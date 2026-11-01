Ballando con le Stelle, incidente per Anna Safroncik: "Sarei rimasta nuda"

Pubblicazione: 01 novembre alle 13:29

La quinta puntata di Ballando con le Stelle, andata in onda sabato 31 ottobre 2026, ha regalato al pubblico uno di quei momenti che rendono la diretta televisiva imprevedibile e coinvolgente. Anna Safroncik e il suo maestro Leonardo Lini hanno aperto le danze della serata con una samba che avrebbe dovuto rappresentare il riscatto dell'attrice dopo una performance non particolarmente brillante nella puntata precedente, caratterizzata anche da tensioni evidenti tra ballerina e insegnante.





per la concorrente. Già, lasciando Anna Safroncik inL'attrice, consapevole del problema, ha dovuto ballare con estrema cautela per tutta la durata della performance, limitando inevitabilmente i movimenti e la pienezza dell'interpretazione coreografica.candidamenteche devono esserle sembrati interminabili: "Sarei rimasta completamente nuda". Una frase semplice ma eloquente che ha reso chiaro a tutti perché la sua samba fosse apparsa trattenuta, meno esplosiva di quanto avrebbe dovuto essere. I giudici hanno concordato nel rilevare che nella prima parte della performance la coppia era fuori tempo, un difetto probabilmente accentuato proprio dalla necessità dell'attrice di controllare costantemente il costume.

L'incidente ha spinto Anna Safroncik a chiedere alla produzione di poter ripetere l'esibizione: "Fatecelo rifare, per favore. Solo per far vedere quello che avevamo preparato". Una richiesta comprensibile da parte di chi aveva lavorato duramente per riscattarsi e si è trovata a dover affrontare un imprevisto tecnico in diretta nazionale. La risposta di Simona Ventura, però, è stata perentoria e ha chiuso immediatamente ogni discussione: "Non puoi fare una tragedia di tutto quello che ti capita. Ma non ce ne frega niente, finiamo alle 6 del mattino".

, pur con una certa dose di ironia, ha volutoe che la capacità di gestirli è una delle qualità che vengono valutate in una competizione come Ballando con le Stelle. La diretta televisiva non ammette repliche, e saper reagire con professionalità agli inconvenienti è parte integrante dello spettacolo.

Guillermo Mariotto, fedele al suo stile senza filtri, ha preso la parola con un commento che ha fatto discutere. Invece di concentrarsi sugli aspetti tecnici della coreografia, il giudice ha consigliato all'attrice di non preoccuparsi della bretella rotta, per poi lanciarsi in un'osservazione che ha suscitato risate in studio ma anche qualche perplessità.



L'episodio dell'abito rotto di Anna Safroncik si inserisce in quella lunga tradizione di imprevisti che hanno sempre caratterizzato Ballando con le Stelle, un programma in cui la diretta è insieme benedizione e maledizione. Sono proprio questi momenti non programmati, questi incidenti di percorso, a rendere lo show autentico e a creare quella suspense che tiene incollati milioni di telespettatori ogni sabato sera. La professionalità sta proprio nel saper gestire l'imprevisto, trasformando potenzialmente una catastrofe in un momento che il pubblico ricorderà.