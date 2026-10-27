Ballando con le Stelle, Massimo Ghini non ci sta e sbotta dopo l'eliminazione: "Lasciatemi in pace"

Pubblicazione: 27 ottobre alle 11:27

L'avventura di Massimo Ghini a Ballando con le Stelle si è conclusa con una sconfitta che l'attore sembra aver digerito con grande difficoltà. Dopo il verdetto del pubblico, arrivato al termine della quarta puntata, l'interprete romano ha lasciato trapelare tutta la propria amarezza. Raggiunto dietro le quinte da un giornalista de La Volta Buona, ha pronunciato parole che hanno immediatamente acceso il dibattito. Il concorrente ha insinuato che la sua eliminazione non sia stata casuale, senza però chiarire a chi fosse rivolto il suo messaggio. Nel frattempo, Milly Carlucci ha commentato l'uscita del primo concorrente di questa edizione, ricordando le regole del programma.

Massimo Ghini ha preso bene l’eliminazione da #BallandoConLeStelle. Ci sta dando più contenuti da concorrente eliminato che da concorrente in gara #LaVoltaBuona #LVB — Cinguetterai  (@Cinguetterai) October 26, 2026

La prima eliminazione della stagione è arrivata dopo quattro puntate durante le quali la produzione aveva cercato di mantenere in gara l'intero cast. Al ballottaggio finale, Ghini e la sua insegnante di ballo si sono trovati davanti a Jimmy Ghione e Anastasia Kuzmina, venendo sconfitti con uno scarto netto nelle preferenze. Anche la possibilità di rientrare in competizione attraverso la wild card non si è concretizzata,. La decisione lo ha sorpreso visibilmente, come ha mostrato il suo gesto con la mano subito dopo aver appreso il verdetto.

La tensione è diventata ancora più evidente quando Domenico Marocchi lo ha raggiunto dietro le quinte per raccogliere un commento a caldo. Ghini ha inizialmente rifiutato l'intervista, chiedendo di essere lasciato in pace, ma prima di allontanarsi ha aggiunto una frase ambigua: "È stato fatto apposta, per cui…". Non ha spiegato a cosa si riferisse né ha indicato eventuali responsabili. Le sue parole si inseriscono in un malcontento già manifestato durante le puntate precedenti, quando l'attore aveva contestato la severità dei giudizi ricevuti. La questione aveva assunto particolare rilievo dopo il commento di Carolyn Smith, secondo cui soltanto una piccola percentuale di persone non sarebbe portata per il ballo, la giurata aveva detto a Ghini che lui rientrava in quella categoria. L'attore aveva riconosciuto le proprie difficoltà, ma sembra aver vissuto le valutazioni come una mancanza di fiducia nelle sue possibilità di miglioramento.

Le dichiarazioni hanno suscitato sorpresa anche nello studio de La Volta Buona. Caterina Balivo ha osservato che, dopo le tensioni già emerse nel programma, quelle parole rappresentavano uno sfogo particolarmente acceso, ricordando anche quanto Ghini fosse dispiaciuto per l'eliminazione. Catena Fiorello ha ammesso di non aver compreso a chi fosse diretta l'accusa. La conduttrice ha preferito non alimentare ulteriormente la polemica, lasciando aperta la questione centrale: l'attore ritiene che i voti della giuria abbiano contribuito deliberatamente alla sua uscita oppure sospetta che ci fosse un'altra ragione? Al momento non esiste una spiegazione definitiva, perché Ghini non ha approfondito il significato della sua frase.