Ballando con le Stelle, arriva la frecciatina di Barbara d'Urso dopo la diretta: "Lui è proprio la mia famiglia"
Dopo l'ottava puntata di Ballando con le Stelle, Barbara d'Urso pubblica una storia con Nick Cerioni e pronuncia parole che sembrano una frecciatina.
L'ottava puntata di Ballando con le Stelle è andata in onda all'insegna della diplomazia e del contenimento. Dopo una settimana in cui il profumo gate ha monopolizzato l'attenzione di programmi Rai, testate giornalistiche e social, sabato sera lo show di Milly Carlucci ha provato a voltare pagina. Eppure, alcune parole pronunciate da Barbara d'Urso dopo la diretta sono state interpretate come una frecciatina.
Dopo la puntata, Milly Carlucci ha commentato l'andamento della gara, sottolineando il ritorno al centro della scena delle esibizioni: "Puntata di gara intensa, di grande ballo, come avete visto c'è stata una giuria più contenuta". La conduttrice ha ricordato che la finale si avvicina e che i concorrenti stanno dimostrando un livello sempre più alto. Parole che hanno confermato la volontà di lasciare sullo sfondo le discussioni e concentrarsi sulla competizione.
A far parlare è stata soprattutto una storia Instagram pubblicata da Barbara d'Urso dopo la diretta. La giurata ha trascorso la serata in compagnia del suo amico e stylist Nick Cerioni, arrivato a Roma appositamente per incontrarla. Nel video, dopo averlo ringraziato per il viaggio e per aver prenotato un hotel, Barbara ha aggiunto: "Non l'ha fatto perché si occupa di me e mi veste, ma perché è proprio la mia famiglia. Ciao e salutame a soreta".
Il maestro ha preferito non rispondere, spiegando di non voler tornare sull'argomento. Una scelta apprezzata dalla stessa Barbara, che lo ha ringraziato pubblicamente per non aver raccolto quella che ha definito l'ennesima provocazione rivolta a lei. Con la finale sempre più vicina, Milly Carlucci sembra intenzionata a riportare l'attenzione sulle performance e sulla competizione. Il profumo gate continua a lasciare strascichi, anche senza scontri diretti in studio, le parole di Barbara e i messaggi condivisi sui social mantengono viva l'attenzione sulle tensioni delle ultime settimane.