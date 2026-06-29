Bane e Deathstroke stanno per tornare in nuovi film del DCU (ma non come puoi aspettarti)

Pubblicazione: 29 giugno alle 19:08

Due dei villain più iconici dell'universo Batman stanno per ottenere un film tutto loro. DC Studios ha ufficialmente messo in cantiere un progetto cinematografico dedicato a Deathstroke e Bane, affidando la sceneggiatura a Matthew Orton. La notizia arriva in un momento particolarmente fertile per lo studio, reduce dal recente lancio di Supergirl e in attesa dell'uscita del sequel di Superman, intitolato Man of Tomorrow.

Il cavaliere oscuro: il ritorno - Warner Bros Pictures

L'annuncio rappresenta un ulteriore tassello nella strategia di rilancio avviata dalla casa di produzione. DC Studios, nata nel 2016 come DC Films per gestire il DC Extended Universe, ha vissuto una profonda trasformazione nel 2022 sotto la nuova leadership dei co-CEO James Gunn e Peter Safran. Il rebranding non si è limitato al nome, perché ha portato con sé una visione rinnovata dell'intero universo DC, con eroi e villain che stanno ricevendo un look completamente nuovo e approcci narrativi differenti.

La scelta di concentrarsi su Deathstroke e Bane non è casuale. Entrambi i personaggi vantano una lunga storia fumettistica e hanno già lasciato il segno sul grande schermo in modi diversi. Bane, il genio strategico con la forza sovrumana, è stato interpretato memorabilmente da Tom Hardy nella trilogia del Cavaliere Oscuro di Christopher Nolan, mentre Deathstroke, il mercenario dalle capacità tattiche superiori e dal fattore di guarigione accelerato, ha avuto apparizioni più frammentarie nel DCEU, con Joe Manganiello che ne ha offerto un assaggio in Justice League.

Justice League - Warner Bros Pictures

Matthew Orton arriva a questo progetto con un bagaglio di esperienza che include lavori per produzioni di alto profilo, come il thriller storico(2018). La sua capacità di bilanciare azione e sviluppo dei personaggi sarà cruciale per un film che deve dare spazio a due figure tanto complesse quanto carismatiche. Deathstroke, alias Slade Wilson, non è un semplice antagonista: è un antieroe sfaccettato, mosso da un codice morale personale che lo rende imprevedibile. Bane, dal canto suo, combina intelligenza superiore e brutalità fisica, risultando(basti pensare allo strepitoso ciclo fumettistico).

L'idea di unire questi due personaggi in un'unica pellicola apre scenari narrativi intriganti. Si tratta di due filosofie diverse del conflitto, perché Deathstroke opera nell'ombra, privilegiando precisione chirurgica e contratti ben remunerati invece Bane costruisce imperi criminali attraverso pianificazione meticolosa e dominio fisico. Vedere ora un film che li veda collaborare, scontrarsi o semplicemente coesistere nello stesso spazio narrativo potrebbe esplorare temi di potere, lealtà e sopravvivenza in modi che il cinema supereroistico raramente approfondisce.

DC Studios sta chiaramente puntando su una diversificazione del proprio catalogo. Dopo anni dominati da film incentrati sugli eroi principali, lo studio sembra voler esplorare le zone grigie del proprio universo, dando voce ai personaggi che tradizionalmente occupano il lato opposto della barricata. Questa strategia non è nuova nel panorama dei cinecomic: il successo di Joker di Todd Phillips ha dimostrato che il pubblico è pronto ad accogliere narrazioni centrate sui villain, purché offrano profondità psicologica e una prospettiva originale.

Ora Matthew Orton ha davanti a sé una sfida stimolante, ovvero costruire una sceneggiatura che renda giustizia a due icone del crimine organizzato DC, trovando una ragione narrativa convincente per metterle insieme e offrendo al pubblico una prospettiva inedita su cosa significhi essere un villain in un mondo popolato da vigilanti in calzamaglia, mettendo da parte ciò che sappiamo sui nuovi progetti legati all'uomo pipistrello. Se riuscirà nell'intento, DC Studios potrebbe avere tra le mani uno dei progetti più interessanti del suo nuovo corso creativo.