Ballando con le Stelle, paura per Ornella Muti: l'infortunio peggiora e il ritorno in pista è un'incognita

Pubblicazione: 08 novembre alle 16:06

Ballando con le Stelle, la sesta puntata ha riservato un momento particolarmente difficile per Ornella Muti. L'attrice è stata costretta a interrompere la sua esibizione dopo appena 38 secondi, a causa del peggioramento di un problema fisico alla spalla. A fermare il ballo è stato anche il maestro Pasquale La Rocca, che ha richiamato l'attenzione della conduttrice. Dietro lo stop c'è un infortunio peggiorato durante le prove della vigilia. Nonostante le difficoltà, la concorrente aveva deciso di tentare comunque di scendere in pista.

Una brutta caduta dopo un infortunio al braccio costringono #OrnellaMuti e #PasqualeLaRocca a interrompere l'esibizione a #BallandoConLeStelle. https://t.co/RrMQ5W98ty — BallandoConLeStelle (@Ballando_Rai) November 7, 2026

Durante la sesta puntata di Ballando con le Stelle, Ornella Muti e Pasquale La Rocca avrebbero dovuto esibirsi sulle note di Chica Chica Boom. La coppia, però, è riuscita a proseguire per pochissimo tempo, dopo 38 secondi l'attrice si è bloccata, rendendo impossibile continuare la coreografia. A quel punto il maestro ha alzato una mano per segnalare la difficoltà e richiamare l'attenzione di Milly Carlucci, che ha immediatamente interrotto la musica.

La conduttrice ha spiegato cosa fosse accaduto. Ornella Muti aveva già da tempo un problema alla spalla, ma durante un allenamento del venerdì lei e il suo insegnante sono scivolati e caduti. Nell'impatto, il braccio dolorante dell'attrice è rimasto in iperestensione intorno al collo di Pasquale La Rocca, provocando un peggioramento delle sue condizioni. Una situazione che ha reso particolarmente complicato affrontare una nuova esibizione.

Prima di scendere in pista, alla coppia era stata prospettata anche la possibilità di ritirarsi, considerando le condizioni fisiche dell'attrice. Lo staff aveva lasciato aperta un'alternativa, tentare di ballare per almeno trenta secondi, così da permettere alla concorrente di essere giudicabile secondo il regolamento. Muti ha scelto di provarci, dimostrando di non voler abbandonare la competizione senza aver prima tentato.

Barbara che in appena due minuti riesce a riassumere perfettamente ciò che pensa il pubblico. Vi giuro che non c’è mai stata una giurata più azzeccata di lei su quella sedia, continua così per sempre🩷 #BallandoConLeStelle https://t.co/4C1KZmCX9c — angi🩷 (@angicuorerosa) November 8, 2026

Dopo l'interruzione,, ma di avere difficoltà anche a causa dei farmaci assunti per gestire il dolore. Gli antidolorifici la facevano sentire stordita e poco lucida, impedendole di essere pienamente presente durante la performance. Una condizione che non le permetteva di affrontare la gara come avrebbe voluto. Milly Carlucci ha sottolineato anche la necessità di non insistere ulteriormente con medicinali che la concorrente faticava ormai a tollerare.

Nonostante lo stop, Ornella Muti non ha escluso un possibile ritorno sulla pista di Ballando con le Stelle. L'attrice ha manifestato la volontà di proseguire l'avventura insieme a Pasquale La Rocca, rimandando ogni decisione definitiva alla settimana successiva. Per il momento resta da capire se riuscirà a recuperare abbastanza da tornare a esibirsi nella prossima puntata.