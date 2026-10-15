Ornella Muti torna sulla gelosia di Barbara d'Urso a Ballando con le stelle: “Pasquale è mio, lui è speciale”

Pubblicazione: 15 ottobre alle 08:45

La questione della presunta gelosia tra Barbara d'Urso e Ornella Muti continua a far discutere a Ballando con le stelle, ma questa volta è stata proprio l'attrice a intervenire con alcune dichiarazioni destinate a riaccendere il dibattito. Dopo il bacio con Pasquale La Rocca durante la seconda puntata dello show di Rai 1 e il successivo confronto con la giurata, Muti ha deciso di raccontare come ha vissuto l'intera vicenda. E nel parlare del rapporto con il suo maestro di ballo, si è lasciata andare a una frase che difficilmente passerà inosservata: “Pasquale è mio”.

Tutto è cominciato durante la puntata di, quandosi sono esibiti in una rumba particolarmente intensa,che ha sorpreso il pubblico e conquistato una standing ovation. Un momento che ha inevitabilmente, che nella precedente edizione del programma aveva condiviso il proprio percorso proprio con La Rocca.

Nella prima puntata, la conduttrice aveva criticato l'esibizione della nuova coppia, sostenendo di non aver percepito abbastanza passione. Un'osservazione che aveva spinto Simona Ventura a scherzare su una possibile gelosia, dando il via a una discussione proseguita per tutta la settimana. Il confronto è arrivato direttamente in studio, quando Barbara d'Urso ha chiesto spiegazioni sulle continue insinuazioni, respingendo l'idea di essere gelosa del suo ex maestro di ballo. La giurata ha ricordato di aver assistito per giorni a una sorta di soap opera costruita attorno a lei, pur avendo semplicemente espresso un giudizio tecnico sull'esibizione.

Barbara D'Urso e Ornella Muti a Ballando con le stelle, fonte: YouTube

Pasquale La Rocca, però, ha interpretato diversamente la questione, spiegando che il termine gelosia non doveva necessariamente avere un significato negativo. Secondo il ballerino, poteva rappresentare anche il segno di un legame speciale, come quello nato durante il percorso condiviso con Barbara nella precedente edizione. La conduttrice ha ribadito di conservare un bellissimo ricordo di quell'esperienza, sottolineando però una differenza nel comportamento del ballerino. A suo dire, Ornella Muti starebbe conoscendo un Pasquale molto diverso, decisamente più accomodante rispetto a quello con cui lei aveva lavorato, tra discussioni e riconciliazioni.

A distanza di qualche giorno, la vicenda è tornata al, il contenuto dedicato ai retroscena dello show, nel qualehanno commentato quanto accaduto in diretta. L'attrice non ha nascosto di aver trovato eccessiva la discussione, definendola “assurdo, inutile”. Una reazione che lascia intendere quanto poco abbia apprezzato il clamore nato attorno a una questione che,, non avrebbe dovuto assumere simili proporzioni.

Anche La Rocca è tornato sul significato delle proprie parole, spiegando che il riferimento alla gelosia era stato frainteso. Il maestro ha chiarito che non intendeva parlare di un sentimento possessivo o morboso, ma semplicemente di quell'affetto che può nascere tra due persone dopo aver condiviso un'esperienza particolarmente importante. Il ballerino ha inoltre manifestato qualche perplessità sul giudizio ricevuto da Barbara d'Urso, che aveva riconosciuto una maggiore passione nell'esibizione senza però mostrarsi altrettanto convinta della parte tecnica.

Barbara D'Urso e Ornella Muti a Ballando con le stelle, fonte: YouTube

Ma a catturare maggiormente l'attenzione sono state proprio le parole di Ornella Muti sul rapporto con Pasquale La Rocca. L'attrice ha spiegato di fidarsi completamente del suo insegnante e di aver trovato in lui una persona capace di trasmetterle sicurezza ed emozioni durante un'esperienza impegnativa come quella di Ballando con le stelle. “Io mi affido a Pasquale, perché so chi è e come lavora”, ha dichiarato Muti, sottolineando quanto il loro rapporto professionale sia diventato importante nel corso delle settimane. L'attrice ha poi provato a mettersi nei panni di Barbara d'Urso, riconoscendo che vedere il proprio ex maestro condividere con un'altra concorrente momenti così intensi potrebbe suscitare una reazione emotiva.

E proprio da. “Capisco che uno ti guarda e pensa: cavolo però lo scorso anno c'ero io tra le sue braccia”, ha osservato Muti, spiegando come il rapporto tra un concorrente e il proprio insegnante. Poi ha aggiunto: “Perché diventa tuo. Pasquale è mio. Lui è speciale”. Parole che, naturalmente, non rappresentano la conferma di alcun coinvolgimento sentimentale, ma raccontano piuttostoche può svilupparsi durante un percorso televisivo costruito su prove, allenamenti e una vicinanza costante.

Muti sembra quindi comprendere il sentimento al quale faceva riferimento La Rocca, pur non condividendo il modo in cui la questione è stata affrontata pubblicamente. Una posizione che aggiunge un nuovo elemento alla vicenda, perché l'attrice non esclude che Barbara possa aver provato un pizzico di gelosia, pur senza presentarlo come un fatto accertato. Il caso, del resto, aveva già attirato l'attenzione dopo il bacio tra Muti e La Rocca e il successivo confronto con d'Urso, che aveva ribadito di voler giudicare esclusivamente ciò che vedeva sulla pista da ballo.

Ma adesso la discussione sembra essersi spostata dal valore delle esibizioni al rapporto personale che ogni concorrente costruisce con il proprio maestro. Ed è proprio su questo terreno che le parole di Ornella Muti potrebbero alimentare nuove interpretazioni. Perché mentre Barbara d'Urso continua a respingere l'idea di essere gelosa, Ornella Muti sembra aver trovato una spiegazione molto semplice a tutta questa storia: quando si condivide un'esperienza così intensa, vedere qualcun altro prendere il proprio posto può fare un certo effetto. E il suo “Pasquale è mio”, pronunciato con affetto, rischia di diventare il nuovo tormentone di questa edizione di Ballando con le stelle.