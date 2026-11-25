Pubblicazione: 25 novembre alle 15:16

Il sabato sera di Rai 1 si accende di una nuova polemica che coinvolge due protagoniste di Ballando con le Stelle, Simona Ventura e Barbara D'Urso. Dopo le discussioni delle scorse settimane, questa volta è la conduttrice e custode del tesoretto a prendere pubblicamente posizione, con un video sui social che ha attirato immediatamente l'attenzione del pubblico.

, come ha spiegato lei stessa, scendendo sul terreno che è più congeniale a Barbara. Al centro del suo sfogo ci sono innanzitutto i rapporti dietro le quinte del programma. "In trasmissione non mi saluti neanche, non saluti nessuno ma questi sono affari tuoi", ha dichiarato, facendo riferimento a un atteggiamento che non avrebbe gradito.

La conduttrice ha ricordato un episodio di due o tre anni fa, quando D'Urso stava attraversando un momento complicato sul piano professionale. In quell'occasione, insieme al marito Giovanni Terzi, l'avrebbe invitata a casa propria per offrirle vicinanza in un periodo in cui, secondo il suo racconto, molte persone si erano allontanate da lei. Ventura ha anche rivelato di averle consigliato proprio la partecipazione a Ballando con le Stelle, sottolineando il sostegno che le aveva dimostrato prima del loro attuale rapporto televisivo.

Nel video, Simona ha ricordato anche di aver definito Barbara una grande professionista. Ha difeso il proprio comportamento durante le dirette, spiegando che le sue battute sono sempre dettate dall'ironia e dal divertimento, non dalla volontà di attaccare qualcuno. "Siamo fortunate a lavorare nel maggiore show del sabato sera di Rai 1, peraltro lautamente pagate", ha aggiunto, invitando entrambe a vivere l'esperienza con maggiore serenità. In chiusura, ha previsto che la collega non avrebbe risposto direttamente, ma che sarebbero intervenuti i suoi sostenitori.

Ed è proprio quello che è accaduto,, i concorrenti e i ballerini del programma. I sostenitori hanno preso le sue difese, contestando il ritratto fatto da Ventura e alimentando una discussione che ha coinvolto numerosi spettatori.

Adesso l'attenzione è rivolta alla prossima puntata di Ballando con le Stelle, Barbara D'Urso deciderà di replicare pubblicamente? E Milly Carlucci interverrà per chiarire la situazione tra le due protagoniste? La nuova polemica arriva proprio alla vigilia di un appuntamento che prevede una doppia eliminazione e aggiunge un ulteriore elemento di interesse alla serata di Rai 1.