Pubblicazione: 22 novembre alle 11:16

La partecipazione a Ballando con le Stelle è stata per Manuela Moreno anche l'occasione per affrontare una questione molto delicata, che va ben oltre il mondo dello spettacolo. La giornalista Rai ha scelto di raccontare un'esperienza personale legata alla diffusione in rete di immagini manipolate attraverso l'intelligenza artificiale, portando l'attenzione su una forma di violenza digitale che coinvolge sempre più donne.

Nel corso della clip di presentazione trasmessa prima della sua esibizione del 21 novembre, Moreno ha spiegato di essere venuta a conoscenza della circolazione di contenuti falsificati che la ritraevano in situazioni mai vissute. La scoperta, come ha raccontato lei stessa, non è stata semplice da affrontare. "Mi hanno avvertita che circolavano immagini di me e non è stato facile accettarlo", ha dichiarato, descrivendo il disagio provocato dal vedere la propria identità associata a rappresentazioni completamente estranee alla realtà.

Il fenomeno dei deepfake sfrutta strumenti tecnologici capaci di modificare fotografie e video, combinando elementi reali e artificiali fino a produrre contenuti particolarmente credibili. Il volto di una persona può essere inserito in immagini costruite senza il suo consenso, dando origine a rappresentazioni ingannevoli che possono diffondersi rapidamente attraverso siti e piattaforme digitali. La facilità con cui questi materiali vengono realizzati e condivisi rende difficile intervenire tempestivamente, soprattutto quando le copie continuano a circolare su diversi canali.

Nel suo racconto, Manuela Moreno ha voluto soffermarsi anche sulle conseguenze che episodi di questo genere possono avere sulla vita delle donne. Non si tratta soltanto di tutelare la propria immagine, ma anche di difendere la reputazione e il percorso professionale costruito nel tempo. La giornalista ha evidenziato come queste manipolazioni possano diventare uno strumento per sminuire il valore delle figure femminili, anche quando ricoprono incarichi di responsabilità. Un problema che riguarda tanto il mondo dell'informazione quanto quello dello spettacolo.

La vicenda si inserisce in una discussione più ampia sull'utilizzo dell'intelligenza artificiale e sulla necessità di stabilire confini chiari tra innovazione tecnologica e rispetto delle persone.. Accanto agli strumenti normativi, emerge anche l'importanza di una maggiore consapevolezza da parte degli utenti, delle piattaforme e di chi condivide contenuti online, evitando di contribuire alla diffusione di materiali costruiti per danneggiare qualcuno.

La presenza a Ballando con le Stelle ha permesso a Moreno di portare questa testimonianza davanti a un pubblico diverso da quello che la segue abitualmente per il suo lavoro giornalistico. Nella stessa clip, la conduttrice ha affrontato anche i possibili pregiudizi legati al ritorno ai programmi di approfondimento dopo un'esperienza in un varietà televisivo. A chi potrebbe mettere in dubbio la sua credibilità professionale, ha risposto con poche parole: "Certo che sì". Una presa di posizione che rivendica il diritto di mettersi alla prova in contesti differenti senza dover rinunciare alla propria autorevolezza.