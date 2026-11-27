Pubblicazione: 27 novembre alle 15:40

La finale di Ballando con le stelle si avvicina e le tensioni dietro le quinte diventano sempre più evidenti. Nell'ultimo videoclip di Ballando segreto, pubblicato venerdì 27 novembre, le telecamere hanno catturato una conversazione tra Monica Guerritore, Noemi Bocchi, Riccardo Rossi e Luca Urso. I concorrenti, convinti di non essere ascoltati, stavano discutendo della possibile distribuzione del tesoretto, un momento che ha riservato anche qualche imbarazzo.

ma la guerritore e la bocchi che viperano contro la dolcissima anna https://t.co/vHsY0E8cFy — lapressata (@lapressata) November 27, 2026

, suddivisi in tre tranche da 30 punti ciascuna e assegnati da Francesca Fialdini, Rossella Erra e Simona Ventura., ipotizzando che una parte consistente potesse andare a Riccardo Rossi, premiato per le sue performance, e altri 30 punti ad Aurora Ramazzotti.

La discussione si è fatta più interessante quando Monica Guerritore ha sollevato il tema dell'ultima tranche: "Poi diceva Anna che forse non l'ha mai avuto". Nel pronunciare queste parole, l'attrice ha accompagnato il commento con un'espressione che sembrava tradire una certa disapprovazione. Noemi Bocchi non ha lasciato passare inosservato il gesto e, con ironia, l'ha subito richiamata: "No, vedi le facce non si fanno sempre. Ci sono momenti in cui si possono fare e...". Anche Luca Urso è intervenuto, cercando scherzosamente di coprire il volto della Guerritore con le mani.

Poco dopo, l'attrice si è guardata intorno con aria preoccupata e ha chiesto: "Ma davvero qui non ci sentono?". Una domanda che ha reso evidente come il gruppo non si fosse accorto della presenza delle telecamere. A quel punto Bocchi ha cercato di stemperare l'imbarazzo con una battuta: "Salutate, siete su Raiplay". La conversazione, nata come un confronto informale tra concorrenti, era ormai diventata uno dei momenti più curiosi del backstage del programma.

ma realmente odiano la principessa delle nevi, finalmente abbiamo una dinamica diversa ✨ #BallandoConLeStelle https://t.co/CJz6Vl2dQr — s🤍 (@__hope0___) November 27, 2026

L'episodio mostra quanto le dinamiche della gara continuino anche lontano dalla pista da ballo., confronti e qualche tensione tra i protagonisti. La reazione di Bocchi alle espressioni della Guerritore ha aggiunto un ulteriore elemento alla scena, trasformando una semplice conversazione in un retroscena destinato a far discutere.

Con la finale sempre più vicina, resta da scoprire se le previsioni dei concorrenti sulla distribuzione dei 90 punti troveranno conferma. L'assegnazione del tesoretto potrebbe modificare gli equilibri della classifica e incidere sul risultato della competizione. Nel frattempo, il filmato di Ballando segreto ha regalato al pubblico uno scorcio delle conversazioni che normalmente restano lontane dalle dirette televisive.