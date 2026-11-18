Pubblicazione: 18 novembre alle 16:06

Quella che inizialmente sembrava l'ennesima provocazione di Guillermo Mariotto si è trasformata in un caso concreto. La presenza di topi negli studi Rai di Saxa Rubra, a Roma, sarebbe infatti un problema reale, noto a chi frequenta quotidianamente quegli ambienti e già affrontato dall'azienda con interventi di disinfestazione.

La questione è emersa durante l'ultima puntata di Ballando con le stelle, quando il giurato ha fatto più volte riferimento ai roditori presenti negli studi, arrivando persino a spruzzare del profumo per coprire alcuni odori sgradevoli.

Il tema è stato ripreso anche a La vita in diretta. Alberto Matano ha spiegato di non essersi mai accorto personalmente della presenza dei topi, mentre Serena Bortone ha raccontato un episodio decisamente spiacevole, quando conduceva Agorà dagli stessi studi, aveva trovato un topo morto nel proprio camerino.

Mariotto che pensa di tirare avanti con la scusa della "puzza" in generale dell'ambiente e quindi dei "topi". Forse parlava di sé stesso. #LaVoltaBuona #BallandoConLeStellle https://t.co/ZFutVHDhHb — Lo Zsio CONTE (@MrKountsby) November 16, 2026

La situazione sarebbe stata confermata anche da diverse persone che frequentano regolarmente Saxa Rubra per motivi professionali. Non si tratterebbe di un episodio isolato o di un'esagerazione di Mariotto, ma di un problema conosciuto da chi lavora negli studi televisivi.

A Ballando con le stelle ci sono i topi: le foto che confermano la versione di Guillermo Mariotto. 👇🏻 #BallandoConLeStelle https://t.co/mvcYdi0Rwg — Daniela Seclì 📝 (@DanielaSecli) November 18, 2026

La Rai, secondo quanto emerso, si sarebbe già attivata nei mesi scorsi., compreso lo studio che ospita Ballando con le stelle. Una misura che conferma la necessità di monitorare la situazione e intervenire per garantire condizioni igieniche adeguate.

La vicenda ha cambiato prospettiva, quella che sembrava una delle solite uscite provocatorie di Mariotto si è rivelata una segnalazione tutt'altro che infondata. La presenza di roditori in spazi frequentati ogni giorno da conduttori, ospiti, tecnici e pubblico solleva interrogativi sulla manutenzione degli studi e sulla sicurezza di chi ci lavora. Il caso si inserisce in un periodo già particolarmente delicato per il giurato, finito al centro delle polemiche anche per il gesto del profumo nei confronti di Barbara D'Urso.