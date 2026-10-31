Ballando con le stelle anticipazioni 31 Ottobre, 12 coppie in gara, ma una dirà addio: chi sarà?
Ballando con le stelle 31 ottobre: quinta puntata con eliminazione, ospite Serena Autieri. Scopri le coppie a rischio, giuria e come votare su Rai 1.
Torna l'appuntamento del sabato sera con Ballando con le stelle, il dance show che da settimane tiene incollati milioni di italiani allo schermo. Stasera, 31 ottobre, alle 21.25 su Rai 1, Milly Carlucci condurrà la quinta puntata di una stagione che si preannuncia sempre più combattuta, con dodici coppie pronte a sfidarsi sulla pista dello Studio Pippo Baudo di Saxa Rubra. Dopo l'eliminazione di Massimo Ghini e Valentina Fiorini e il trionfo nella scorsa puntata di Alessandro Matri e Giada Lini, la competizione entra nel vivo e le emozioni si fanno più intense.
Tra le coppie più attese di questa quinta puntata spiccano i vincitori della scorsa settimana, Alessandro Matri e Giada Lini, chiamati a confermare il livello mostrato e a dimostrare che il successo non è stato un caso. Occhi puntati anche su Ornella Muti e Pasquale La Rocca, coppia che ha saputo conquistare consensi grazie alla classe e all'eleganza delle loro performance. Monica Guerritore e Luca Urso dovranno invece convincere una giuria che non fa sconti, mentre Aurora Ramazzotti e Nikita Perotti puntano sulla sintonia crescente costruita settimana dopo settimana nelle prove.
Non mancheranno le esibizioni di Manuela Moreno con Carlo Aloia, Noemi Bocchi con Giovanni Pernice, Riccardo Rossi ed Elisa Terrasi, Eugenio Finardi con Rebecca Gabrielli, oltre a Andy Diaz e Gioia Giovanatti, Jimmy Ghione e Anastasia Kuzmina, Anna Safroncik e Leonardo Lini, e Alberto Ravagnani con Erika Martinelli. Un cast variegato che spazia tra generazioni, stili e background diversi, rendendo ogni serata un caleidoscopio di emozioni e talenti.
Il ruolo del pubblico resta centrale: gli spettatori potranno votare le proprie coppie preferite attraverso i canali social ufficiali di Ballando con le stelle e su RaiPlay, partecipando attivamente alla competizione. Un elemento di democrazia televisiva che rende lo show un appuntamento partecipativo, dove il divano di casa si trasforma in una virtuale tribuna popolare.
L'appuntamento è dunque per questa sera alle 21.25 su Rai 1 e in streaming su RaiPlay, per scoprire chi riuscirà a convincere giuria e pubblico, chi invece dovrà lasciare la competizione, e per assistere alla performance di Serena Autieri che si preannuncia come uno dei momenti clou della serata. In un sabato sera che si conferma regno incontrastato di Milly Carlucci, Ballando con le stelle continua a tenere compagnia agli italiani con quella formula fatta di talento, spettacolo, polemiche e umanità che da anni ne decreta il successo.