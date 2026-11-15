Ballando con le stelle, imprevisto per Jimmy Ghione: inciampa tra i cavi e scatena il caos in studio

Pubblicazione: 15 novembre alle 09:11

Quando Jimmy Ghione entra in scena a Ballando con le stelle, il copione è sempre lo stesso, aspettati l'inaspettato. Anche nella puntata del 14 novembre 2026, il noto inviato di Striscia la Notizia ha regalato al pubblico di Rai 1 uno dei momenti più surreali e divertenti della serata. Eliminato la settimana precedente e poi ripescato grazie alla wild card, Ghione è tornato in pista con tutto l'impegno possibile, anche se la sua esibizione non ha convinto particolarmente la giuria.

, il concorrente ha deciso di giocarsi una carta a sorpresa per alleggerire la tensione delle votazioni., da realizzare insieme ai ballerini professionisti Giovanni Pernice e Pasquale La Rocca. Dopo aver consegnato le locandine fasulle ai giurati, Ghione ha iniziato a distribuirle anche tra il pubblico presente in studio.

Proprio mentre si avvicinava alle prime file, è successo l'imprevisto, l'inviato è inciampato nei cavi delle telecamere, rischiando una caduta. Fortunatamente è riuscito a mantenere l'equilibrio e ha trasformato anche quell'episodio in un'occasione per far ridere tutti. Ha cominciato a lanciare i volantini in aria, dando vita a una vera e propria pioggia di carta che ha coinvolto pubblico e addetti ai lavori. Una gag improvvisata che ha scatenato le risate in studio.

La giuria, pur divertita dal siparietto, non si è lasciata influenzare al momento dei voti. Per la sua esibizione, Jimmy Ghione ha ottenuto 33 punti, ai quali si è applicata la penalità prevista per i concorrenti ripescati attraverso la wild card, 20 punti sottratti. Una decurtazione che lo ha riportato in una posizione complicata nella classifica, rendendo ancora più difficile la sua permanenza nella competizione.

Nonostante il risultato,. In una gara dove tecnica, eleganza e precisione coreografica hanno un ruolo centrale, il concorrente riesce a distinguersi anche attraverso gli errori, dimostrando di saper trasformare gli imprevisti in momenti di intrattenimento.

Il suo percorso, però, resta in salita e la domanda è inevitabile, quanto riuscirà ancora a resistere sulla pista di Rai 1? I punteggi non sembrano giocare a suo favore, ma l'affetto del pubblico potrebbe rivelarsi decisivo. Una cosa è certa, anche quando i passi non sono perfetti, Jimmy Ghione sa come attirare l'attenzione.