Ballando con le stelle, Filippo Zara senza filtri: "Ornella Muti? Era aggrappata a Pasquale. Attacchi a Barbara d'Urso insensati"

Pubblicazione: 31 ottobre alle 11:55

Il caso della top line continua a infiammare l'edizione 2026 di Ballando con le stelle. Dopo le polemiche nate in studio e rimbalzate sui social, a dire la sua sull'argomento è intervenuto il ballerino e coreografo Filippo Zara. In un'intervista rilasciata a Fanpage.it, l'ex volto del dance show condotto da Milly Carlucci ha analizzato senza filtri l'esibizione di Ornella Muti in coppia con Pasquale La Rocca, prendendo inoltre le difese di Barbara d'Urso. Il dibattito si era accesso dopo l'osservazione critica mossa proprio da Barbara d'Urso in giuria, la quale aveva fatto notare l'assenza della corretta postura nella parte superiore del corpo.

Una valutazione tecnica che, secondo Filippo Zara, coincide perfettamente con quanto espresso da Carolyn Smith e Sara Di Vaira: "La top line non c'era. Non mi spiego perché abbia causato tutto questoSi tende ad attaccare quello che dice lei, ma non ha senso perché Carolyn aveva espresso il suo stesso giudizio". Entrando nello specifico della tecnica di ballo, Zara ha spiegato cosa non sia andato nella postura della celebre attrice:

"I gomiti erano molto bassi. Era un po' aggrappata a Pasquale La Rocca anziché essere appoggiata. I gomiti dovrebbero essere alti e creare una linea, con la parte superiore del corpo molto allungata ed estesa". Nonostante l'imperfezione tecnica, il coreografo ha riconosciuto la grande intelligenza strategica di Pasquale La Rocca. Zara ha infatti svelato quella che definisce una "mossa furbissima" da parte del maestro: "Si sarà reso conto che Ornella aveva qualche difficoltà nella top line e ha puntato sulla fluidità della coreografia, che era davvero bellissima. Per perfezionare la tecnica ci vuole tempo e insistere su quello rischiava di bloccare la fluidità del valzer".

Infine, Filippo Zara ha voluto spezzare una lancia in favore di Barbara d'Urso, definendo del tutto ingiustificati gli attacchi mediatici ricevuti dalla conduttrice e giurata: "Ha vissuto quell'esperienza sulla propria pelle e il paragone viene spontaneo. È bello che si torni finalmente a parlare di ballo tecnico grazie a queste discussioni".