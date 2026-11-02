Ballando con le stelle, Simona Ventura gela Anna Safroncik dopo la protesta: “Non rompere le scatole”

Pubblicazione: 02 novembre alle 08:30

A Ballando con le stelle non sono soltanto le esibizioni a conquistare l'attenzione del pubblico e tra giudizi severi, discussioni e imprevisti, la quinta puntata del programma di Rai 1 ha mostrato ancora una volta quanto possano diventare accesi i confronti tra i protagonisti. E questa volta a prendersi la scena è stata Simona Ventura, sempre più protagonista dello show condotto da Milly Carlucci grazie ai suoi interventi diretti e spesso pungenti. La conduttrice non sembra intenzionata a risparmiare osservazioni a nessuno e, durante la serata del 31 ottobre 2026, ha rivolto parole particolarmente dure ad Anna Safroncik, protagonista di una protesta dopo un problema con il costume di scena.

La situazione è nata da un episodio apparentemente banale, ma capace di compromettere un'intera coreografia.sono stati i primi a scendere in pista, presentando un samba preparato durante la settimana, ma proprio all'inizio dell'esibizione,si è, costringendola a modificare alcuni movimenti per evitare che il vestito scivolasse ulteriormente. Unha cercato di gestire continuando a ballare, senza interrompere la performance. Terminata la coreografia, tuttavia, la concorrente ha spiegato alla giuria che il problema le aveva impedito di eseguire correttamente alcuni passaggi.

“Non ho potuto fare dei movimenti che avrei dovuto fare, perché rischiavo di restare nuda in trasmissione”, ha dichiarato l'attrice, cercando di chiarire quanto l'incidente avesse influenzato la sua prestazione. Le spiegazioni non sono bastate a convincere completamente i giudici, che hanno valutato il ballo senza concedere particolari attenuanti. La coppia ha così ottenuto 33 punti, un risultato che ha lasciato Safroncik profondamente insoddisfatta, soprattutto considerando il lavoro svolto insieme al maestro nei giorni precedenti. La questione sembrava destinata a concludersi con il giudizio della giuria, ma durante la puntata la situazione ha assunto una piega inaspettata e nel corso di un collegamento con la Sala delle Stelle, Simone Di Pasquale ha segnalato a Milly Carlucci che una coppia si era allontanata e stava protestando.

I protagonisti erano proprio Anna Safroncik e Leonardo Lini, intenzionati a chiedere una seconda possibilità per mostrare al pubblico la coreografia nella sua versione originale. “Fatecelo rifare, vi prego”, ha chiesto l'attrice, spiegando di voler riproporre il ballo per permettere agli spettatori e alla giuria di apprezzare il lavoro preparato durante la settimana. Safroncik ha insistito sul fatto che la richiesta non nascesse soltanto dall'insoddisfazione per il punteggio ricevuto, ma il suo desiderio, almeno secondo quanto dichiarato, era soprattutto quello di mostrare una performance che considerava particolarmente riuscita e che l'incidente con il vestito aveva inevitabilmente condizionato.

ha però chiarito che il regolamento del programma non prevede la possibilità di ripetere un'esibizione già valutata ed a quel punto è intervenuta, che ha deciso di prendere la parola senza nascondere la propria irritazione. “Vorrei dire ad Anna: non puoi fare una tragedia di tutte le cose che ti capitano”,, rivolgendosi direttamente alla concorrente, mentre: “A tutti si è rotta una spallina, non ce ne frega niente, rifare un ballo qui non l'ho mai visto, finiamo alle sei di mattina”. Parole che hanno trasformato una discussione sul regolamento in uno dei momenti più accesi della serata. Ma, concludendo il suo intervento con un'esortazione altrettanto esplicita.

“Vai in Sala delle Stelle e non rompere le scatole”, ha aggiunto, invitando l'attrice a interrompere la protesta e a tornare insieme agli altri concorrenti. Un intervento che conferma il ruolo sempre più incisivo assunto dalla conduttrice all'interno della trasmissione, visto che Ventura non si limita a osservare le esibizioni o a commentare i punteggi, ma interviene frequentemente nelle dinamiche tra i concorrenti, esprimendo opinioni che possono risultare particolarmente taglienti. Durante la stessa puntata, per esempio, ha rivolto alcune osservazioni anche a Riccardo Rossi, dopo che il concorrente non aveva soddisfatto la curiosità di Francesca Fialdini su alcuni aspetti della propria vita privata e dell'infanzia.

Anna Safroncik a Ballando con le stelle, fonte: Rai

Un altro momento che ha mostrato quanto Ventura sia disposta a intervenire anche quando le discussioni non riguardano direttamente la qualità delle esibizioni. Il suo stile comunicativo, del resto, è sempre stato caratterizzato da una forte personalità e dalla tendenza a esprimere senza troppi filtri ciò che pensa. In questa edizione di Ballando con le stelle, però, la conduttrice sembra aver assunto una funzione ancora più centrale nelle discussioni che accompagnano le performance, diventando una delle presenze più riconoscibili anche al di fuori della gara vera e propria. Il confronto con Anna Safroncik si inserisce inoltre in un percorso televisivo già caratterizzato da diverse tensioni.

Nelle settimane precedenti, l'attrice era stata protagonista di discussioni con alcuni componenti della giuria, mentre il rapporto con Leonardo Lini aveva alimentato curiosità e commenti. Anche, durante la quinta puntata, aveva rivolto osservazioni particolarmente pungenti alla concorrente, contribuendo a rendere ancora più movimentato il confronto successivo all'esibizione. La, dunque, ha rappresentato, che ha cercato di difendere il lavoro svolto con il proprio maestro, trovandosi però davanti alla ferma opposizione della conduttrice. La richiesta di ripetere il ballo non è stata accolta, ma è emersa una soluzione alternativa: pubblicare sui canali social del programma, in modo da mostrare la coreografia preparata dalla coppia senza modificare il risultato della gara.

Una possibilità che avrebbe permesso al pubblico di vedere il ballo nella sua versione completa, pur lasciando invariata la valutazione assegnata dai giudici. L'episodio racconta anche quanto il clima di Ballando con le stelle possa diventare competitivo e settimana dopo settimana, i concorrenti devono confrontarsi non soltanto con le difficoltà tecniche della danza, ma anche con imprevisti, giudizi e pressioni che finiscono spesso per emergere davanti alle telecamere. E proprio in questo contesto Simona Ventura continua a distinguersi per la sua capacità di intervenire senza esitazioni, anche quando le sue parole rischiano di alimentare nuove discussioni.

La quinta puntata ha così confermato che, accanto alle coreografie, uno degli elementi più imprevedibili del programma sono diventati i confronti tra i protagonisti. Questa volta, a far discutere, non è stato soltanto il problema con il vestito di Anna Safroncik, ma soprattutto la reazione di Simona Ventura, che con poche battute ha trasformato una richiesta di ripetere il ballo in uno dei momenti più significativi della serata. Sul rapporto tra la conduttrice e Barbara d'Urso, inoltre, continuano a circolare interrogativi, alimentati dai retroscena su una presunta freddezza tra le due. Una situazione che contribuisce ad attirare l'attenzione sulle dinamiche interne di Ballando con le stelle, anche se non sono emersi elementi sufficienti per parlare di una vera e propria rottura tra le due protagoniste.