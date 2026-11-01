Ballando con le Stelle, chi ha vinto il 31 ottobre? La coppia eliminata e il verdetto che cambia la gara

Pubblicazione: 01 novembre alle 02:07

La quinta puntata di Ballando con le Stelle 2026 ha regalato nuovi colpi di scena, tra una classifica modificata dai tesoretti, una vittoria importante e un'eliminazione che cambia gli equilibri della competizione. Durante l'appuntamento di sabato 31 ottobre, il programma condotto da Milly Carlucci su Rai 1 ha visto trionfare Noemi Bocchi e Giovanni Pernice, mentre un'altra coppia ha dovuto interrompere il proprio percorso nella gara. A lasciare la pista sono stati infatti Eugenio Finardi e Rebecca Gabrielli, sconfitti nello spareggio conclusivo contro Jimmy Ghione e Anastasia Kuzmina.

La serata ha rappresentato un nuovo passaggio importante nell'edizione dello show,con una competizione sempre più serrata. Dopo le esibizioni e i giudizi dei cinque giurati, il voto del pubblico e l'assegnazione dei tesoretti hanno contribuito a definire la classifica finale, premiando alcune coppie e costringendone altre. Il momento decisivo è arrivato con il secondo spareggio eliminatorio dell'edizione, che ha visto affrontarsi due coppie protagoniste delle precedenti puntate.

Da una parte Jimmy Ghione e Anastasia Kuzmina, chiamati a difendere la propria permanenza nello show. Dall'altra Eugenio Finardi e Rebecca Gabrielli, costretti a giocarsi la possibilità di proseguire l'avventura televisiva in un confronto diretto. Le due coppie hanno scelto stili musicali e coreografie molto differenti. Jimmy Ghione e Anastasia Kuzmina hanno eseguito un charleston sulle note di Disco Inferno, puntando su ritmo, energia e una performance particolarmente vivace, una scelta lontana dall'atmosfera più romantica della prova proposta dagli avversari.

Eugenio Finardi e Rebecca Gabrielli hanno invece ballato una rumba accompagnata da Due vite, il brano di Marco Mengoni. Un'esibizione che ha cercato di valorizzare la componente emotiva della danza, in una fase della competizione nella quale ogni dettaglio poteva risultare decisivo. Ma alla fine il verdetto ha premiato Jimmy Ghione e Anastasia Kuzmina, permettendo loro di proseguire la gara. La seconda coppia eliminata di Ballando con le Stelle 2026 è quindi quella formata da Eugenio Finardi e Rebecca Gabrielli. Un risultato che segna la conclusione della loro partecipazione alla competizione ordinaria, almeno fino all'eventuale fase dedicata al ripescaggio.

A rendere ancora più significativo il verdetto è stata la decisione dei tribuni del popolo.hanno infatti scelto di non utilizzare la Wild Card, lo strumento che avrebbe consentito di salvare immediatamente la coppia sconfitta e non essendo arrivato alcun intervento,ha dovuto salutare la pista insieme alla sua insegnante. Per il cantautore si conclude così, almeno temporaneamente,nella quale si è confrontato con una disciplina molto diversa da quella che lo ha reso celebre.

Un'esperienza che lo ha portato a misurarsi con coreografie impegnative, giudizi della giuria e una competizione nella quale ogni settimana diventa più difficile conquistare la fiducia del pubblico. Per Jimmy Ghione, invece, la vittoria nello spareggio rappresenta una nuova possibilità. Il concorrente rimane in gara insieme ad Anastasia Kuzmina, ma dovrà cercare di migliorare la propria posizione nelle prossime puntate per evitare un altro confronto a rischio. Se lo spareggio ha decretato l'eliminazione di Eugenio Finardi, la classifica finale ha premiato Noemi Bocchi e Giovanni Pernice, che hanno conquistato il primo posto nella quinta puntata di Ballando con le Stelle.

Un risultato particolarmente importante, considerando che la competizione si sta facendo sempre più serrata e che le posizioni possono cambiare notevolmente dopo l'assegnazione dei tesoretti e il voto del pubblico. Nella classifica tecnica parziale stilata dalla giuria, il primo posto era stato conquistato da Alessandro Matri e Giada Lini, seguiti da Noemi Bocchi e Giovanni Pernice. A completare le prime tre posizioni figuravano Ornella Muti e Pasquale La Rocca. Una graduatoria che premiava quindi tre coppie protagoniste di un percorso particolarmente competitivo, ma che non rappresentava ancora il risultato definitivo della serata.

, infatti, l'assegnazione dei tesoretti ha introdotto ulteriori punti, contribuendo a modificare la situazione prima della decisione conclusiva dei telespettatori. Simona Ventura ha assegnato il proprio tesoretto a, scegliendo di sostenere la coppia formata dall'attrice e dal suo maestro.ha invece premiato, contribuendo a rafforzare la loro posizione nella corsa alla vittoria di puntata. Ilè stato infine assegnato ad, un'altra coppia che ha continuato a distinguersi durante la competizione.

Ma il verdetto decisivo è arrivato con le preferenze del pubblico, chiamato a sostenere i concorrenti attraverso i canali di voto messi a disposizione dal programma. Ed è proprio dopo questa fase che Noemi Bocchi e Giovanni Pernice sono riusciti a conquistare il primo posto nella classifica finale, superando gli avversari e aggiudicandosi la quinta puntata. Una vittoria che rappresenta un passo importante per Noemi Bocchi, impegnata in un percorso televisivo che la vede confrontarsi settimana dopo settimana con nuove coreografie e difficoltà tecniche. Al suo fianco c'è Giovanni Pernice, ballerino professionista che continua ad accompagnarla nella preparazione delle esibizioni e nel miglioramento delle sue capacità sulla pista.

Noemi Bocchi a Ballando con le stelle, fonte: Rai

A proseguire regolarmente la competizione sono anche Ornella Muti e Pasquale La Rocca, Aurora Ramazzotti e Nikita Perotti, Manuela Moreno e Carlo Aloia, Alberto Ravagnani ed Erika Martinelli, Anna Safroncik e Leonardo Lini. Salvi anche Monica Guerritore e Luca Urso, Riccardo Rossi ed Elisa Terrasi, Andy Diaz e Gioia Giovanatti e Alessandro Matri e Giada Lini, ai quali si aggiungono Jimmy Ghione e Anastasia Kuzmina dopo lo spareggio. La quinta puntata si chiude dunque con due destini completamente differenti: Noemi Bocchi festeggia la vittoria insieme a Giovanni Pernice, mentre Eugenio Finardi deve lasciare la competizione con Rebecca Gabrielli.

Per, tuttavia, rimane aperta la possibilità di un futuro ripescaggio, secondo le modalità previste dal programma. Una speranza che riguarda anche, e che potrebbe offrire ai concorrenti esclusi una seconda occasione. Nel frattempo, la gara proseguirà con le coppie ancora in pista, chiamatenella quale ogni settimana può riservare nuove sorprese.