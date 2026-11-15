Ballando con le stelle, Mariotto attacca Rossella Erra dopo il giudizio su Bocchi: "Il tuo parere non conta"

Pubblicazione: 15 novembre alle 10:05

La puntata di Ballando con le stelle andata in onda ieri sera è stata segnata da un acceso scontro tra Guillermo Mariotto e Rossella Erra. Tutto è nato dopo l'esibizione di Noemi Bocchi, in coppia con il maestro Giovanni Pernice. Il giurato ha definito la performance noiosa, pur riconoscendo le capacità tecniche della concorrente, scatenando la reazione della tribuna del popolo.

Noemi Bocchi è stata bravissima e Giovanni Pernice la valorizza in maniera impeccabile. Vedere tutti 10 ed il 7 di Mariotto è aberrante. #BallandoConLeStellle — E💙⚽️ (@N_3aae) November 14, 2026

, più che dalla qualità della coreografia. Il giurato ha respinto implicitamente questa interpretazione, ricordando i risultati ottenuti dal ballerino quando faceva coppia con Francesca Fialdini: "Giovanni quando ballava con Francesca Fialdini era strepitoso". A quel punto

Il confronto è però proseguito, con Mariotto che ha preso in giro le osservazioni della Erra pronunciando un sarcastico "gnegnegne". Poco dopo è arrivata la frase che ha fatto calare il silenzio in studio: "Da quando ci sono Simona Ventura e Francesca Fialdini accanto alla giuria il tuo parere non conta nulla, fattene una ragione". Un commento che ha sminuito pubblicamente il ruolo della tribuna del popolo, spingendola a replicare: "Sei un cafone offensivo".

Nel frattempo, Giovanni Pernice ha assistito alla discussione con un'espressione sorpresa, mentre Noemi Bocchi è rimasta al centro della polemica nata proprio dopo la sua esibizione. Mariotto ha assegnato alla concorrente un 7, ma il voto è passato quasi inosservato rispetto al botta e risposta tra i due protagonisti. La tensione ha coinvolto anche Milly Carlucci, impegnata a riportare la situazione entro i confini della gara.

Mariotto che dà 7 a Noemi Bocchi solo perché non sopporta Pernice si commenta da solo. #BallandoConLeStelle https://t.co/pt8lGJ3419 — TVKnight (@thetvknight) November 14, 2026

Lo scontro ha diviso anche il pubblico, c'è chi ha difeso il diritto di Mariotto a esprimere liberamente le proprie valutazioni tecniche e chi, invece, ha sostenuto Rossella Erra, criticando il modo in cui è stata trattata., così come la tribuna del popolo ha spesso difeso i concorrenti dalle valutazioni della giuria.

Resta da capire se l'episodio avrà conseguenze nelle prossime puntate o se rimarrà uno dei momenti più discussi di questa edizione. Ballando con le stelle non è soltanto una competizione di danza, il confronto tra giurati, concorrenti e tribuna del popolo rappresenta una parte importante dello spettacolo. Questa volta la discussione ha spostato l'attenzione dalle esibizioni alle parole pronunciate in diretta.