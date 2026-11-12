Ballando con le Stelle, il dolore di Rebecca Gabrielli dopo il grave lutto: la promessa speciale alla sorella

Pubblicazione: 12 novembre alle 11:02

Una grave perdita ha colpito Rebecca Gabrielli, ballerina professionista di Ballando con le Stelle e insegnante di Eugenio Finardi nell'edizione 2026 del programma. La maestra ha annunciato sui social la morte della sorella Valentina, scomparsa sabato 7 novembre dopo una lunga battaglia contro una malformazione congenita. Un dolore profondo, raccontato attraverso parole cariche di affetto e riconoscenza. Nel suo messaggio, Gabrielli ha ripercorso il legame speciale con la sorella e la forza con cui ha affrontato le difficoltà fin dalla nascita.

, chiamandola semplicemente Vale. Valentina conviveva fin dalla nascita con una malformazione congenita, una condizione che nel corso della sua vita le aveva imposto numerose difficoltà e che ha provocato le complicazioni culminate nella sua morte.

Gabrielli ha descritto Valentina come la sua pietra preziosa, sottolineando quanto fosse stata forte durante tutta la sua esistenza. Nel messaggio ha ripercorso la battaglia affrontata fin dai primi giorni di vita, ricordando che il suo cuore aveva continuato a lottare fino all'ultimo istante, sabato 7 novembre. Parole che restituiscono il ritratto di una donna capace di affrontare prove difficili senza perdere la propria forza, nonostante una condizione fisica particolarmente complessa.

Un passaggio importante del ricordo riguarda il rapporto tra le due sorelle e il sostegno che Valentina non aveva mai fatto mancare a Rebecca. La ballerina ha raccontato quanto la sorella fosse presente nella sua quotidianità e quanto credesse nel suo percorso professionale, diventando la sua più grande sostenitrice. Un legame che Gabrielli ha voluto celebrare anche attraverso una promessa, continuare a esserci per lei, portandone con sé la luce in ogni momento della propria vita.

La maestra ha dedicato alla sorella anche parole che guardano al futuro e alla sua professione.. Un impegno particolarmente significativo per una ballerina che ha costruito gran parte della propria esperienza artistica attraverso la danza. Nel suo messaggio non è mancato un pensiero per la madre e per gli affetti più vicini, inevitabilmente coinvolti in questo momento di grande sofferenza.

La perdita arriva durante una stagione televisiva importante per Gabrielli, entrata nel cast dei professionisti di Ballando con le Stelle, lo show del sabato sera di Rai 1 condotto da Milly Carlucci. Per l'edizione 2026 è stata abbinata al cantautore Eugenio Finardi, con il quale ha condiviso un'esperienza che ha descritto come un vero e proprio viaggio d'anima e di musica. Tra i due si è sviluppata una sintonia che ha superato la preparazione delle coreografie, grazie alla condivisione di esperienze personali e sensibilità artistiche.

Durante le prove hanno avuto modo di conoscersi anche attraverso racconti legati alle rispettive vite, compreso quello di Finardi sulla dipendenza dalle droghe, una fase difficile ormai superata. La loro avventura nel programma si è conclusa il 31 ottobre, quando sono stati eliminati al ballottaggio contro Jimmy Ghione e Anastasia Kuzmina. Un percorso che ha lasciato spazio a un rapporto umano e professionale significativo, destinato a rimanere tra i ricordi più importanti di questa edizione.