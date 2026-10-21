Ornella Muti su Barbara d’Urso: "Sono basita", il retroscena sul voto che ha acceso nuove polemiche

Pubblicazione: 21 ottobre alle 17:26

Ornella Muti torna a parlare del rapporto con Barbara d’Urso e non nasconde le proprie perplessità. Al centro della discussione c’è il voto assegnato dalla giurata all’attrice durante l’ultima puntata di Ballando con le Stelle. Una valutazione che ha alimentato commenti e interrogativi, soprattutto per il modo in cui è stata espressa. A fare chiarezza sulla polemica è stata una conversazione dietro le quinte con Pasquale La Rocca. Nel corso di Ballando segreto, l’attrice ha raccontato il proprio punto di vista, lasciando emergere una certa distanza nei confronti della collega. Le sue parole non si trasformano in un’accusa diretta, Muti preferisce distinguere ciò che percepisce dalle intenzioni che non può conoscere.

La vicenda è emersa durante una nuova puntata di Ballando segreto, ripercorrendo quanto accaduto in pista, uno degli autori del programma ha informato Ornella Muti delle discussioni nate intorno al giudizio di Barbara d’Urso. A quanto le è stato riferito, alcuni spettatori si sarebbero interrogati sulla sincerità della valutazione, anche per il sorriso con cui la giurata aveva accompagnato il voto. Una ricostruzione che ha lasciato l’attrice sorpresa: "Non capisco io veramente… Sono un po’ basita", ha commentato, mostrando di non comprendere fino in fondo le polemiche.

A quel punto Pasquale La Rocca ha provato ad approfondire la questione, chiedendo alla sua partner se avesse avuto l’impressione che Barbara d’Urso avesse apprezzato il lavoro svolto durante l’esibizione oppure se il voto fosse servito soltanto a mettere fine alle tensioni precedenti. Muti non ha voluto sbilanciarsi, precisando di non poter sapere cosa passasse per la testa della conduttrice: "Non lo so… Non sono nella sua testa, non mi va di dire una cosa e magari non lo è…". Una risposta prudente, con cui l’attrice ha evitato di trasformare un’impressione personale in una certezza sulle intenzioni della giurata.

La concorrente ha espresso con maggiore chiarezza come vive il rapporto con Barbara d’Urso: "Non sento accoglienza da parte sua". Parole che riportano l’attenzione su una distanza percepita dall’attrice, già protagonista di precedenti dichiarazioni poco concilianti nei confronti della collega. Muti non ha affermato che il voto fosse falso o dettato da secondi fini, ma ha lasciato intendere di non avvertire quel clima di apertura che si sarebbe aspettata. Nel frattempo, ha ribadito di voler proteggere il legame costruito con il suo maestro: "Noi abbiamo questa cosa, ed è nostra… E mi va di tenerla in questa bella bolla". Il riferimento è al percorso condiviso con La Rocca, che l’attrice sembra intenzionata a preservare dalle tensioni esterne.