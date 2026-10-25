Ballando con le stelle, chi è stato eliminato il 24 ottobre? Ecco la prima coppia a lasciare la gara

Pubblicazione: 25 ottobre alle 02:01

Ballando con le stelle 2026 ha il suo primo eliminato. Dopo tre puntate nelle quali tutte le coppie erano riuscite a conservare il proprio posto nella competizione, la serata di sabato 24 ottobre ha segnato una svolta importante per il programma condotto da Milly Carlucci. La quarta puntata ha infatti regalato nuove sorprese, cambiamenti in classifica e uno spareggio decisivo che ha costretto due coppie a giocarsi la permanenza nello show. A dover lasciare la gara sono stati Massimo Ghini e Valentina Fiorini, che non hanno potuto contare nemmeno sulla Wild Card, non assegnata da Sara Di Vaira e Matteo Addino. Nel frattempo, Alessandro Matri e Giada Lini sono riusciti a conquistare la vittoria della puntata, ribaltando gli equilibri della classifica.

La, trasmessa su Rai 1 il 24 ottobre 2026, ha rappresentato il primo vero momento di svolta della stagione. Fino a questo momento, infatti, nessuna delle tredici coppie in gara aveva dovuto abbandonare la pista, nonostante le classifiche delle settimane precedenti avessero già evidenziato alcune difficoltà. Questa volta, però, il regolamento ha imposto una prima eliminazione, trasformando il finale della serata in una sfida particolarmente delicata.

A contendersi la permanenza nel programma sono stati Massimo Ghini e Valentina Fiorini, da una parte, e Jimmy Ghione e Anastasia Kuzmina, dall'altra. Due coppie che hanno affrontato percorsi differenti, ma che si sono ritrovate nella stessa situazione: dover convincere il pubblico a concedere loro un'altra possibilità. Per il primo spareggio dell'edizione, i concorrenti sono tornati in pista con due esibizioni completamente diverse.

Jimmy Ghione e Anastasia Kuzmina hanno scelto un samba sulle note di "Nessun dolore", cercando di conquistare il pubblico con un'esibizione energica e coinvolgente. Massimo Ghini e Valentina Fiorini si sono invece affidati a un tango accompagnato da "Alta Marea", puntando su un'atmosfera più intensa e sull'interpretazione. Una sfida che ha rappresentato l'ultima occasione per dimostrare i progressi compiuti durante le settimane di allenamento. Alla fine, però, il verdetto ha premiato Jimmy Ghione e Anastasia Kuzmina.

La coppia ha conquistato la possibilità di proseguire, mentre per gli avversari è arrivata la notizia che nessun concorrente vorrebbe ricevere.sono i primi eliminati di. Per l'attore si conclude così, almeno per il momento, un'avventura che si era rivelata particolarmente complicata fin dalle prime esibizioni. Nelle settimane precedenti, infatti, Ghini aveva faticato a convincere la giuria, ottenendoe ritrovandosi spesso nelle ultime posizioni della classifica. Nonostante l'impegno e il lavoro svolto insieme a Valentina Fiorini, la coppia non è riuscita a evitare lo spareggio.

A rendere definitiva l'eliminazione è stata anche una seconda decisione, arrivata subito dopo il verdetto. Sara Di Vaira e Matteo Addino avevano infatti la possibilità di utilizzare la Wild Card, uno strumento che avrebbe consentito di salvare la coppia sconfitta e mantenerla in gara. I due, però, hanno deciso di non assegnare la Wild Card a Massimo Ghini e Valentina Fiorini. Una scelta che ha sancito ufficialmente la loro uscita dalla competizione, senza ulteriori possibilità di salvezza durante la puntata. Questo non significa, tuttavia, che il percorso della coppia sia necessariamente terminato per sempre. Come previsto dal meccanismo di Ballando con le stelle, Ghini e Fiorini potrebbero infatti avere una nuova opportunità attraverso un eventuale ripescaggio nelle prossime settimane.

Ma per il momento sono loro i primi concorrenti costretti ad abbandonare la gara. La quarta puntata non è stata caratterizzata soltanto dall'eliminazione, ma anche da una classifica che ha riservato diverse sorprese. Al termine delle esibizioni, la giuria ha stilato una graduatoria tecnica parziale che ha visto primeggiare Ornella Muti e Pasquale La Rocca, ancora una volta capaci di conquistare i giudici. Alle loro spalle si sono piazzati Noemi Bocchi e Giovanni Pernice, protagonisti di un risultato particolarmente positivo, mentre il terzo posto è andato a Monica Guerritore e Luca Urso.

Una classifica che sembrava delineare gli equilibri della serata, ma che era destinata a cambiare con l'assegnazione dei tesoretti. Simona Ventura ha deciso di premiare, offrendo loro un contributo importante per migliorare la posizione in graduatoria.ha invece assegnato il proprio tesoretto ad Alessandro Matri e Giada Lini, mentre Rossella Erra ha scelto di destinare il tesoretto del cuore a Ornella Muti e Pasquale La Rocca. Tre decisioni che hanno modificato gli equilibri della classifica, rendendo ancora più importante il successivo intervento del pubblico.

Il voto dei telespettatori ha infatti avuto un peso determinante nel risultato finale della quarta puntata. A conquistare la vittoria della serata sono stati Alessandro Matri e Giada Lini, protagonisti di una rimonta che ha permesso loro di superare le coppie inizialmente favorite dalla classifica tecnica. Un risultato significativo per l'ex calciatore, che nelle settimane precedenti aveva alternato momenti positivi ad alcune difficoltà. La vittoria rappresenta quindi un'importante conferma dei progressi compiuti insieme alla sua insegnante, oltre a un segnale per gli altri concorrenti: gli equilibri della gara possono cambiare rapidamente.

Ballando con le stelle, fonte: Rai

Nel corso della serata hanno ottenuto il passaggio al turno successivo anche Ornella Muti e Pasquale La Rocca, Aurora Ramazzotti e Nikita Perotti, Manuela Moreno e Carlo Aloia, Alberto Ravagnani ed Erika Martinelli. A proseguire il proprio percorso saranno inoltre Anna Safroncik e Leonardo Lini, Monica Guerritore e Luca Urso, Noemi Bocchi e Giovanni Pernice, Eugenio Finardi e Rebecca Gabrielli, Riccardo Rossi ed Elisa Terrasi, Andy Diaz e Gioia Giovanatti. A queste coppie si aggiungono naturalmente Alessandro Matri e Giada Lini, vincitori della puntata, e Jimmy Ghione e Anastasia Kuzmina, salvi dopo lo spareggio. Il primo eliminato dell'edizione segna così l'inizio di una fase completamente diversa per Ballando con le stelle.