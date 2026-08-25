Ballando con le Stelle: Barbara D’Urso tornerà? Tutte le novità sulla giuria della prossima edizione

Pubblicazione: 25 agosto alle 16:49

La prossima edizione di Ballando con le Stelle si prepara a ripartire con due cambiamenti significativi che coinvolgono volti già noti al pubblico dello show di Milly Carlucci. Da una parte Barbara D'Urso, che dopo aver partecipato come concorrente nella scorsa stagione potrebbe tornare nello studio di Rai 1 con un ruolo completamente diverso. Dall'altra Paolo Belli, presenza storica del programma, che nonostante un periodo personale molto difficile sarebbe stato riconfermato dalla produzione.

Milly Carlucci, Barbara D’Urso e Pasquale la Rocca nel programma Ballando con le Stelle Fonte: RAI

da quasi vent'anni e direttore del Corriere dello Sport. In un'intervista ad Alanews,, confermando di fatto le voci che circolavano da settimane negli ambienti televisivi. L'ingresso della conduttrice arriva in un momento di forte rinnovamento per il programma, presenza fissa e spesso divisiva della giuria per anni,alla guida de L'Isola dei Famosi e come opinionista del Grande Fratello Vip., considerando quanto la giornalista abbia caratterizzato lo show con il suo stile pungente e le dinamiche spesso polarizzanti che generava in studio.

Ma secondo Zazzaroni, Barbara D'Urso non sarà affatto un clone della Lucarelli. Anzi, rappresenterebbe una scelta dal peso televisivo completamente differente. "La D'Urso, però, non prenderà la sua eredità, traccerà semplicemente un percorso diverso. Non sarà la Lucarelli, sarà Barbara. E lei sa fare televisione come pochissimi altri", ha spiegato il giornalista, sottolineando come questa differenza potrebbe diventare un punto di forza della nuova edizione. Le parole di Zazzaroni evidenziano la forte personalità televisiva della conduttrice, destinata a portare nel programma un approccio inevitabilmente diverso da quello della sua predecessora. "Milly ha fatto centro anche stavolta, cercare un clone della Lucarelli sarebbe stato impossibile perché non esiste, perciò ha puntato su un volto di enorme impatto mediatico, sveglio e rapidissimo nelle reazioni. Cambierà inevitabilmente il mood della trasmissione", ha aggiunto il giurato.

Un cambio che potrebbe effettivamente modificare sensibilmente le dinamiche dello show. Barbara D'Urso porterebbe con sé un lungo percorso televisivo fatto di conduzione, intrattenimento popolare e una personalità immediatamente riconoscibile dal pubblico italiano. Elementi che potrebbero trasformarla in una delle grandi protagoniste del sabato sera di Rai 1. Zazzaroni ha anche sottolineato che i cambiamenti in giuria hanno sempre portato dinamiche inedite, ma il pubblico di Ballando è ormai fidelizzato e sa apprezzare le evoluzioni dello show. Le trattative erano in corso da settimane e da tempo si parlava di firma imminente. Le dichiarazioni del giornalista sembrano chiudere definitivamente il cerchio su un'operazione televisiva che promette di far discutere.

Paolo Belli nel programma Ballando con le Stelle Fonte: Rai

Dopo settimane di indiscrezioni, voci di un possibile addio e un periodo personale estremamente difficile, il musicista e conduttore sembra destinato a restare nel cast di Ballando con le stelle.di presenza fissa dello show.a Cognento di Campagnola, in provincia di Reggio Emilia. Paolo Belli, in sella alla sua bicicletta, ha investito un uomo che è deceduto il giorno successivo.

Fonti vicine alla produzione parlano di una scelta di continuità e solidarietà. La volontà sarebbe quella di non abbandonare un amico in un momento difficile della sua vita, pur mantenendo una riserva legata agli sviluppi dell'inchiesta sull'incidente e a eventuali misure giudiziarie che potrebbero emergere. Il ritorno di Belli rappresenterebbe un segnale di vicinanza da parte della produzione e di Milly Carlucci, che negli anni ha costruito con il musicista un rapporto di collaborazione e amicizia televisiva diventato uno dei tratti distintivi del programma.

La ventunesima edizione di Ballando con le stelle è attesa per ottobre su Rai 1. Con Barbara D'Urso in giuria e la conferma di Paolo Belli, il cast prende forma e il sabato sera promette di essere ancora più televisivo, emotivo e, come sempre, molto discusso. Due notizie che testimoniano come lo show di Milly Carlucci continui a evolversi, mantenendo però salde le sue radici fatte di volti amati dal pubblico e scelte capaci di generare conversazione.