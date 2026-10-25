Ballando con le Stelle, Barbara d’Urso contro Ventura e Fialdini: "Non ci sto", l’accusa sulle ossessioni

Pubblicazione: 25 ottobre alle 09:53

La quarta puntata di Ballando con le Stelle 2026, trasmessa sabato 24 ottobre su Rai 1, è stata segnata da un acceso confronto tra Barbara d’Urso, Simona Ventura e Francesca Fialdini. Al centro della discussione, il giudizio espresso dalla giurata sull'esibizione di Ornella Muti e Pasquale La Rocca. Alcune osservazioni tecniche hanno provocato una serie di repliche, fino alla reazione della conduttrice, che ha accusato le due colleghe di essere ossessionate da lei. Un momento di tensione che ha finito per spostare l'attenzione dalla danza ai rapporti tra le protagoniste.

ma che servizio delizioso hanno apparecchiato mamma Barbara e sorella Sara #BallandoConLeStelle https://t.co/3h8bl7mSJM — s🤍 (@__hope0___) October 25, 2026

. Barbara d'Urso ha riconosciuto la bellezza dell'esibizione, soffermandosi sull'atmosfera costruita attraverso le luci, sull'intesa della coppia e sulla passione trasmessa durante il ballo. Il suo commento non si è limitato agli apprezzamenti. La giurata ha sottolineato l'assenza della cosiddetta top line, ovvero la corretta linea posturale della parte superiore del corpo, che ricordava nelle esibizioni dell'anno precedente., come un jive, un charleston o una samba.

Le osservazioni hanno immediatamente provocato la reazione di Francesca Fialdini, che ha evidenziato quella che riteneva una contraddizione nelle parole della giurata. "Hai trovato tutto bellissimo, però hai giudicato la top line e la scelta del ballo", ha fatto notare. A intervenire è stata anche Simona Ventura, che ha ricordato il voto massimo attribuito da d'Urso alla stessa coppia nella puntata precedente. "Io non ci credo al 10 dell'altra volta", ha dichiarato, invitandola poi a esprimere senza esitazioni il proprio pensiero: "Dai Barbara, non sei tu, dì quello che pensi davvero". Le due conduttrici hanno messo in discussione la coerenza delle valutazioni espresse dalla collega.

Di fronte alle contestazioni, Barbara d'Urso ha manifestato apertamente il proprio fastidio, spiegando di non voler alimentare ulteriori polemiche. Secondo la giurata, le sue osservazioni vengono interpretate diversamente a seconda dei concorrenti ai quali sono rivolte. Ha ribadito che segnalare un'imprecisione tecnica non significa necessariamente bocciare un'intera esibizione e che un giudizio positivo può convivere con qualche critica. Poi è arrivata la frase che ha acceso definitivamente il confronto: "Io penso che siete ossessionate da me". Un'accusa rivolta alle due colleghe, alle quali ha contestato di concentrarsi continuamente sulle sue valutazioni.

Puoi attaccare Barbara d’Urso 1000 volte, ma lei ti spegnerà sempre 👋👋👋 #BallandoConLeStelle https://t.co/gwIw6WJ8kE — Carmelona5 (@Carmelona5) October 24, 2026

, che ha scelto di intervenire personalmente per chiarire le ragioni della coreografia. Il ballerino ha spiegato di aver avuto poco tempo a disposizione per preparare l'esibizione e di aver privilegiato la componente narrativa rispetto ad alcuni elementi tecnici. In particolare, la decisione di non inserire la top line sarebbe stata legata alla volontà di preservare la storia raccontata attraverso il movimento. "Mi prenderò la responsabilità da insegnante", ha precisato, evitando di coinvolgere la propria partner nelle critiche.

L'episodio ha aggiunto un nuovo capitolo alle tensioni tra le protagoniste di Ballando con le Stelle, mostrando come una valutazione artistica possa trasformarsi rapidamente in un confronto personale. Da una parte, Barbara d'Urso ha rivendicato il diritto di esprimere giudizi tecnici anche quando apprezza una performance, dall'altra, Ventura e Fialdini hanno insistito sulla necessità di mantenere coerenza tra voti e commenti. Nel mezzo, Ornella Muti e Pasquale La Rocca, la cui esibizione è diventata il punto di partenza di una discussione ben più ampia del ballo stesso.