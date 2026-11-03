Ballando con le stelle, Leonardo Pieraccioni e Tosca D'Aquino saranno i nuovi ballerini per una notte?

Pubblicazione: 03 novembre alle 08:30

La pista di Ballando con le stelle si prepara ad accogliere due protagonisti molto amati del cinema italiano, pronti a rimettersi in gioco in una veste decisamente insolita. Dopo una quinta puntata caratterizzata da eliminazioni, polemiche e confronti particolarmente accesi, Milly Carlucci avrebbe scelto Leonardo Pieraccioni e Tosca D'Aquino come ballerini per una notte del prossimo appuntamento, in programma sabato 7 novembre 2026 su Rai 1. Una coppia che riporta immediatamente alla memoria uno dei film più celebri della commedia italiana e che, a trent'anni di distanza, potrebbe regalare al pubblico una reunion particolarmente divertente.

Ma dietro questa partecipazione si nasconde anche un altro motivo:stanno per tornare insieme al cinema con un nuovo film diretto proprio da Pieraccioni. L'indiscrezione è stata rilanciata online, secondo cui i due interpreti sarebbero pronti a partecipare alla. Al momento, tuttavia, non risulta ancora una conferma ufficiale da parte della Rai. Se la partecipazione venisse confermata,dovrebbero esibirsi sulla pista dell'Auditorium del Foro Italico, affrontando una coreografia preparata appositamente per l'occasione.

Per entrambi si tratterebbe di un'esperienza diversa rispetto alle abituali apparizioni televisive, soprattutto considerando che il ruolo di ballerino per una notte richiede di confrontarsi direttamente con la giuria del programma, ma ciò che rende particolarmente interessante questa possibile presenza è soprattutto il legame artistico tra i due protagonisti. Leonardo Pieraccioni e Tosca D'Aquino hanno infatti condiviso il set de Il ciclone, la commedia uscita nel 1996 che contribuì a trasformare il regista toscano in uno dei volti più popolari del cinema italiano.

Pieraccioni nel film Io e te dobbiamo parlare, fonte: 01 Distribution

Nel film, diretto e interpretato da Pieraccioni, D'Aquino vestiva i panni di Carlina, uno dei personaggi che accompagnavano la storia di Levante Quarini e della sua famiglia. La pellicola raccontava l'arrivo di un gruppo di ballerine spagnole in un piccolo paese della Toscana, dove la loro presenza finiva per sconvolgere la quotidianità degli abitanti, dando vita a incontri sentimentali, equivoci e situazioni comiche. Il ciclone è diventato uno dei maggiori successi commerciali del cinema italiano degli anni Novanta, conquistando il pubblico grazie alla combinazione tra romanticismo, comicità e personaggi rimasti nell'immaginario collettivo.

Una storia nella quale la danza aveva già un ruolo importante, rendendo la possibile partecipazione dei due attori a Ballando con le stelle una coincidenza particolarmente suggestiva., Pieraccioni e D'Aquino sono inoltre tornati a lavorare insieme per Un weekend artificiale, la nuova commedia diretta e interpretata dal regista toscano, che arriverà nei cinema italiani il 12 novembre 2026, distribuita da. Il lungometraggio rappresenta il sedicesimo film da regista di Pieraccioni e affronta con ironia uno degli argomenti più discussi degli ultimi anni: l'intelligenza artificiale e il suo rapporto con gli esseri umani.

Al centro della storia si trova Leonardo, un parrucchiere fiorentino interpretato dallo stesso Pieraccioni, che viene invitato insieme ad altri sei sconosciuti a trascorrere un fine settimana in una villa. L'occasione, tuttavia, nasconde un esperimento decisamente particolare: tra i partecipanti si trova un umanoide creato attraverso l'intelligenza artificiale, e il gruppo dovrà scoprire chi sia. Una situazione che dà vita a sospetti, equivoci e momenti comici, mentre le relazioni tra i protagonisti diventano progressivamente più complicate. Accanto a Pieraccioni e Tosca D'Aquino, il cast comprende Giulia Vecchio, Herbert Ballerina, Massimo Ceccherini, Giovanni Esposito, Paolo Hendel e Giorgio Panariello, oltre ad altri interpreti della commedia italiana.

Piripì! Sabato #7novembre Leonardo Pieraccioni e Tosca D’Aquino saranno i ballerini per una notte nella 6ª puntata di #BallandoConLeStelle. Nell’occasione verranno festeggiati i 30 anni del film cult #IlCiclone https://t.co/7ZdxtO618P — Cinguetterai  (@Cinguetterai) November 2, 2026

Proprio in vista dell'uscita cinematografica, Pieraccioni ha già iniziato a partecipare a diversi appuntamenti televisivi. Domenica 1° novembre, per esempio, è stato ospite di Che tempo che fa, il programma condotto da Fabio Fazio sul Nove, insieme a Herbert Ballerina. La possibile presenza a Ballando con le stelle rappresenterebbe quindi un'ulteriore occasione per presentare il nuovo progetto al grande pubblico, ma anche per celebrare un sodalizio cinematografico che ha attraversato tre decenni. Intanto, la competizione di Rai 1 continua a entrare nel vivo e la quinta puntata, trasmessa sabato 31 ottobre, è stata caratterizzata dalla vittoria di Noemi Bocchi e Giovanni Pernice, capaci di conquistare il primo posto in classifica dopo una performance particolarmente apprezzata.

La serata ha segnato anche l'eliminazione di, sconfitti allo spareggio finale da Jimmy Ghione e Anastasia Kuzmina. Non sono mancati momenti di tensione, soprattutto durante i confronti tra alcuni concorrenti e la giuria, nella quale figurano Carolyn Smith, Guillermo Mariotto, Ivan Zazzaroni, Alberto Matano e Barbara D'Urso. A movimentare la quinta puntata era stata anche Serena Autieri, protagonista dell'esibizione speciale come ballerina per una notte, sulle note di un omaggio musicale a Moulin Rouge. L'eventuale arrivo didi puntare su due personalità molto conosciute, capaci di unire il pubblico del programma agli appassionati della commedia italiana.

Come previsto dal meccanismo dello show, l'esibizione degli ospiti speciali contribuisce alla formazione del tesoretto, un punteggio aggiuntivo che può essere assegnato alle coppie in gara e modificare gli equilibri della classifica. Resta ora da scoprire quale coreografia verrà eventualmente scelta per i due attori e se la loro esibizione conterrà qualche riferimento al film che li ha fatti conoscere al grande pubblico. Per il momento, la partecipazione rimane un'indiscrezione in attesa di conferma ufficiale, ma l'idea di rivedere Leonardo Pieraccioni e Tosca D'Aquino insieme su una pista da ballo, proprio nell'anno del trentesimo anniversario de Il ciclone, è già sufficiente a rendere particolarmente interessante il prossimo appuntamento con lo show di Rai 1, dopo l'eliminazione inaspettata dell'ultima puntata.