Pubblicazione: 22 novembre alle 10:56

L'ottava puntata di Ballando con le Stelle è andata in onda all'insegna della diplomazia e del contenimento. Dopo una settimana in cui il profumo gate ha monopolizzato l'attenzione di programmi Rai, testate giornalistiche e social, sabato sera lo show di Milly Carlucci ha provato a voltare pagina. Eppure, alcune parole pronunciate da Barbara d'Urso dopo la diretta sono state interpretate come una frecciatina.

La puntata si è aperta con un siparietto ironico, i maestri hanno danzato con flaconi di profumo tra le mani, mentre davanti alla postazione di Guillermo Mariotto campeggiava una grande bottiglia con l'etichetta "Eau de liberté". Un modo per scherzare sulle tensioni della settimana precedente.. Anche la giuria è apparsa più contenuta e tra la concorrente e Mariotto non ci sono stati confronti diretti.

Dopo la puntata, Milly Carlucci ha commentato l'andamento della gara, sottolineando il ritorno al centro della scena delle esibizioni: "Puntata di gara intensa, di grande ballo, come avete visto c'è stata una giuria più contenuta". La conduttrice ha ricordato che la finale si avvicina e che i concorrenti stanno dimostrando un livello sempre più alto. Parole che hanno confermato la volontà di lasciare sullo sfondo le discussioni e concentrarsi sulla competizione.

A far parlare è stata soprattutto una storia Instagram pubblicata da Barbara d'Urso dopo la diretta. La giurata ha trascorso la serata in compagnia del suo amico e stylist Nick Cerioni, arrivato a Roma appositamente per incontrarla. Nel video, dopo averlo ringraziato per il viaggio e per aver prenotato un hotel, Barbara ha aggiunto: "Non l'ha fatto perché si occupa di me e mi veste, ma perché è proprio la mia famiglia. Ciao e salutame a soreta".

Il riferimento alla famiglia non è passato inosservato, appena una settimana prima,. Per questo motivo, diversi utenti hanno letto nelle sue parole un possibile riferimento alle tensioni con il programma. Nel corso della serata non è mancato anche un momento potenzialmente delicato. Dopo l'esibizione di Ornella Muti, Simona Ventura ha chiesto a Pasquale La Rocca se fosse vero che avesse rifiutato di partecipare al nuovo spettacolo teatrale di Barbara d'Urso.

Il maestro ha preferito non rispondere, spiegando di non voler tornare sull'argomento. Una scelta apprezzata dalla stessa Barbara, che lo ha ringraziato pubblicamente per non aver raccolto quella che ha definito l'ennesima provocazione rivolta a lei. Con la finale sempre più vicina, Milly Carlucci sembra intenzionata a riportare l'attenzione sulle performance e sulla competizione. Il profumo gate continua a lasciare strascichi, anche senza scontri diretti in studio, le parole di Barbara e i messaggi condivisi sui social mantengono viva l'attenzione sulle tensioni delle ultime settimane.