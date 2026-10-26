Barbara d’Urso non molla la presa dopo Ballando con le Stelle: Pasquale La Rocca replica con una frecciatina
Barbara d’Urso e Pasquale La Rocca si punzecchiano dopo Ballando con le Stelle: la top line accende il botta e risposta su Instagram.
Barbara d’Urso e Pasquale La Rocca tornano a punzecchiarsi, questa volta lontano dalla pista di Ballando con le Stelle. Dopo il confronto nato durante la quarta puntata del programma, i due hanno ripreso la discussione su Instagram con contenuti ironici che non sono passati inosservati. Al centro del botta e risposta c’è la top line, un dettaglio tecnico della danza che la conduttrice ha contestato a Ornella Muti, attuale partner del ballerino. Una critica che ha riportato alla luce anche il passato professionale condiviso da Barbara e La Rocca. Ecco che cosa è successo e come hanno reagito i protagonisti.
A distinguersi per un giudizio più articolato è stata Barbara d’Urso, che ha riconosciuto la capacità di La Rocca di costruire coreografie suggestive, ma ha sollevato due obiezioni. La prima riguardava proprio la top line, ovvero la linea della parte superiore del corpo, determinata dalla postura e dalla posizione di spalle, braccia e testa, particolarmente importante nei balli standard. Barbara ha ricordato quanto il ballerino fosse esigente con lei durante gli allenamenti della loro precedente esperienza nel programma: "Mi facevi nera se non avevo la top line". Secondo la conduttrice, quel particolare non era evidente nell’esibizione di Ornella Muti. La seconda critica riguardava la scelta artistica, arrivati alla quarta puntata, si sarebbe aspettata una coreografia diversa dal consueto repertorio romantico, magari un charleston, un jive, una salsa o una samba. A suo giudizio, la coppia stava rimanendo nella propria zona di comfort.
Le osservazioni hanno provocato ulteriori interventi in studio, con alcune critiche rivolte alla stessa Barbara. La conduttrice ha risposto con una battuta, sostenendo che qualcuno fosse ossessionato da lei, prima di rivolgersi direttamente a Carolyn Smith per chiedere se la top line fosse effettivamente corretta. La presidente della giuria ha risposto negativamente, confermando almeno su questo punto la valutazione della collega. Il confronto televisivo non si è concluso con la fine della puntata, il dettaglio tecnico è diventato il tema di un nuovo scambio sui social.
Dietro queste frecciatine c’è anche il rapporto professionale che lega i due protagonisti, in passato Barbara ha lavorato con La Rocca come allieva, mentre oggi si trova a giudicare le sue coreografie da una posizione diversa. La conduttrice sembra applicare alle esibizioni altrui la stessa attenzione ai dettagli che ricorda di aver sperimentato durante gli allenamenti. Per il momento i contenuti pubblicati non bastano a parlare di una vera rottura tra i due, il botta e risposta appare piuttosto come il seguito ironico di una divergenza nata in diretta, con la top line ancora al centro della discussione.