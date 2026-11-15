Ballando con le stelle, Mariotto attacca Rossella Erra dopo il giudizio su Bocchi: "Il tuo parere non conta"
A Ballando con le stelle esplode lo scontro tra Guillermo Mariotto e Rossella Erra dopo il giudizio su Noemi Bocchi: tensione e accuse in diretta.
La puntata di Ballando con le stelle andata in onda ieri sera è stata segnata da un acceso scontro tra Guillermo Mariotto e Rossella Erra. Tutto è nato dopo l'esibizione di Noemi Bocchi, in coppia con il maestro Giovanni Pernice. Il giurato ha definito la performance noiosa, pur riconoscendo le capacità tecniche della concorrente, scatenando la reazione della tribuna del popolo.
Il confronto è però proseguito, con Mariotto che ha preso in giro le osservazioni della Erra pronunciando un sarcastico "gnegnegne". Poco dopo è arrivata la frase che ha fatto calare il silenzio in studio: "Da quando ci sono Simona Ventura e Francesca Fialdini accanto alla giuria il tuo parere non conta nulla, fattene una ragione". Un commento che ha sminuito pubblicamente il ruolo della tribuna del popolo, spingendola a replicare: "Sei un cafone offensivo".
Nel frattempo, Giovanni Pernice ha assistito alla discussione con un'espressione sorpresa, mentre Noemi Bocchi è rimasta al centro della polemica nata proprio dopo la sua esibizione. Mariotto ha assegnato alla concorrente un 7, ma il voto è passato quasi inosservato rispetto al botta e risposta tra i due protagonisti. La tensione ha coinvolto anche Milly Carlucci, impegnata a riportare la situazione entro i confini della gara.
Resta da capire se l'episodio avrà conseguenze nelle prossime puntate o se rimarrà uno dei momenti più discussi di questa edizione. Ballando con le stelle non è soltanto una competizione di danza, il confronto tra giurati, concorrenti e tribuna del popolo rappresenta una parte importante dello spettacolo. Questa volta la discussione ha spostato l'attenzione dalle esibizioni alle parole pronunciate in diretta.