Pubblicazione: 21 novembre alle 11:32

La tensione dietro il bancone di Ballando con le stelle trova finalmente una soluzione, almeno sul piano formale. Dopo giorni di indiscrezioni e retroscena sul cosiddetto "posto-gate", Barbara d'Urso ha confermato sui propri canali social di aver accettato il cambio di poltrona voluto da Milly Carlucci e dalla squadra del programma in vista della diretta del sabato sera su Rai 1. Una decisione pensata per allontanare la giurata da Guillermo Mariotto dopo l'accesa lite scaturita dal caso del profumo spruzzato in studio.

Nei giorni scorsi erano circolate voci secondo cui la conduttrice non fosse affatto entusiasta all'idea di spostarsi, soprattutto perché la proposta di scambio eraprendendo il posto accanto allo stilista. Con un video rivolto ai suoi follower, d'Urso ha però chiarito la propria posizione: non avrebbe mai chiesto lei stessa di cambiare sedia, perché una volta assegnata una postazione va avanti "come un soldato fino alla fine", ma ha accolto con favore la scelta della produzione.

A rendere più gradito lo spostamento contribuiscono i nuovi vicini di scrivania. Barbara d'Urso ha spiegato di essere molto felice perché siederà al posto di Alberto Matano ritrovandosi accanto a Carolyn Smith, a cui ha espresso vicinanza dopo i giorni di difficoltà viste in studio, e a Ivan Zazzaroni, giudicato da lei molto simpatico. Non è mancata una frecciatina ironica proprio all'indirizzo di Matano, il primo a farsi avanti per lo scambio: "Sei stato molto generoso. Andrai là e saranno fatti tuoi".

La mossa di Milly Carlucci punta a riportare un clima più disteso in giuria e a rimettere al centro la gara di ballo, pur lasciando aperta la curiosità del pubblico su come si evolveranno i rapporti in diretta. Che la tregua sia definitiva o solo apparente, la prossima puntata del talent show di Rai 1 si preannuncia già sotto i riflettori per vedere come funzionerà il nuovo assetto del tavolo dei giudici.