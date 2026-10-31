Ballando con le stelle anticipazioni 31 Ottobre, 12 coppie in gara, ma una dirà addio: chi sarà?

Pubblicazione: 31 ottobre alle 10:09

Torna l'appuntamento del sabato sera con Ballando con le stelle, il dance show che da settimane tiene incollati milioni di italiani allo schermo. Stasera, 31 ottobre, alle 21.25 su Rai 1, Milly Carlucci condurrà la quinta puntata di una stagione che si preannuncia sempre più combattuta, con dodici coppie pronte a sfidarsi sulla pista dello Studio Pippo Baudo di Saxa Rubra. Dopo l'eliminazione di Massimo Ghini e Valentina Fiorini e il trionfo nella scorsa puntata di Alessandro Matri e Giada Lini, la competizione entra nel vivo e le emozioni si fanno più intense.





Milly Carlucci conduce Ballando con le stelle, fonte: Rai

La serata si apre con una certezza:. Il meccanismo inesorabile dello show prevede che, al termine delle dodici esibizioni previste, giuria e pubblico decreteranno chi proseguirà il cammino verso la finale e chi invece dovrà dire addio, almeno fino all'eventuale ripescaggio. La tensione è palpabile, perché ogni coppia ha ormai costruito una propria identità artistica e un legame con il pubblico che rende ogni eliminazione un piccolo dramma collettivo.spiccano i vincitori della scorsa settimana,, chiamati a confermare il livello mostrato e a dimostrare che il successo non è stato un caso., coppia che ha saputo conquistare consensi grazie alla classe e all'eleganza delle loro performance. Monica Guerritore e Luca Urso dovranno invece convincere una giuria che non fa sconti, mentrenelle prove.

Non mancheranno le esibizioni di Manuela Moreno con Carlo Aloia, Noemi Bocchi con Giovanni Pernice, Riccardo Rossi ed Elisa Terrasi, Eugenio Finardi con Rebecca Gabrielli, oltre a Andy Diaz e Gioia Giovanatti, Jimmy Ghione e Anastasia Kuzmina, Anna Safroncik e Leonardo Lini, e Alberto Ravagnani con Erika Martinelli. Un cast variegato che spazia tra generazioni, stili e background diversi, rendendo ogni serata un caleidoscopio di emozioni e talenti.





, che vestirà i panni di. L'attrice e cantante napoletana, amatissima dal pubblico italiano per la sua versatilità e il suo carisma, si esibirà sulle note di "Diamonds" accompagnata dal maestro Luca Favilla e da un ricco corpo di ballo. La performance promette energia pura, fondendo danza, musica e spettacolo in un omaggio al celebre musical Moulin Rouge, che proprio in questo periodo sta conquistando i teatri italiani con le sue atmosfere bohémien, la potenza delle canzoni e la spettacolarità delle scene.: gli spettatori potranno votare le proprie coppie preferite attraverso i canali social ufficiali di Ballando con le stelle e su RaiPlay, partecipando attivamente alla competizione. Un elemento di democrazia televisiva che rende lo show un appuntamento partecipativo, dove il divano di casa si trasforma in una virtuale tribuna popolare., per scoprire chi riuscirà a convincere giuria e pubblico, chi invece dovrà lasciare la competizione, e per assistere alla performance di Serena Autieri che si preannuncia come uno dei momenti clou della serata. In un sabato sera che si conferma regno incontrastato di Milly Carlucci, Ballando con le stelle continua a tenere compagnia agli italiani con quella formula fatta di talento, spettacolo, polemiche e umanità che da anni ne decreta il successo.