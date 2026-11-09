Ballando con le Stelle, spunta la mossa di Diaco dopo le polemiche: voleva scendere in pista con Ravagnani

Pubblicazione: 09 novembre alle 16:36

Il caso che coinvolge Pierluigi Diaco, Alberto Ravagnani e Milly Carlucci continua a far discutere e riserva nuovi retroscena. Al centro della vicenda c'è l'intervista realizzata dal conduttore di BellaMa’ all'ex sacerdote, oggi concorrente di Ballando con le Stelle, che ha provocato reazioni e prese di posizione anche all'interno della Rai. Dopo le dichiarazioni della conduttrice di Rai1 e le successive repliche, emergono indiscrezioni su alcuni tentativi che Diaco avrebbe messo in atto per ricucire i rapporti con lo show del sabato sera.

Secondo alcune indiscrezioni,. Ma non sarebbe stata una semplice esibizione individuale., la persona finita al centro della controversa intervista televisiva. Un'idea che non avrebbe convinto la produzione, che avrebbe preferito declinare l'offerta.

Il tentativo di avvicinamento non si sarebbe fermato alla proposta di partecipazione. Dopo l'intervento di Ravagnani nel programma di Milly Carlucci, Diaco avrebbe cercato un'altra occasione per esporre direttamente il proprio punto di vista. In particolare, avrebbe chiesto di poter intervenire telefonicamente durante la trasmissione, così da rispondere alle dichiarazioni dell'ex sacerdote e chiarire la propria posizione. Anche questa richiesta, secondo le ricostruzioni circolate, non sarebbe stata accolta.

Per comprendere il peso di questi retroscena bisogna tornare all'origine dello scontro. Ravagnani, parlando della sua esperienza a BellaMa’, aveva raccontato di essere rimasto turbato da alcuni episodi avvenuti in camerino prima dell'intervista. Le sue parole avevano provocato una reazione da parte di Milly Carlucci, che aveva espresso una posizione molto netta, definendo inaccettabile quanto accaduto e manifestando solidarietà nei confronti del concorrente. Diaco aveva replicato contestando l'opportunità di utilizzare spazi televisivi della stessa azienda per alimentare uno scontro tra colleghi.

Successivamente,nei confronti di Ravagnani. Diaco aveva anche prospettato il ricorso alle vie legali. Aveva inoltre precisato che il confronto avvenuto in camerino con l'ospite riguardava esclusivamente gli argomenti che sarebbero stati affrontati durante l'intervista, contestando le ricostruzioni circolate.

Al momento, sia la presunta proposta di partecipazione come ballerino per una notte sia la richiesta di intervenire telefonicamente restano indiscrezioni e non risultano confermate ufficialmente dalla produzione di Ballando con le Stelle. La vicenda evidenzia come una controversia nata durante un'intervista di BellaMa’ abbia finito per coinvolgere anche uno degli show più seguiti di Rai1, creando una tensione tra due programmi della stessa azienda televisiva.