Ballando con le Stelle, chi ha vinto il 31 ottobre? La coppia eliminata e il verdetto che cambia la gara
Ballando con le Stelle, chi è stato eliminato il 31 ottobre? Il secondo spareggio, la decisione sulla Wild Card e la classifica finale della quinta puntata.
La quinta puntata di Ballando con le Stelle 2026 ha regalato nuovi colpi di scena, tra una classifica modificata dai tesoretti, una vittoria importante e un'eliminazione che cambia gli equilibri della competizione. Durante l'appuntamento di sabato 31 ottobre, il programma condotto da Milly Carlucci su Rai 1 ha visto trionfare Noemi Bocchi e Giovanni Pernice, mentre un'altra coppia ha dovuto interrompere il proprio percorso nella gara. A lasciare la pista sono stati infatti Eugenio Finardi e Rebecca Gabrielli, sconfitti nello spareggio conclusivo contro Jimmy Ghione e Anastasia Kuzmina.
Da una parte Jimmy Ghione e Anastasia Kuzmina, chiamati a difendere la propria permanenza nello show. Dall'altra Eugenio Finardi e Rebecca Gabrielli, costretti a giocarsi la possibilità di proseguire l'avventura televisiva in un confronto diretto. Le due coppie hanno scelto stili musicali e coreografie molto differenti. Jimmy Ghione e Anastasia Kuzmina hanno eseguito un charleston sulle note di Disco Inferno, puntando su ritmo, energia e una performance particolarmente vivace, una scelta lontana dall'atmosfera più romantica della prova proposta dagli avversari.
Eugenio Finardi e Rebecca Gabrielli hanno invece ballato una rumba accompagnata da Due vite, il brano di Marco Mengoni. Un'esibizione che ha cercato di valorizzare la componente emotiva della danza, in una fase della competizione nella quale ogni dettaglio poteva risultare decisivo. Ma alla fine il verdetto ha premiato Jimmy Ghione e Anastasia Kuzmina, permettendo loro di proseguire la gara. La seconda coppia eliminata di Ballando con le Stelle 2026 è quindi quella formata da Eugenio Finardi e Rebecca Gabrielli. Un risultato che segna la conclusione della loro partecipazione alla competizione ordinaria, almeno fino all'eventuale fase dedicata al ripescaggio.
Un'esperienza che lo ha portato a misurarsi con coreografie impegnative, giudizi della giuria e una competizione nella quale ogni settimana diventa più difficile conquistare la fiducia del pubblico. Per Jimmy Ghione, invece, la vittoria nello spareggio rappresenta una nuova possibilità. Il concorrente rimane in gara insieme ad Anastasia Kuzmina, ma dovrà cercare di migliorare la propria posizione nelle prossime puntate per evitare un altro confronto a rischio. Se lo spareggio ha decretato l'eliminazione di Eugenio Finardi, la classifica finale ha premiato Noemi Bocchi e Giovanni Pernice, che hanno conquistato il primo posto nella quinta puntata di Ballando con le Stelle.
Un risultato particolarmente importante, considerando che la competizione si sta facendo sempre più serrata e che le posizioni possono cambiare notevolmente dopo l'assegnazione dei tesoretti e il voto del pubblico. Nella classifica tecnica parziale stilata dalla giuria, il primo posto era stato conquistato da Alessandro Matri e Giada Lini, seguiti da Noemi Bocchi e Giovanni Pernice. A completare le prime tre posizioni figuravano Ornella Muti e Pasquale La Rocca. Una graduatoria che premiava quindi tre coppie protagoniste di un percorso particolarmente competitivo, ma che non rappresentava ancora il risultato definitivo della serata.
Ma il verdetto decisivo è arrivato con le preferenze del pubblico, chiamato a sostenere i concorrenti attraverso i canali di voto messi a disposizione dal programma. Ed è proprio dopo questa fase che Noemi Bocchi e Giovanni Pernice sono riusciti a conquistare il primo posto nella classifica finale, superando gli avversari e aggiudicandosi la quinta puntata. Una vittoria che rappresenta un passo importante per Noemi Bocchi, impegnata in un percorso televisivo che la vede confrontarsi settimana dopo settimana con nuove coreografie e difficoltà tecniche. Al suo fianco c'è Giovanni Pernice, ballerino professionista che continua ad accompagnarla nella preparazione delle esibizioni e nel miglioramento delle sue capacità sulla pista.
A proseguire regolarmente la competizione sono anche Ornella Muti e Pasquale La Rocca, Aurora Ramazzotti e Nikita Perotti, Manuela Moreno e Carlo Aloia, Alberto Ravagnani ed Erika Martinelli, Anna Safroncik e Leonardo Lini. Salvi anche Monica Guerritore e Luca Urso, Riccardo Rossi ed Elisa Terrasi, Andy Diaz e Gioia Giovanatti e Alessandro Matri e Giada Lini, ai quali si aggiungono Jimmy Ghione e Anastasia Kuzmina dopo lo spareggio. La quinta puntata si chiude dunque con due destini completamente differenti: Noemi Bocchi festeggia la vittoria insieme a Giovanni Pernice, mentre Eugenio Finardi deve lasciare la competizione con Rebecca Gabrielli.