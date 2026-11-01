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Ballando con le stelle, Mariotto punge Anna Safroncik: "Così si strattonano quelle come lei" è polemica sul web

Guillermo Mariotto fa discutere a Ballando con le stelle per una frase ad Anna Safroncik e altre provocazioni rivolte a concorrenti e ballerini.

di Federica Verdoliva
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Le battute di Guillermo Mariotto tornano al centro delle polemiche a Ballando con le stelle. Durante la puntata del 31 ottobre, il giudice si è rivolto ad Anna Safroncik con un commento particolarmente discutibile, pronunciato dopo la sua esibizione con Leonardo Lini. Non è stato però l'unico momento della serata in cui Mariotto ha cercato di provocare concorrenti e coppie in gara. Tra allusioni, frecciate e riferimenti alla gelosia, alcune sue uscite hanno attirato l'attenzione del pubblico e degli altri componenti della giuria.

Il momento più controverso è arrivato durante il commento alla performance di Anna Safroncik e Leonardo Lini. Osservando i movimenti della coppia, Mariotto ha interpretato in maniera provocatoria le prese e i gesti del ballerino, arrivando a dire: "Io ho visto un uomo che strattona una rompi in modo giusto. Viva Dio, così si strattonano le rompi". Una frase che ha spostato l'attenzione dalla coreografia alle parole utilizzate dal giurato, soprattutto per il riferimento rivolto direttamente all'attrice.

Per comprendere il contesto bisogna tornare alla puntata precedente. Anna Safroncik era stata richiamata da Carolyn Smith per alcune dichiarazioni considerate poco rispettose nei confronti del suo maestro di ballo. L'attrice aveva riconosciuto di aver oltrepassato il limite e aveva chiesto scusa, ammettendo il proprio errore. Dopo quell'episodio, il rapporto con la giuria era apparso più complicato e i suoi atteggiamenti erano finiti sotto osservazione. La battuta di Mariotto si è inserita proprio in questo clima già caratterizzato da qualche tensione.

Ma Safroncik non è stata l'unica protagonista delle provocazioni del giudice. Nel corso della serata, Mariotto ha commentato anche l'esibizione di Aurora Ramazzotti, mostrando di preferire una maggiore componente di sensualità nelle coreografie preparate da Nikita Perotti. Il giudice ha contestato l'approccio troppo innocente del ballerino e lo ha invitato ad alzare il livello della provocazione. Rossella Erra è intervenuta ricordando che Aurora è sposata con Goffredo Cerza e che i due hanno un figlio, mentre Carolyn Smith ha precisato che non tutte le esibizioni devono necessariamente puntare sulla malizia.

Un'altra osservazione ha riguardato Giada Lini, maestra di ballo di Alessandro Matri. Rivolgendosi idealmente a Federica Nargi, compagna dell'ex calciatore, Mariotto ha lanciato una frecciata: "Se fossi Federica Nargi starei un po' accorta, questa biondina sorride troppo". Anche in questo caso il giudice ha giocato sul tema della gelosia, trasformando un commento sulla coppia di ballo in una provocazione personale. Una serie di interventi che ha caratterizzato la puntata e riacceso il dibattito sul confine tra ironia, spettacolo e rispetto nei programmi televisivi in diretta.

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