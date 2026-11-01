Estranei 2 si farà dopo il finale su Rai 2? Le parole dell'autore e gli ascolti che pesano sul futuro

Pubblicazione: 01 novembre alle 08:00

La prima stagione di Estranei si è conclusa venerdì 30 ottobre 2026 su Rai 2, ma per gli spettatori che hanno seguito le indagini di Laura Macchi resta ancora una domanda senza risposta: la serie avrà una seconda stagione? Il crime diretto da Cosimo Alemà, che ha intrecciato un mistero criminale con temi come l'integrazione e i pregiudizi, ha terminato il suo percorso televisivo dopo otto episodi. E mentre cresce la curiosità sul futuro della fiction, le parole di uno degli sceneggiatori lasciano intravedere una possibilità, anche se gli ascolti potrebbero rappresentare un ostacolo.

Al momento,, ragion per cui non risultano confermati nuovi episodi, l'inizio delle riprese o un eventuale ritorno degli interpreti, ma questo non significa. Un'indicazione interessante, uno degli autori della serie, che aveva parlato della possibilità di proseguire il progetto già prima del suo debutto televisivo. In un'intervista pubblicata l'8 ottobre da Piazza Levante, lo sceneggiatore aveva espresso il proprio entusiasmo, raccontando anche le speranze del gruppo di autori per il futuro.

“Speriamo che gli ascolti vadano bene e che, magari, ci venga proposto di fare una seconda stagione”, aveva dichiarato Peirano. Parole che acquistano un significato particolare dopo la conclusione della prima stagione. Lo sceneggiatore non ha confermato l'esistenza di un seguito, ma ha chiarito che l'eventualità di tornare a lavorare su Estranei sarebbe accolta con interesse. La decisione, naturalmente, dipenderebbe dalla Rai e dalle società coinvolte nella produzione. C'è però un elemento che potrebbe pesare sulle prospettive della fiction: i risultati ottenuti in televisione.

Estranei, fonte: Rai

L'ultima serata, trasmessa venerdì 30 ottobre, ha registrato 730.000 spettatori e il 4,6% di share, un risultato che colloca la serie lontano dai programmi più seguiti della prima serata, pur mantenendo una presenza relativamente stabile rispetto agli appuntamenti precedenti, mentre una settimana prima, il 23 ottobre, la fiction aveva ottenuto circa 757.000 spettatori e il 4,6% di share. Il dato conclusivo evidenzia quindi un lieve calo nel numero di telespettatori, a fronte di una percentuale di share sostanzialmente invariata. Numeri che non consentono, da soli, di prevedere quale sarà la scelta della Rai, ma che rappresentano un elemento importante nella valutazione di un'eventuale seconda stagione.

Il destino di Estranei, tuttavia, non dipende necessariamente soltanto dagli ascolti televisivi tradizionali. Nelle decisioni relative, dalla distribuzione sulle piattaforme digitali al costo della produzione, fino alla strategia editoriale della rete. Per questo motivo. La prima stagione ha raccontato una vicenda ambientata a Correggio,, dove la scomparsa di due giovani innamorati mette in crisi gli equilibri di una comunità nella quale convivono famiglie italiane e sikh.

Al centro della storia c'è Laura Macchi, interpretata da Elena Radonicich, una carabiniera negoziatrice tornata nella città natale per assistere il padre malato. Quello che inizialmente sembra un caso di scomparsa si trasforma progressivamente in un'indagine molto più complessa, tra segreti familiari, sospetti e omicidi. Ad affiancare Laura è Bisan, interpretato da Kel Giordano, cugino di uno dei ragazzi scomparsi e reduce da un passato nella Legione straniera. La collaborazione tra i due permette alla serie di affrontare il mistero da prospettive differenti, mettendo in discussione le convinzioni dei personaggi. Nel cast figurano anche Ricky Memphis, Marco Cocci, Isabella Ferrari e Giulio Scarpati, protagonisti di una storia che ha cercato di andare oltre i meccanismi tradizionali del poliziesco televisivo.

Estranei, fonte: Rai

Proprio questo aspetto era stato sottolineato da Peirano nella sua intervista. Lo sceneggiatore aveva spiegato che l'obiettivo degli autori era raccontare l'integrazione, l'immigrazione e la paura del diverso, evitando di trasformare la fiction in un racconto retorico o ideologico. Temi che hanno trovato spazio all'interno di una trama costruita attorno a un'indagine criminale, nella quale i rapporti tra i personaggi sono importanti quanto la ricerca della verità. La sceneggiatura è stata sviluppata da un gruppo di cinque autori, composto da Francesco Baucia, Davide Cogni, Ruben Marciano, Nicola Peirano e Andrea Valagussa. Lo stesso Peirano aveva raccontato di aver contribuito in particolare alla seconda, alla sesta e alla settima puntata, descrivendo il lavoro come un'esperienza particolarmente coinvolgente.

Ma come potrebbe proseguire Estranei in una seconda stagione? Se la R, una possibilità sarebbe quella di affidare a Laura Macchi un'altra indagine,. Anche il rapporto tra Laura e Bisan potrebbe offrire nuovi sviluppi narrativi, considerando il peso che la loro collaborazione ha avuto nella prima stagione. Si tratta, comunque,, visto che non esistono anticipazioni ufficiali sulla trama di Estranei 2, così come non sono state comunicate date di produzione o di uscita.

Chi desidera recuperare la fiction può intanto ritrovare la prima stagione su RaiPlay, dove sono disponibili gli episodi della serie. Un'opportunità per scoprire l'intera vicenda anche dopo la conclusione della programmazione su Rai 2. Per il momento, dunque, il futuro di Estranei rimane aperto. Gli autori hanno manifestato interesse per una seconda stagione, ma la decisione non è ancora arrivata e dopo un finale che ha chiuso il primo capitolo della storia, bisognerà capire se la Rai vorrà investire nuovamente sui personaggi e sull'universo narrativo costruito da Cosimo Alemà e dal suo gruppo di sceneggiatori, dove le ambientazioni ricoprono un ruolo molto importante.