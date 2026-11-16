Ballando con le Stelle, Noemi Bocchi sorprende sul primo bacio con Totti ma qualcosa nel racconto non torna

Pubblicazione: 16 novembre alle 08:00

Francesco Totti e Noemi Bocchi potrebbero non avere gli stessi ricordi del loro primo bacio e a rivelarlo è stata proprio la compagna dell'ex capitano della Roma, che durante la settima puntata di Ballando con le Stelle, trasmessa sabato 14 novembre 2026 su Rai 1, ha raccontato un curioso retroscena sulla loro storia d'amore. Una confessione arrivata nel corso del filmato introduttivo alla sua esibizione, durante il quale Noemi ha messo in dubbio la ricostruzione romantica fatta da Totti nel suo libro autobiografico.

E mentre, la concorrente ha pronunciato una frase che ha trasformato il momento in un divertente siparietto. Tutto è cominciato quandocon Roma, la città nella quale è nata e cresciuta e che le ha permesso di incontrare. Un luogo pieno di significati personali, ma che la coppia non ha potuto vivere come avrebbe desiderato, soprattutto a causa dell'enorme popolarità dell'ex calciatore.

“Roma mi ha regalato l'amore”, ha dichiarato Noemi, spiegando che la notorietà del compagno ha reso particolarmente complicato condividere le esperienze più semplici di una relazione. “Francesco non è una persona che prende e può andare in giro a farsi una passeggiata come tutti gli innamorati o tutte le persone che si corteggiano. Lui non può vivere questo, quindi posti di Roma che mi ricordano lui non ce ne sono”, ha raccontato. Proprio mentre parlava dei ricordi legati alla Capitale, Noemi ha tirato in ballo il celebre primo bacio raccontato da Totti, ammettendo però di non ricordare quell'episodio nello stesso modo.

Noemi Bocchi a Ballando con le Stelle, fonte: YouTube

“Lui mi racconta di questo bacio a Piazza del Popolo, non vorrei smontare questa versione meravigliosa ma io non mi ricordo di questo come primo momento fatale tra noi”, ha confessato. Una dichiarazione decisamente sorprendente, soprattutto considerando quanto dettagliato fosse il racconto dell'ex capitano giallorosso. Francesco Totti aveva infatti descritto quel bacio nel libro Oltre, scritto insieme al giornalista Alessandro Alciato. Secondo la sua ricostruzione, il momento sarebbe arrivato dopo un periodo di conoscenza reciproca, durante il quale aveva imparato ad apprezzare la personalità di Noemi.

L'ex calciatore aveva raccontato di essere rimasto colpito dalla dolcezza,che sarebbe diventata la sua compagna. Il primo bacio, secondo i suoi ricordi, sarebbe arrivato soltanto molto tempo dopo, all'interno di un'automobile parcheggiata, lontano dagli sguardi indiscreti. Un momento particolarmente romantico, vissuto con l'emozione e l'imbarazzo di due ragazzi alle prime esperienze sentimentali.quella situazione come uno dei passaggi più importanti della nascita del loro rapporto, rivelando anche alcune delle insicurezze

Eppure, Noemi Bocchi non sembra conservare lo stesso ricordo. La concorrente di Ballando con le Stelle non ha negato esplicitamente che quel bacio sia avvenuto, ma ha precisato di non ricordarlo come il primo momento decisivo della relazione. Una differenza che ha immediatamente divertito Giovanni Pernice, pronto a intervenire per evitare che la confessione della sua allieva potesse trasformarsi in un piccolo problema sentimentale. “Non glielo dire, che poi vuol dire che non era stato importante”, ha scherzato il ballerino, provocando le risate di Noemi.

Noemi Bocchi e Francesco Totti, fonte: YouTube

La compagna di Totti ha quindi cercato di spiegarsi meglio, ma le sue parole hanno reso il momento ancora più divertente. “Io quella cosa in realtà non me la ricordo, aiuto, dimmi qualcosa”, ha ammesso, chiedendo scherzosamente l'intervento del maestro. Pernice ha raccolto immediatamente l'invito, cercando di convincerla dell'importanza del luogo indicato da Francesco. “Però Piazza del Popolo è molto importante. Te lo ricordi ora, vero, quel bacio? Francé, ci penso io”, ha dichiarato, rivolgendosi idealmente all'ex capitano della Roma. A quel punto Noemi ha deciso di concludere il siparietto con una battuta rivolta direttamente al compagno.

“E fu così che finì l'amore. Scherzo ragazzi, eh! Amore mio, Piazza del Popolo è nel mio cuore”,. Una conclusione ironica che ha chiarito anche il tono della confessione. Non si è trattato di una discussione sentimentale né di una vera smentita sull'esistenza del bacio, ma di una curiosa differenza tra i ricordi dei due protagonisti. Del resto, Noemi Bocchi ha già raccontato altri particolari della sua relazione con. Nelle puntate precedenti aveva parlato anche della possibile gelosia dell'ex calciatore nei confronti delle coreografie realizzate insieme a. Secondo la concorrente,, pur manifestando qualche piccolo fastidio quando le esibizioni prevedono movimenti

Un atteggiamento che Noemi aveva raccontato con affetto e ironia, spiegando come Totti preferisca spesso comunicare le proprie emozioni attraverso gli sguardi piuttosto che con le parole. Anche questa volta, quindi, la concorrente ha mostrato un lato più privato della loro relazione, lasciando emergere un dettaglio che difficilmente il pubblico avrebbe potuto conoscere attraverso le apparizioni ufficiali della coppia. Terminato il filmato, Noemi Bocchi è tornata a concentrarsi sulla gara, esibendosi insieme a Giovanni Pernice in uno slowfox sulle note di Roma nun fa' la stupida stasera, il celebre brano del musical Rugantino. La performance, dedicata proprio alla Capitale, ha conquistato 47 punti dalla giuria, confermando i progressi della coppia nel programma condotto da Milly Carlucci.

Ma se il ballo ha ricevuto numerosi apprezzamenti, a incuriosire il pubblico è stata soprattutto quella confessione sul primo bacio, che aggiunge un particolare inaspettato alla storia d'amore tra Noemi e Francesco. Resta quindi un piccolo mistero sentimentale: Totti ricorda con precisione il bacio in macchina vicino a Piazza del Popolo, mentre Noemi non riesce a identificarlo come il loro primo momento davvero importante. Una differenza raccontata senza imbarazzo e con una buona dose di ironia, che non sembra mettere minimamente in discussione il rapporto tra i due. E chissà che, dopo aver ascoltato le parole della compagna a Ballando con le Stelle, Francesco Totti non decida di ricordarle personalmente come andarono davvero le cose quella sera a Roma.