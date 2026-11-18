Ballando con le Stelle, nessuna provocazione di Mariotto: i topi ci sono davvero e la Rai lo sapeva già
I topi negli studi Rai di Ballando con le stelle esistono davvero: Mariotto aveva ragione e la disinfestazione era già stata avviata.
Quella che inizialmente sembrava l'ennesima provocazione di Guillermo Mariotto si è trasformata in un caso concreto. La presenza di topi negli studi Rai di Saxa Rubra, a Roma, sarebbe infatti un problema reale, noto a chi frequenta quotidianamente quegli ambienti e già affrontato dall'azienda con interventi di disinfestazione.
Il tema è stato ripreso anche a La vita in diretta. Alberto Matano ha spiegato di non essersi mai accorto personalmente della presenza dei topi, mentre Serena Bortone ha raccontato un episodio decisamente spiacevole, quando conduceva Agorà dagli stessi studi, aveva trovato un topo morto nel proprio camerino.
La situazione sarebbe stata confermata anche da diverse persone che frequentano regolarmente Saxa Rubra per motivi professionali. Non si tratterebbe di un episodio isolato o di un'esagerazione di Mariotto, ma di un problema conosciuto da chi lavora negli studi televisivi.
La vicenda ha cambiato prospettiva, quella che sembrava una delle solite uscite provocatorie di Mariotto si è rivelata una segnalazione tutt'altro che infondata. La presenza di roditori in spazi frequentati ogni giorno da conduttori, ospiti, tecnici e pubblico solleva interrogativi sulla manutenzione degli studi e sulla sicurezza di chi ci lavora. Il caso si inserisce in un periodo già particolarmente delicato per il giurato, finito al centro delle polemiche anche per il gesto del profumo nei confronti di Barbara D'Urso.