufficiale, ma una presenza che, secondo il racconto, avrebbe un ruolo attivo nel sostenerla durante questa nuova fase.

Uno degli aspetti più significativi riguarda la presenza dell'ex calciatore negli studi Rai di Saxa Rubra, dove si registra il programma. Totti accompagnerebbe spesso Noemi e si terrebbe in contatto telefonico con il gruppo di lavoro. Un atteggiamento che, secondo le indiscrezioni, sarebbe dettato anche dalla volontà di starle vicino in un contesto molto diverso da quello a cui era abituata. La notorietà comporta un'esposizione pubblica costante, e l'esperienza maturata da Totti sotto i riflettori potrebbe aiutarlo a comprendere meglio le difficoltà che la compagna si trova ad affrontare.

Negli ultimi anni Noemi Bocchi ha mantenuto una certa riservatezza, pur finendo spesso sulle pagine dei giornali per la relazione con l'ex numero dieci giallorosso. La partecipazione a Ballando con le Stelle 2026 segna un cambiamento importante, per la prima volta può presentarsi al pubblico attraverso un'esperienza professionale tutta sua, mettendosi alla prova con la danza. In coppia con il ballerino Giovanni Pernice, affronta le esibizioni del sabato sera e si confronta con un ambiente in cui ogni prova e ogni performance attirano l'attenzione del pubblico.