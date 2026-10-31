Guillermo Mariotto non fa sconti: nuova frecciata a Noemi Bocchi e lacrime a La Volta Buona
Guillermo Mariotto torna a pungere Noemi Bocchi nello studio di Caterina Balivo a La Volta Buona. Dalla frecciata tagliente alla commozione per Andrea Delogu.
Il clima si fa sempre più rovente intorno a Ballando con le Stelle. A tenere banco non sono solo le coreografie e i voti della giuria, ma soprattutto i botta e risposta al vetriolo fuori dalla pista da ballo. Ospite nel salotto pomeridiano di Caterina Balivo a La Volta Buona, Guillermo Mariotto è tornato al centro della scena mediatica, lanciando una stoccata tagliente e inaspettata nei confronti di Noemi Bocchi, per poi lasciarsi andare a un momento di profonda commozione.
"Non è una stella, però la vedo come una Luna, vive di luce riflessa", ha tuonato in studio, confermando la sua proverbiale schiettezza e rifiutando categoricamente di porgere le scuse. Una dichiarazione destinata a far discutere e ad accendere ulteriormente la curiosità del pubblico in vista del prossimo appuntamento con il dance show. La puntata, tuttavia, ha cambiato registro bruscamente, regalando un volto inedito e vulnerabile di Guillermo Mariotto.
Nel corso della trasmissione, Caterina Balivo ha voluto ricordare un momento doloroso legato a un'altra protagonista del programma, Andrea Delogu, rievocando la tragica scomparsa del fratello Evan, venuto a mancare un anno fa a causa di un incidente proprio mentre la conduttrice era impegnata come concorrente di Ballando con le Stelle.
Un mix di polemiche, pepe e grande empatia che conferma ancora una volta come i protagonisti del prime time di Rai Uno sappiano regalare forti emozioni, dentro e fuori lo schermo.