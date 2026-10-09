Dove è stata girata Estranei? Le location della serie Rai 2 nascondono una sorpresa inaspettata

Pubblicazione: 09 ottobre alle 08:15

Non sempre le ambientazioni di una serie televisiva sono soltanto uno sfondo per raccontare una storia, e a volte diventano parte integrante del mistero, contribuendo a costruire un'atmosfera che sarebbe impossibile ricreare altrove. È proprio il caso di Estranei, la nuova produzione crime di Rai Fiction, che porta gli spettatori in una cittadina della pianura padana dove la scomparsa di due giovani innamorati finisce per mettere in discussione gli equilibri di un'intera comunità. Eppure, dietro i luoghi mostrati sullo schermo, si nasconde un lavoro produttivo molto più articolato di quanto si potrebbe immaginare.

La serie, diretta da Cosimo Alemà,, in provincia di Reggio Emilia, una cittadina in cui convivono da anni la popolazione locale e una numerosa comunità sikh. È proprio questo rapporto a rappresentare uno degli elementi fondamentali del racconto, perch, due ragazzi innamorati appartenenti a realtà culturali differenti, scatena una serie di sospetti, rivalità e segreti rimasti a lungo nascosti. A occuparsi delle indagini è, una carabiniera specializzata nella negoziazione che torna nel paese d'origine per assistere, sindaco della cittadina.

Quello che inizialmente sembra un caso di scomparsa si trasforma progressivamente in una vicenda molto più complessa, nella quale il passato dei protagonisti e le tensioni della comunità assumono un ruolo decisivo. La scelta di Correggio non è casuale, visto che la città è stata realmente coinvolta nelle riprese, diventando uno dei principali punti di riferimento della produzione. La presenza della comunità sikh, radicata nel territorio soprattutto attraverso il lavoro agricolo e la filiera lattiero-casearia, ha permesso agli autori di costruire un'ambientazione legata a una realtà sociale concreta, senza dover inventare completamente il contesto in cui si sviluppa la storia.

Estranei, fonte: RAI

Ma Correggio rappresenta soltanto una parte del viaggio compiuto dalla troupe. Le riprese hanno interessato anche Carpi, Reggio Emilia, Parma, Rio Saliceto e Novellara, coinvolgendo diversi centri dell'Emilia-Romagna. Proprio Novellara ospita un importante luogo di culto sikh, diventato negli anni un punto di riferimento per la comunità religiosa presente nel Nord Italia. Le strade della pianura, i piccoli centri abitati e le campagne emiliane hanno quindi contribuito a dare forma all'identità visiva della serie, restituendo quel senso di apparente tranquillità dietro il quale si nascondono i conflitti raccontati dalla sceneggiatura. Una scelta che rende l'ambientazione qualcosa di più di un semplice elemento decorativo, perché il territorio diventa parte delle dinamiche tra i personaggi.

Ma la sorpresa più particolare riguarda il, dove la produzione si è trasferita per realizzare numerose altre sequenze. A, infatti, la troupe ha utilizzato diverse strade del centro cittadino, tra cui via Viola, via Gorgo, via Magrini, via della Rosta, via Villalta, via Baldissera e via Castellana. Il luogo più curioso è stato però, trasformato per l'occasione in una sorta di piccola Cinecittà. All'interno del complesso sono stati ricostruiti diversi ambienti necessari alle riprese, consentendo alla produzione di realizzare scene ambientate in luoghi differenti senza dover spostare continuamente attori e attrezzature.

Non è tutto, perché il set si è allargato anche ad Adegliacco, frazione di Tavagnacco, dove sono state girate alcune scene nel cimitero militare britannico, e a Cividale del Friuli, città patrimonio UNESCO. Due ambientazioni molto diverse tra loro, utilizzate per arricchire ulteriormente la geografia della serie. Un'altra trasformazione particolarmente interessante è avvenuta a Trieste, dove il Palazzo della Regione, affacciato su piazza Unità d'Italia, è stato utilizzato per rappresentare una banca, rappresentando di fatto un esempio di come le produzioni televisive riescano a cambiare completamente l'identità di un edificio semplicemente adattandolo alle esigenze della sceneggiatura.

Estranei, fonte: RAI

Le riprese friulane si sono concluse nel 2024, mentre la serie è stata successivamente presentata all'Italian Global Series Festival nel giugno 2025. Il progetto, articolato in otto episodi distribuiti su quattro prime serate, vede nel cast Elena Radonicich, Ricky Memphis, Marco Cocci, Kel Giordano, Maurizio Donadoni, Eleonora Giovanardi, Giulio Scarpati e Isabella Ferrari. Dopo alcuni rinvii rispetto alle prime indicazioni sulla programmazione, Estranei è attesa su Rai 2 dal 9 ottobre 2026, con due episodi per serata, salvo ulteriori modifiche del palinsesto.

La serie sarà disponibile anche su RaiPlay, permettendo agli spettatori di recuperare gli episodi in streaming. Dietro, dunque, si nasconde anche una produzione che ha attraversato, alternando luoghi autentici e ambienti completamente trasformati. E forse è proprio questa la particolarità: raccontare una storia di divisioni e segreti attraverso territori reali, che sullo schermo diventano parte essenziale del mistero.