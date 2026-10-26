Barbara d’Urso non molla la presa dopo Ballando con le Stelle: Pasquale La Rocca replica con una frecciatina

Pubblicazione: 26 ottobre alle 10:38

Barbara d’Urso e Pasquale La Rocca tornano a punzecchiarsi, questa volta lontano dalla pista di Ballando con le Stelle. Dopo il confronto nato durante la quarta puntata del programma, i due hanno ripreso la discussione su Instagram con contenuti ironici che non sono passati inosservati. Al centro del botta e risposta c’è la top line, un dettaglio tecnico della danza che la conduttrice ha contestato a Ornella Muti, attuale partner del ballerino. Una critica che ha riportato alla luce anche il passato professionale condiviso da Barbara e La Rocca. Ecco che cosa è successo e come hanno reagito i protagonisti.

. Ornella Muti e Pasquale La Rocca si sono esibiti in un valzer sulle note di I Have Nothing di Whitney Houston, brano tratto dalla colonna sonora del film Bodyguard. La performance ha conquistato gran parte della giuria, Ivan Zazzaroni ha sottolineato la passione trasmessa dalla coppia, mentre Alberto Matano ha elogiato la presenza scenica dell’attrice. Anche Guillermo Mariotto si è lasciato andare a parole entusiaste, descrivendo il momento come qualcosa di magico., tra cui la posizione dei gomiti.

A distinguersi per un giudizio più articolato è stata Barbara d’Urso, che ha riconosciuto la capacità di La Rocca di costruire coreografie suggestive, ma ha sollevato due obiezioni. La prima riguardava proprio la top line, ovvero la linea della parte superiore del corpo, determinata dalla postura e dalla posizione di spalle, braccia e testa, particolarmente importante nei balli standard. Barbara ha ricordato quanto il ballerino fosse esigente con lei durante gli allenamenti della loro precedente esperienza nel programma: "Mi facevi nera se non avevo la top line". Secondo la conduttrice, quel particolare non era evidente nell’esibizione di Ornella Muti. La seconda critica riguardava la scelta artistica, arrivati alla quarta puntata, si sarebbe aspettata una coreografia diversa dal consueto repertorio romantico, magari un charleston, un jive, una salsa o una samba. A suo giudizio, la coppia stava rimanendo nella propria zona di comfort.

Le osservazioni hanno provocato ulteriori interventi in studio, con alcune critiche rivolte alla stessa Barbara. La conduttrice ha risposto con una battuta, sostenendo che qualcuno fosse ossessionato da lei, prima di rivolgersi direttamente a Carolyn Smith per chiedere se la top line fosse effettivamente corretta. La presidente della giuria ha risposto negativamente, confermando almeno su questo punto la valutazione della collega. Il confronto televisivo non si è concluso con la fine della puntata, il dettaglio tecnico è diventato il tema di un nuovo scambio sui social.

Barbara regalaci questa busta top line shock gold e raccontaci cosa sta passando Pasquale 🍿 #BallandoConLeStelle — Jess (@lilcutiegremlin) October 25, 2026

Pasquale La Rocca ha pubblicato una fotografia insieme a Ornella Muti, accompagnandola con la frase "Noi la “Top Line” la facciamo così", seguita da due emoji dal tono scherzoso. Una replica che sembra trasformare la critica ricevuta in un’occasione per ironizzare sulla vicenda, senza rinunciare a difendere il lavoro svolto con la sua attuale partner., chiedendo alla presidente della giuria di spiegare che cosa sia esattamente la top line. Il video, accompagnato dall’hashtag #topline, richiama direttamente la discussione della sera precedente e riporta l’attenzione sulla componente tecnica del giudizio.

Dietro queste frecciatine c’è anche il rapporto professionale che lega i due protagonisti, in passato Barbara ha lavorato con La Rocca come allieva, mentre oggi si trova a giudicare le sue coreografie da una posizione diversa. La conduttrice sembra applicare alle esibizioni altrui la stessa attenzione ai dettagli che ricorda di aver sperimentato durante gli allenamenti. Per il momento i contenuti pubblicati non bastano a parlare di una vera rottura tra i due, il botta e risposta appare piuttosto come il seguito ironico di una divergenza nata in diretta, con la top line ancora al centro della discussione.