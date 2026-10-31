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Sciopero Rai, Fiorello e Biggio aderiscono e bloccano La Pennicanza: cosa è successo in diretta

Fiorello e Biggio fermano La Pennicanza per solidarietà allo sciopero Rai. Decisione all'ultimo minuto per mancanza di personale tecnico. Cosa è successo.

di Andrea Palazzolo
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Lo sciopero generale che ha attraversato la Rai in queste ore ha prodotto conseguenze inattese anche sul palinsesto dell'azienda. Tra i programmi coinvolti figura La Pennicanza, il format condotto da Fiorello e Fabrizio Biggio, che ha dovuto rinunciare alla consueta messa in onda per via della protesta dei lavoratori. Una decisione comunicata all'ultimo momento, pochi minuti prima dell'inizio previsto della trasmissione, e che ha trasformato un appuntamento di intrattenimento in un gesto di solidarietà verso chi ha incrociato le braccia.

La scelta di fermarsi non è stata imposta dall'alto, ma voluta dai due conduttori stessi. Attraverso i loro canali social, Fiorello e Biggio hanno annunciato che la puntata classica non sarebbe andata in onda a causa della mancanza di personale tecnico. "Non abbiamo audio", hanno spiegato con tono sereno ma deciso, presentandosi davanti alle telecamere in abiti civili anziché negli abituali costumi scenici. Un dettaglio tutt'altro che secondario, che ha reso immediatamente percepibile la differenza rispetto alle consuete dinamiche dello show.

I due hanno dichiarato apertamente di voler aderire allo sciopero e di sentirsi vicini ai lavoratori Rai assenti. Al posto della puntata prevista, hanno annunciato la trasmissione di un montaggio con il meglio delle gag della settimana, una soluzione di ripiego che ha comunque permesso di mantenere un contatto con il pubblico senza venir meno al sostegno verso chi stava protestando.

Fiorello a La Pennicanza, fonte: Rai

Nel corso del breve intervento, non sono mancati i momenti di ironia tipici del duo. Fiorello e Biggio hanno scherzato su quanto sarebbe potuto andare in onda quella sera: un'intervista a Jannik Sinner, nel giorno in cui avrebbe perso il primo posto nel ranking mondiale, un colloquio con il "Vampiro vero" e altre trovate che, hanno sottolineato con sarcasmo, non sarebbero state realizzate. Una leggerezza di facciata che però non ha nascosto la serietà della situazione e la volontà di non banalizzare le ragioni della protesta.

Lo sciopero ha lasciato gli studi Rai con reparti svuotati e ha provocato una serie di disservizi che hanno reso impossibile la produzione regolare di diversi programmi. La Pennicanza, trasmessa su Rai Radio 2 e con una forte presenza social, ha risentito dell'assenza delle maestranze tecniche indispensabili per mandare in onda una puntata completa. La decisione di fermarsi è stata quindi una conseguenza diretta delle condizioni materiali createsi, ma anche una presa di posizione politica nel senso più ampio del termine: quella di chi decide di non scavalcare chi lotta per i propri diritti.

Nei giorni precedenti, Fiorello aveva già toccato temi di cronaca e attualità durante le trasmissioni. Si era rivolto ai giovani italiani con parole dure, parlando delle difficoltà del momento storico e ricordando la propria esperienza personale. "Io non avevo niente", aveva detto lo showman siciliano, "sono stato tignoso nella vita, ho lavorato e qualcosa avrò concluso. Voi non dovete aspettare governo, decreti. Io in 66 anni non c'è mai stato un governo che abbia aiutato i giovani". Una dichiarazione che aveva fatto discutere e che si inseriva in un discorso più ampio sulla condizione giovanile e sul mercato del lavoro in Italia.

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