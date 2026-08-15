Noemi Bocchi nel cast di Ballando con le Stelle 2026, ma scoppiano le polemiche sulla sua presenza

Pubblicazione: 15 agosto alle 15:33

Il 14 agosto 2026 è arrivata la conferma che molti aspettavano, altri temevano: Noemi Bocchi calcherà il parquet più celebre della televisione italiana, quello di Ballando con le Stelle. L'annuncio ufficiale, veicolato attraverso i canali social del programma condotto da Milly Carlucci, ha immediatamente acceso un dibattito che va ben oltre la semplice curiosità per un nuovo nome nel cast. A rendere tutto più saporito ci ha pensato un video di presentazione che ha fatto il giro del web in poche ore.

Le immagini mostranonella quotidianità domestica, davanti alla televisione, mentre tenta di imitare i passi di danza di. A commentare la scena, con quella ironia romanesca che non ha bisogno di copione,. L'ex capitano della Roma osserva la compagna con una miscela di tenerezza e scetticismo: "Ma che stai a fa'?" le chiede, mentre lei. La risposta di Noemi è piena di entusiasmo: "Sembro lui?".: "Uguale proprio", dice ridendo. Poi arriva la stoccata bonaria che fotografa perfettamente lo spirito della coppia: "Ma che ti sei operata all'anca?".

È a quel punto che arriva la rivelazione: "Mi ha chiamato Milly! Devo andare a Ballando con le Stelle". La reazione dell'ex numero dieci giallorosso è immediata e spiazzante: "Ma stai a scherza'... Lascia perdere". Un tono leggero, ironico, che però non nasconde una certa perplessità. Noemi, dal canto suo, appare già determinata: "Ragazzi, ci vediamo presto". Questo siparietto casalingo ha funzionato da perfetto antipasto per quello che si preannuncia come uno dei casting più discussi della prossima edizione del talent show di Rai 1. Perché proprio di questo si è cominciato a discutere, appena spente le luci dello smartphone: è giusto portare in pista una persona la cui notorietà deriva essenzialmente dalla relazione con un personaggio famoso?

Il pubblico si è spaccato in due fazioni nette. Da una parte c'è chi accoglie con curiosità la novità, dall'altra chi ritiene che Ballando stia scivolando sempre più verso logiche da gossip, tradendo la sua natura di programma incentrato sul talento e sulla crescita personale dei concorrenti. Sui social le critiche non sono mancate. Molti utenti hanno messo in discussione il "curriculum" di Noemi, chiedendosi in base a quale merito possa essere considerata una "stella".

Altri hanno ipotizzato una deriva del programma, del clamore mediatico garantito dal nome Totti e da tutto ciò che ruota attorno alla sua vita privata. Ma indipendentemente dalle polemiche spuntate in rete,, flower designer di professione, avrà la possibilità di farsi conoscere per ciò che è realmente, al di là del cognome del compagno e delle cronache rosa.

Resta ancora da scoprire chi sarà il maestro che l'accompagnerà in questa avventura, visto che al momento la produzione ha reso noti solo due nomi tra i professionisti della pista: Nikita Perotti, reduce dal trionfo della passata edizione, e la new entry Gioia Giovanatti. La domanda che tutti si pongono ora è: ce la farà Noemi a conquistare il pubblico in Ballando con le Stelle 2026? Riuscirà a trasformare lo scetticismo iniziale in curiosità, e poi magari in consenso? Oppure il peso del gossip, delle polemiche, delle aspettative sarà troppo ingombrante? La pista, come sempre, avrà l'ultima parola.