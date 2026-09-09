Ballando con le Stelle, Andy Díaz scende in pista: per l’annuncio si allena con una maestra davvero speciale

Pubblicazione: 09 settembre alle 08:45

Dalla pedana del salto triplo alla pista di Ballando con le Stelle. Milly Carlucci ha trovato un altro protagonista per la nuova edizione del programma di Rai 1 e questa volta la scelta arriva direttamente dal mondo dello sport: Andy Díaz Hernández è ufficialmente il dodicesimo concorrente del cast. L'annuncio è arrivato attraverso i social di Ballando con le Stelle con un video che mostra il campione azzurro alle prese con un allenamento decisamente diverso da quelli a cui è abituato. Ad accompagnarlo nei primi passi di danza c'è infatti sua nonna.

“Abuela, sono pronto?”,, ricevendo un cenno di approvazione. A quel punto può arrivare l'annuncio: “Io e la nonna ci stiamo allenando, ci vediamo a Ballando con le Stelle!”. Il programmaper ufficializzare il nuovo concorrente: “Se lo dice la nonna, allora è ufficiale: è pronto per la pista!”. Una presentazione molto più leggera rispetto alle imprese sportive che negli ultimi anniin uno dei nomi più importanti dell'atletica italiana.

Per lui si tratta soprattutto di entrare in un territorio completamente nuovo. “Sono molto curioso. Io sono un atleta, questo è un mondo nuovo e sono emozionato”, ha raccontato ad Adnkronos dopo l'annuncio, senza poter ancora anticipare molto sulla sua partecipazione. Ma a dire il vero, il ballo non è esattamente qualcosa di estraneo alla sua vita. Nella scheda ufficiale preparata dal CONI in occasione delle Olimpiadi di Parigi 2024, tra gli hobby di Díaz compare proprio “ballare”. Una passione che adesso dovrà trasformare in qualcosa di molto più serio, con coreografie, voti e giudizi davanti alle telecamere di Rai 1.

Nato a L'Avana il 25 dicembre 1995, Andy Díaz Hernández ha costruito una storia personale e sportiva decisamente particolare. Specialista del salto triplo, ha gareggiato inizialmente per Cuba e nel 2021 si trovava con la delegazione cubana ai Giochi di Tokyo. Dopo quelle Olimpiadi prese però una decisione destinata a cambiare completamente la sua vita. Durante uno scalo in Spagna lasciò la delegazione e decise di non tornare a Cuba.

Come ha raccontato lui stesso, aveva con sé pochissimo: “In valigia c'erano un paio di scarpe chiodate e poco altro”. A quel punto, uno dei più grandi triplisti italiani e. Díaz lo contattò attraverso Instagram, gli raccontò la propria situazione e Donato decise di aiutarlo, arrivando anche a ospitarlo per un periodo insieme alla propria famiglia a Roma.

Díaz chiese asilo politico in Italia e nel febbraio 2023 ottenne la cittadinanza italiana per meriti sportivi. Da allora la sua carriera con i colori azzurri ha preso definitivamente il volo, mentre nel 2024 è entrato anche nelle Fiamme Gialle. Il grande pubblico italiano ha imparato a conoscerlo soprattutto durante le Olimpiadi di Parigi 2024. Al suo debutto olimpico con la Nazionale italiana, Díaz conquistò la medaglia di bronzo nel salto triplo raggiungendo i 17,64 metri.

Da quel momento sono arrivati risultati ancora più importanti. Nel 2025 ha conquistato l'oro agli Europei indoor di Apeldoorn e ai Mondiali indoor di Nanchino, dove ha anche stabilito il record italiano indoor con 17,80 metri. Nel 2026 si è poi confermato campione del mondo indoor a Toruń. Il risultato più impressionante è però arrivato soltanto poche settimane prima dell'annuncio di Ballando con le Stelle. Agli Europei di Birmingham, Díaz ha conquistato il titolo continentale con un salto da 18,15 metri. Una misura enorme: nuovo record italiano, quarta migliore prestazione nella storia del salto triplo e appena 14 centimetri in meno rispetto al record mondiale di Jonathan Edwards.

Per la prima volta nella sua carriera Díaz ha superato la barriera dei 18 metri, entrando nel ristrettissimo gruppo di atleti capaci di riuscirci. E non è stato nemmeno l'ultimo successo prima della parentesi televisiva. Il triplista ha recentemente conquistato un'altra finale di Diamond League, confermandosi ai vertici mondiali della specialità. Naturalmente atutto questo conterà relativamente poco.

Forza, coordinazione e preparazione atletica potrebbero rappresentare un vantaggio, ma Díaz dovrà dimostrare di riuscire a trasformare le qualità che gli permettono di volare oltre i 18 metri in qualcosa di altrettanto efficace sulla pista da ballo. Il suo ingresso porta a dodici il numero dei concorrenti annunciati per la nuova edizione. Nel cast ci sono già Alessandro Matri, Aurora Ramazzotti, Eugenio Finardi, Noemi Bocchi, Jimmy Ghione, Riccardo Rossi, Anna Safroncik, Manuela Moreno, Monica Guerritore, Alberto Ravagnani e Massimo Ghini. Milly Carlucci potrà quindi contare anche su due sportivi: oltre a Díaz ci sarà infatti l'ex calciatore Alessandro Matri. La nuova edizione di Ballando con le Stelle debutterà il 3 ottobre su Rai 1.