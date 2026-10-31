Sciopero Rai, Fiorello e Biggio aderiscono e bloccano La Pennicanza: cosa è successo in diretta

Pubblicazione: 31 ottobre alle 10:49

Lo sciopero generale che ha attraversato la Rai in queste ore ha prodotto conseguenze inattese anche sul palinsesto dell'azienda. Tra i programmi coinvolti figura La Pennicanza, il format condotto da Fiorello e Fabrizio Biggio, che ha dovuto rinunciare alla consueta messa in onda per via della protesta dei lavoratori. Una decisione comunicata all'ultimo momento, pochi minuti prima dell'inizio previsto della trasmissione, e che ha trasformato un appuntamento di intrattenimento in un gesto di solidarietà verso chi ha incrociato le braccia.





Fiorello a La Pennicanza, fonte: Rai

Attraverso i loro canali social,a causa della mancanza di personale tecnico. "Non abbiamo audio", hanno spiegato con tono sereno ma deciso, presentandosi davanti alle telecamere in abiti civili anziché negli abituali costumi scenici. Un dettaglio tutt'altro che secondario, che ha reso immediatamente percepibile la differenza rispetto alle consuete dinamiche dello show.e di. Al posto della puntata prevista, hanno annunciato la trasmissione di un montaggio con il meglio delle gag della settimana, una soluzione di ripiego che ha comunque permesso di mantenere un contatto con il pubblico senza venir meno al sostegno verso chi stava protestando.

Nel corso del breve intervento, non sono mancati i momenti di ironia tipici del duo. Fiorello e Biggio hanno scherzato su quanto sarebbe potuto andare in onda quella sera: un'intervista a Jannik Sinner, nel giorno in cui avrebbe perso il primo posto nel ranking mondiale, un colloquio con il "Vampiro vero" e altre trovate che, hanno sottolineato con sarcasmo, non sarebbero state realizzate. Una leggerezza di facciata che però non ha nascosto la serietà della situazione e la volontà di non banalizzare le ragioni della protesta.



