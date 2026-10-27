Ballando con le Stelle, Massimo Ghini non ci sta e sbotta dopo l'eliminazione: "Lasciatemi in pace"
Massimo Ghini si sfoga dopo l’eliminazione da Ballando con le Stelle e lancia un’accusa misteriosa: le sue parole sorprendono lo studio de La Volta Buona.
L'avventura di Massimo Ghini a Ballando con le Stelle si è conclusa con una sconfitta che l'attore sembra aver digerito con grande difficoltà. Dopo il verdetto del pubblico, arrivato al termine della quarta puntata, l'interprete romano ha lasciato trapelare tutta la propria amarezza. Raggiunto dietro le quinte da un giornalista de La Volta Buona, ha pronunciato parole che hanno immediatamente acceso il dibattito. Il concorrente ha insinuato che la sua eliminazione non sia stata casuale, senza però chiarire a chi fosse rivolto il suo messaggio. Nel frattempo, Milly Carlucci ha commentato l'uscita del primo concorrente di questa edizione, ricordando le regole del programma.
La tensione è diventata ancora più evidente quando Domenico Marocchi lo ha raggiunto dietro le quinte per raccogliere un commento a caldo. Ghini ha inizialmente rifiutato l'intervista, chiedendo di essere lasciato in pace, ma prima di allontanarsi ha aggiunto una frase ambigua: "È stato fatto apposta, per cui…". Non ha spiegato a cosa si riferisse né ha indicato eventuali responsabili. Le sue parole si inseriscono in un malcontento già manifestato durante le puntate precedenti, quando l'attore aveva contestato la severità dei giudizi ricevuti. La questione aveva assunto particolare rilievo dopo il commento di Carolyn Smith, secondo cui soltanto una piccola percentuale di persone non sarebbe portata per il ballo, la giurata aveva detto a Ghini che lui rientrava in quella categoria. L'attore aveva riconosciuto le proprie difficoltà, ma sembra aver vissuto le valutazioni come una mancanza di fiducia nelle sue possibilità di miglioramento.
Le dichiarazioni hanno suscitato sorpresa anche nello studio de La Volta Buona. Caterina Balivo ha osservato che, dopo le tensioni già emerse nel programma, quelle parole rappresentavano uno sfogo particolarmente acceso, ricordando anche quanto Ghini fosse dispiaciuto per l'eliminazione. Catena Fiorello ha ammesso di non aver compreso a chi fosse diretta l'accusa. La conduttrice ha preferito non alimentare ulteriormente la polemica, lasciando aperta la questione centrale: l'attore ritiene che i voti della giuria abbiano contribuito deliberatamente alla sua uscita oppure sospetta che ci fosse un'altra ragione? Al momento non esiste una spiegazione definitiva, perché Ghini non ha approfondito il significato della sua frase.