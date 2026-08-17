Ballando con le Stelle, rivoluzione in giuria: il no di Lucio Presta e le nuove mosse di Milly Carlucci

Pubblicazione: 17 agosto alle 10:39

I preparativi per la nuova edizione di Ballando con le Stelle continuano a regalare colpi di scena. Mentre Rai 1 si appresta a riaccendere i riflettori sullo show del sabato sera, dietro le quinte il lavoro di Milly Carlucci e della produzione si rivela un vero e proprio cantiere aperto. Nonostante gli annunci ufficiali sul cast dei concorrenti, il nodo più intricato da sciogliere riguarda la composizione del tavolo dei giudici e la gestione del fondamentale meccanismo del "tesoretto". Negli ultimi giorni un retroscena clamoroso ha agitato le acque del programma: la trattativa per portare in trasmissione l'agente televisivo Lucio Presta.

Secondo le indiscrezioni trapelate dal backstage della trasmissione, Milly Carlucci avrebbe tentato un vero e proprio colpo da maestro proponendo a Lucio Presta un ruolo chiave all'interno dello show. L'idea della conduttrice era quella di affidare al potente manager, che vanta anche un passato professionale da ballerino,, il tesoretto di punti capace di ribaltare l'esito delle sfide nelle fasi cruciali della gara.

Nonostante l'insistenza della produzione e la stima reciproca, la risposta di Presta è stata un netto rifiuto. Il noto agente dei VIP avrebbe declinato la proposta prima ancora che venisse strutturata una vera e propria trattativa formale. Milly Carlucci, nota per la sua determinazione nel comporre la squadra perfetta, avrebbe comunque chiesto al manager qualche giorno in più per riflettere, ma al momento la casella rimane vuota. Il "no" di Lucio Presta ha costretto la macchina organizzativa a valutare soluzioni alternative per rinnovare la giuria popolare e il presidio del bordo campo.

Tra le ipotesi attualmente più accreditate c'è l'introduzione di una coppia di opinionisti per condividere la responsabilità dell'assegnazione dei punti del tesoretto. I rumors televisivi fanno circolare nomi di primissimo piano del mondo dello spettacolo e del giornalismo: si parla di coppie affiatate come Fabio Caressa e Benedetta Parodi, Ricky Tognazzi e Simona Izzo, Francesca Fialdini con Adriano Panatta, fino al duo composto da Simona Ventura e Giovanni Terzi.

Le manovre attorno al tesoretto si inseriscono in un quadro di generali cambiamenti all'interno del programmacostringono lo show a un restyling. Se la continuità è garantita dai confermatissimiper le poltrone vacanti si fanno sempre più insistenti i nomi di Barbara D'Urso e di Alberto Matano, pronto al passaggio dal bordo campo al tavolo principale.

Nel frattempo, la pista da ballo inizia ad animarsi con le prime certezze sul cast, dove figurano già nomi come Alessandro Matri, Aurora Ramazzotti ed Eugenio Finardi, insieme alle new entry tra i maestri di ballo come Gioia Giovanatti. Il puzzle di Milly Carlucci si arricchisce giorno dopo giorno, confermando come Ballando con le Stelle sappia far parlare di sé ben prima della prima puntata.