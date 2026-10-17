Ballando con le stelle, chi ha vinto la terza puntata? Il verdetto ribalta la classifica della giuria

Pubblicazione: 18 ottobre alle 01:58

Ornella Muti e Pasquale La Rocca conquistano ancora una volta Ballando con le stelle 2026. La coppia infatti ha vinto la puntata del 17 ottobre, imponendosi al termine di una serata ricca di esibizioni, discussioni con la giuria e colpi di scena, dove a decidere il risultato è stata la combinazione tra i voti dei giudici, i tesoretti assegnati nel corso della trasmissione e le preferenze del pubblico, che hanno permesso all'attrice e al suo maestro di chiudere davanti a tutti. Un risultato particolarmente significativo, considerando che Ornella Muti e Pasquale La Rocca non occupavano la prima posizione nella classifica tecnica.

Al termine delle esibizioni, infatti, erano statia conquistare il punteggio più alto della giuria, seguiti proprio dalla coppia formata dall'attrice e dal ballerino. Sul terzo gradino del podio provvisorio si erano invece piazzati. La situazione è però cambiata quando sono entrati in gioco i tesoretti, capaci di modificare gli equilibri della competizione e rendere meno scontato il verdetto finale., assegnando loro un tesoretto che si è rivelato importante nella corsa alla vittoria.

Una scelta che ha contribuito a rafforzare la posizione della coppia, già protagonista di una delle esibizioni più apprezzate della serata. Un altro tesoretto è stato invece assegnato da Francesca Fialdini ad Andy Diaz e Gioia Giovanatti, mentre Rossella Erra ha destinato il proprio tesoretto del cuore ad Alberto Ravagnani ed Erika Martinelli. Quest'ultima decisione ha riportato l'attenzione sull'ex sacerdote, già protagonista di un confronto particolarmente acceso con Barbara d'Urso durante la stessa puntata. Ravagnani aveva infatti dovuto rispondere ad alcune domande della conduttrice sul suo passato religioso e sulla rapidità con cui aveva cambiato vita.

Milly Carlucci a Ballando con le Stelle, fonte: RAI

Uno scambio di battute che aveva acceso il dibattito in studio, prima che l'ex sacerdote e la sua maestra ricevessero giudizi decisamente più positivi per il loro quickstep. Ma la serata aveva riservato anche un altro momento di tensione, questa volta con protagonista Anna Safroncik. L'attrice aveva raccontato le difficoltà incontrate nel rapporto con il maestro Leonardo Lini, finendo per ricevere una dura risposta da Barbara d'Urso, che le aveva detto: “Sei veramente pesante”. Un episodio che aveva contribuito a rendere ancora più movimentata una puntata nella quale le discussioni personali avevano spesso affiancato le valutazioni tecniche.

Milly Carlucci a Ballando con le Stelle, fonte: RAI

Tornando alla gara, dopo l'assegnazione dei tesoretti è arrivato il momento più atteso:, chiamato a contribuire alla definizione della classifica finale. A superare la puntata sono state le coppie formate da Aurora Ramazzotti e Nikita Perotti, Manuela Moreno e Carlo Aloia, Alberto Ravagnani ed Erika Martinelli, Anna Safroncik e Leonardo Lini, Monica Guerritore e Luca Urso, Alessandro Matri e Giada Lini, Noemi Bocchi e Giovanni Pernice.Eugenio Finardi e Rebecca Gabrielli, Massimo Ghini e Valentina Fiorini, Jimmy Ghione e Anastasia Kuzmina, Riccardo Rossi ed Elisa Terrasi, Andy Diaz e Gioia Giovanatti.

A chiudere la serata da vincitori sono stati però Ornella Muti e Pasquale La Rocca, capaci di ribaltare la classifica tecnica iniziale e ottenere il primo posto grazie al risultato complessivo della gara. Per l'attrice si tratta di una conferma importante in un percorso che la sta portando a confrontarsi con una disciplina molto diversa da quella che l'ha resa celebre. Al suo fianco c'è Pasquale La Rocca, uno dei maestri più conosciuti e vincenti del programma, capace di valorizzare le caratteristiche dei propri partner e costruire coreografie pensate per esaltarne la personalità.

La vittoria, tuttavia, non significa che gli equilibri della competizione siano ormai definiti, visto che Monica Guerritore e Luca Urso hanno dimostrato di poter conquistare la vetta della classifica tecnica, mentre Aurora Ramazzotti e Nikita Perotti continuano a occupare le posizioni più alte. E con i tesoretti e il voto del pubblico pronti a modificare ogni settimana i risultati, anche le coppie momentaneamente più indietro possono ancora sorprendere.