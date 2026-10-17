Ballando con le Stelle, tutte le anticipazioni di stasera: ospiti, coppie in gara e il caso Loredana Bertè

Pubblicazione: 17 ottobre alle 10:48

Il sabato sera di Rai 1 si accende con una nuova puntata di Ballando con le Stelle 2026. Oggi, sabato 17 ottobre, Milly Carlucci torna in prima serata con il terzo appuntamento della ventunesima edizione, tra esibizioni attese, ospiti speciali e una classifica pronta a cambiare ancora. Dopo le prime due serate senza eliminazioni né ballottaggi, cresce la curiosità per le nuove sfide e per gli equilibri che si formeranno sulla pista da ballo. Ma a far discutere, prima ancora della diretta, è soprattutto l'assenza di Loredana Bertè.

La puntata di stasera promette di regalare nuove emozioni agli appassionati dello show di Rai 1. Al centro della gara ci saranno le coppie protagoniste di questa edizione, chiamate a convincere la giuria e il pubblico con coreografie sempre più impegnative. Tra i nomi da seguire con maggioredopo aver attirato l'attenzione nella scorsa puntata per il bacio con il suo maestro. La coppia è già tra le più osservate della stagione e dovrà dimostrare di poter competere per le posizioni di vertice.

Riflettori puntati anche su Noemi Bocchi e Giovanni Pernice. Dopo il settimo posto ottenuto nell'ultimo appuntamento, i due cercheranno di recuperare terreno e convincere i giudici con una prova capace di cambiare il loro percorso nella competizione. Da non sottovalutare, inoltre, Aurora Ramazzotti e Nikita Perotti e Anna Safroncik con Leonardo Lini, entrambe coppie che hanno mostrato segnali interessanti.

La serata vedrà protagoniste anche Rosanna Lambertucci e la Signora Coriandoli, alias Maurizio Ferrini, attese nel ruolo di ballerine per una notte. Le due ospiti si cimenteranno in coreografie differenti: Lambertucci affronterà un vivace jive con Dario Scuderi, mentre la Signora Coriandoli sarà accompagnata da Chiquito in un merengue. Le loro esibizioni contribuiranno alla formazione del tesoretto, uno degli elementi capaci di incidere sugli equilibri della classifica. I punti assegnati potranno infatti aiutare alcune coppie a risalire la graduatoria, rendendo ancora più imprevedibile il risultato della serata.

Tra le notizie più discusse dellaLa cantante era stata inizialmente annunciata come ballerina per una notte, ma non prenderà parte alla puntata del 17 ottobre. Secondo le indiscrezioni circolate sulla stampa, l'assenza sarebbe legata a un mancato accordo economico. Al suo posto, dunque, spazio a Rosanna Lambertucci e alla Signora Coriandoli, due volti già conosciuti dal pubblico del programma.

La seconda puntata si è chiusa con Monica Guerritore e Luca Urso in testa alla classifica, grazie a 65 punti. Subito dietro si sono piazzati Ornella Muti e Pasquale La Rocca con 61 punti, seguiti da Alessandro Matri e Giada Lini a quota 56. La nuova gara potrebbe però modificare sensibilmente le posizioni, soprattutto per i concorrenti che finora hanno raccolto meno consensi. Monica Guerritore e Luca Urso ripartiranno inoltre con un bonus di 20 punti legato alla vittoria della scorsa settimana.

L'appuntamento con Ballando con le Stelle 2026 è per stasera, sabato 17 ottobre, alle 21:30 su Rai 1. La puntata sarà disponibile anche in diretta streaming e on demand su RaiPlay, per seguire le esibizioni e scoprire come cambierà la classifica.