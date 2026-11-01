TG2, l'inviata racconta la manifestazione ma alle sue spalle un capibara arancione si mette a ballare

Pubblicazione: 01 novembre alle 08:30

Un collegamento televisivo dedicato alle manifestazioni di piazza si è trasformato in uno dei filmati più curiosi circolati sui social nelle ultime ore. Durante un servizio del TG2 trasmesso venerdì 30 ottobre 2026, la giornalista Francesca Russi stava raccontando la situazione a Roma, dove migliaia di persone erano scese in strada per partecipare alle proteste organizzate in diverse città italiane. Alle sue spalle, però, è comparso un protagonista decisamente inatteso: un gigantesco capibara arancione, che ha cominciato a ballare e saltellare davanti alle telecamere.

La scena, tanto surreale quanto spontanea, non è passata inosservata agli spettatori e nel giro di poco tempo, il filmato ha, attirando commenti divertiti e battute sulla singolare presenza del personaggio in costume. A rendere tutto ancora più particolare è stato il contrasto tra il tono serio del collegamento e ciò che accadeva sullo sfondo., nel centro della capitale, per documentare una giornata di mobilitazioni che interessava complessivamente sette città italiane. Asi erano radunati fin dalle prime ore del mattino in diverse zone, per poi spostarsi verso alcuni punti centrali della città.

Nel corso del collegamento, Francesca Russi stava illustrando il dispositivo di sicurezza predisposto dalle autorità per monitorare gli spostamenti dei cortei. La giornalista ha spiegato che, oltre alla presenza delle forze dell'ordine sul territorio, venivano utilizzati anche mezzi di sorveglianza dall'alto, tra cui un elicottero e un drone della Polizia. La situazione descritta era quella di una città sottoposta a controlli particolarmente intensi, visto che nelle strade interessate dalle manifestazioni erano presenti agenti in assetto antisommossa, mentre alcuni esercizi commerciali avevano deciso di abbassare le saracinesche per precauzione.

Un capibara comunista avvistato a Roma mentre trolla l'inviata del Tg2. Piantedosi e Meloni stanno già organizzando la Digos anti-roditori gonfiabili. https://t.co/bkHqftnWc4 — Gisella Ruccia 🇵🇸 (@gisellaruccia) October 30, 2026

Secondo quanto riferito durante il servizio, oltre 1.500 tra agenti e militari erano impegnati a presidiare i punti considerati più sensibili. Eppure, proprio mentre la giornalista raccontava queste misure, qualcosa di completamente diverso stava attirando l'attenzione degli spettatori. Tra le persone presenti alla manifestazione è infatti comparso un individuo con indosso un vistoso costume gonfiabile arancione, raffigurante un capibara. Il personaggio si è fermato alle spalle dell'inviata e ha cominciato a muoversi in modo decisamente teatrale, improvvisando una sorta di balletto.

Salti, piroette e movimenti delle braccia hanno trasformato. L'effetto è stato amplificato dal fatto che, senza interrompere il racconto di quanto stava accadendo nelle strade della capitale. Il risultato è un video nel quale sembrano convivere due situazioni completamente differenti: in primo piano,dal punto di vista dell'ordine pubblico, ma dietro di lei,davanti alla telecamera.

Come abbiamo accennato ad inizio articolo, la presenza del capibara ha rapidamente attirato l'attenzione degli utenti di X, che hanno iniziato a condividere il filmato accompagnandolo con commenti ironici. Alcuni hanno scherzato sull'apparizione del costume durante una manifestazione, mentre altri hanno trasformato la scena in un'occasione per fare satira politica. Tra i commenti circolati online, qualcuno ha descritto il personaggio come un improbabile protagonista della protesta, immaginando scherzosamente che potesse essere considerato una minaccia per l'ordine pubblico.

@gisellaruccia https://t.co/E3xSz6pEF5 — Oreste Agreste ♊🌟🌟🌟🌟🌟 (@agreste_oreste) October 30, 2026

Altri hanno preferito soffermarsi sulla comicità involontaria del collegamento, sottolineando quanto fosse insolita la presenza di un capibara danzante proprio durante un servizio dedicato alle misure di sicurezza. Precisiamo inoltre che l'identità della persona nascosta dentro il costume non è stata confermata, così come non sono note le ragioni precise che l'abbiano spinta a scegliere questo travestimento. Le immagini mostrano chiaramente la sua esibizione davanti alla telecamera, ma non permettono di stabilire se volesse deliberatamente disturbare il collegamento oppure semplicemente attirare l'attenzione con una trovata ironica.

L'episodio, peraltro, non è completamente isolato, visto che negli ultimi giorni i costumi e i personaggi diventati popolari sul web. Il Corriere della Sera, per esempio, ha documentato la presenza di, raccontando come alcuni partecipanti abbiano trasformato le immagini dei cortei in contenuti destinati ai social. Ilè uno degli animali più riconoscibili della cultura dei meme, grazie al suo aspetto particolare e alla popolarità conquistata attraverso video e immagini condivisi online, un costume così vistoso, quindi, risulta immediatamente identificabile anche per chi osserva il filmato soltanto per pochi secondi.

La scena del TG2 dimostra ancora una volta quanto un particolare apparentemente secondario possa trasformarsi nel vero protagonista di una diretta televisiva. In questo caso, il fatto che il personaggio sia rimasto sullo sfondo ha contribuito all'effetto comico: mentre il servizio proseguiva regolarmente, gli utenti hanno concentrato la loro attenzione su qualcosa che non faceva parte del racconto della giornalista. Le manifestazioni del 30 ottobre hanno avuto sviluppi ben più importanti del curioso episodio televisivo, ma sui social il capibara arancione si è ritagliato uno spazio tutto suo. Un'apparizione di pochi istanti è bastata a trasformare un collegamento di cronaca in un video virale, ricordando quanto spesso siano proprio gli imprevisti a catturare l'attenzione del pubblico.